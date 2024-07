Was ist Dekarbonisierung?

Unternehmen treffen ihre Entscheidungen bei der Formulierung ihrer Dekarbonisierungsstrategie auf der Grundlage dessen, was für das Geschäft sinnvoll ist, welche Möglichkeiten bestehen und was machbar ist.



Geschäftsabläufe effizienter gestalten

Energieeffizienz ist der erste Kraftstoff – und zwar einer, den Sie nicht verbrauchen müssen.1 Ein interner Blick auf die Vermeidung von Energieverschwendung und die Ermittlung von Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung kann dazu beitragen, Ressourcen zu sparen und die Emissionen des Energiesystems zu reduzieren. Eine Software zur Leistungsüberwachung kann Probleme beim Energieverbrauch identifizieren, die bei einer manuellen Überwachung übersehen werden könnten. Andere Software kann verwendet werden, um die Leistung von Assets mit KPIs zu vergleichen und Bereiche aufzuzeigen, in denen der Energieverbrauch reduziert werden kann. Darüber hinaus sollte bei der Erneuerung oder Aufrüstung von Geräten auf energieeffiziente Technik gesetzt werden.



Elektrifizierung

Bei der Elektrifizierung werden Technologien, die fossile Brennstoffe nutzen, durch jene ersetzt, die Elektrizität als saubere Energiequelle nutzen. Beispiele für Prozesse, die diese Technologien unterstützen, sind Heizung, Kühlung, Belüftung, Transport und Fertigung.



Umstieg auf kohlenstoffarme Energiequellen

Unternehmen können heutzutage auf kohlenstoffarme Kraftstoffe oder kohlenstofffreie erneuerbare Energiequellen umsteigen. Dies kann in Form der Einführung von Technologien zur Erzeugung erneuerbarer Energie, wie etwa Solarenergie (PV), im gesamten Immobilienportfolio des Unternehmens oder durch vertragliche Vereinbarungen über den Bezug erneuerbarer Energie von Energieversorgern erfolgen. Beispiele für kohlenstofffreie Energiequellen sind Wind, Sonne, Wasserkraft und Biomasse.



Reduzierung der vorgelagerten und nachgelagerten Scope-3-Emissionen vorantreiben

Durch die Einbindung von Lieferanten entlang der gesamten Lieferkette können Unternehmen zusammenarbeiten, um die Dekarbonisierung zu beschleunigen (Link befindet sich außerhalb von ibm.com).



Verfahren für den Umgang mit Restemissionen einführen

Es wird äußerst schwierig – wenn nicht sogar unmöglich – sein, alle durch Menschen verursachten Treibhausgasemissionen zu eliminieren. Um Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen, müssen Restemissionen entweder durch natürliche Prozesse oder durch technologiebasierte Lösungen beseitigt werden. Eine dieser Technologien heißt Carbon Capture and Storage (CCS) und beinhaltet die Abscheidung von Emissionen aus Prozessen, bevor sie in die Atmosphäre gelangen. Anschließend werden die abgeschiedenen Emissionen sicher und dauerhaft tief unter der Erde gelagert oder für die weitere Verarbeitung zur Verfügung gestellt. Eine weitere Technologie ist Direct Air Capture (DAC), bei der Kohlendioxid aus der Luft gesaugt wird, indem die Luft mithilfe von Ventilatoren über Substanzen geleitet wird, die sich speziell an das Kohlendioxid binden.