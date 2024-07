Was ist das SASB?

Die SASB-Standards sind aus unterschiedlichen Gründen für Unternehmen und Investoren attraktiv.

Unternehmen

Unternehmen können die SASB-Standards nutzen, um dem Bedürfnis von Investoren nach vergleichbaren, einheitlichen und finanziell relevanten Nachhaltigkeitsdaten gerecht zu werden. Da die SASB-Standards auf einzelne Branchen zugeschnitten sind und andere ESG-Standards und -Frameworks ergänzen, können Unternehmen aller Art und Branchen sie problemlos anwenden. Derzeit verwenden bis zu 2.230 Unternehmen in 70 rechtlichen Zuständigkeitsbereichen und 66 Märkten die SASB-Metriken für ihre Berichterstellung.1

Investoren

Investoren sehen die SASB-Standards als branchenspezifisch, metrikorientiert und auf finanzielle Relevanz ausgerichtet. So ermöglichen sie die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in Investitions- und Stewardship-Entscheidungen über globale Portfolios und Anlageklassen hinweg. Darüber hinaus betrachten Investoren die SASB-Standards als die wichtigste Möglichkeit für Unternehmen, ihre Nachhaltigkeitsinformationen in einem standardisierten, vergleichbaren Format zu kommunizieren. Derzeit verlassen sich 327 institutionelle Anleger, die 28 Märkte und ein verwaltetes Vermögen von 82 Billionen US-Dollar repräsentieren, auf die Offenlegungen des SASB, um ihre Investitionsentscheidungen zu treffen.1