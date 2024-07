Was ist SAP HANA?

SAP HANA dient als Plattform für Enterprise Resource Planning (ERP)-Software und andere Geschäftsanwendungen und kann in einem Hybrid-Cloud-System lokal, in der Cloud oder in einer Kombination aus beidem eingesetzt werden.

SAP HANA integriert Daten aus verschiedenen Bereichen innerhalb eines Unternehmens, zum Beispiel:

Herkömmliche Geschäftsdokumente – einschließlich Verträgen und Tabellenkalkulationen

UX/UI (Benutzererfahrung/Benutzeroberfläche) – einschließlich Website-Formularen, E-Mails und anderen Kundeninteraktionen

Mobil – Informationen von den mobilen Geräten der Kunden und Ihrer Belegschaft

IoT (Internet der Dinge) – Daten von den vielen Sensoren, die in allen Bereichen eines Unternehmens zum Einsatz kommen, von Lagerhäusern und Lastwagen bis hin zu Geschäften und Büros

Das SAP-HANA-System integriert all diese Daten und nutzt maschinelles Lernen und KI, um sie sofort und gründlich zu analysieren. Dies trägt dazu bei, die Entscheidungsfindung in Echtzeit zu beschleunigen, indem es wichtige Einblicke in die Abläufe eines Unternehmens liefert.