Reduzieren Sie Kosten und Kundenabwanderung und verbessern Sie gleichzeitig die Kunden- und Mitarbeitererfahrung – und erzielen Sie einen ROI von 337 % innerhalb von drei Jahren. Intelligentere KI für die Kundenbetreuung kann in jeder beliebigen Cloud- oder On-Premises-Umgebung bereitgestellt werden.

Nutzen Sie die KI-Technologie, um die Stimme des Kunden zu verstehen und sie in Echtzeit in brauchbaren, durchsuchbaren Text zu verwandeln. Ermöglichen Sie nahtlose Gespräche, die Transkription von Anrufen und eine schnelle Lösung von Anrufen durch Live-Agenten.

IBM Watson Text to Speech

Konvertieren Sie geschriebenen Text in natürlich klingende Audiodateien in einer Vielzahl von Sprachen. Verbessern Sie die Customer Experience und das Engagement, indem Sie mit den Nutzern in ihrer eigenen Sprache interagieren, die Zugänglichkeit für Nutzer mit unterschiedlichen Fähigkeiten verbessern und Audio-Optionen anbieten.