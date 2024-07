Was ist die CSRD?

Die ESRS wurde von der EFRAG in Abstimmung mit der Task Force on Climate-related Financial Disclosures und dem Global Reporting Index entwickelt. Hinzu kommt, dass die EU-Taxonomieverordnung, die 2021 in Kraft getreten ist, Unternehmen verpflichtet, die Nachhaltigkeitsleistung ihrer Aktivitäten offenzulegen, und diese Informationen in ihren CSRD-Offenlegungen berücksichtigen müssen.

Die CSRD enthält Informationen, die finanzielle Entitäten zur Einhaltung der SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) benötigen. Die Informationen, die Unternehmen für die CSRD-Offenlegung berichten, werden Finanzberatern und Marktteilnehmern helfen, diese SFDR-Verpflichtungen zu erfüllen. Dadurch entsteht ein Datenfluss zwischen Behörden, der Unternehmen dabei hilft, genaue Berichte bereitzustellen, um die Vorschriften einzuhalten.

Das Erreichen harmonisierter Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung in der gesamten EU ist durch die Angleichung verschiedener Vorschriften möglich. Diese Koordinierung liefert Stakeholdern und Verbrauchern konsistente Informationen über die Umweltauswirkungen von Unternehmen.