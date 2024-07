Lassen Sie IBM Ihre SAP-Workloads verwalten, damit Sie sich auf Innovationen und neue Möglichkeiten konzentrieren können Managed Services für SAP-Anwendungen ermöglichen Agilität und Ressourcenoptimierung, indem sie die zugrunde liegenden operativen Funktionen unterstützen und optimieren. Bereiche wie die Sicherheits- und Compliance-Berichterstattung und die Bereitstellung von Anwendungen und Diensten für die Geschäftsbereiche werden aus der Perspektive von Kosten, Ressourcen und Arbeitsbelastung besser vorhersehbar. Mit dieser Art von Transparenz können Unternehmen proaktiv passende SLAs wählen, präventiven Schutz vor Bedrohungen und deren Beseitigung einrichten und die Cloud-Einführung beschleunigen.

Funktionalität Beschleunigung der Cloud-Einführung Verbessern Sie Ihre Agilität und Markteinführungszeit, indem Sie Ihre SAP-Anwendung in eine verwaltete Cloud übertragen. Das SLA, das Sie brauchen Wählen Sie das gewünschte SLA, das von der virtuellen Maschine über das Betriebssystem (OS) bis hin zur Anwendungsebene reicht. Erhöhen Sie Sicherheit und Compliance Präventiver Schutz und schnelle Bedrohungsbehebung helfen, potenzielle Schäden zu mindern.

IBM Garage Mit IBM Garage™ gemeinsam gestalten Lösungen entwickeln, bauen, messen, iterieren und skalieren. All das geht nahtlos mit unserem End-to-End-Framework für Design Thinking und agile sowie DevOps-basierte Praxis. Beschleunigen Sie die Wertschöpfung und führen Sie bahnbrechende Technologien ein – durch die Partnerschaft Ihres Teams mit vielfältigen IBM Experten aus den Bereichen Business, Design und Technologie.

Durch die Zusammenarbeit mit IBM bei der Umstellung auf SAP Applications Management in der IBM Cloud können wir uns darauf verlassen, dass unsere Daten rund um die Uhr mit einer Disaster-Recovery-Lösung in der IBM Cloud geschützt sind. Maria Gutierrez, CIO, Performance iN Lighting Lesen Sie die Geschichte von Performance iN Lighting

