Entwerfen Sie Ihre Datenstrategie in sechs Schritten

Szenarien der realen Welt abbilden – und navigieren

Ganz gleich, ob Sie überholte Systeme erneuern, alte Produkte ausrangieren, an datenkundige Partner delegieren oder künstliche Intelligenz im gesamten Geschäftsspektrum einsetzen – Ihre Aufgabe ist es, sich mit möglichst wenig Ablenkungen auf Ihre Datenziele zu konzentrieren. Sie verfügen über die Erkenntnisse Ihrer Datennutzer. Überlegen Sie, wie Sie deren Geschäftswert mit Hilfe von KI am besten steigern können. Die Implementierung der Datentopologie, die Sie in der Strategiephase erstellt haben, erleichtert es Ihnen, die Anwendungsfälle im Auge zu behalten und verschiedene Kontrollen über mehrere Geschäftsbereiche hinweg zu überwachen.



Skizzieren Sie eine Richtlinie für Data-Governance, die auf Qualität, Datenschutz und Sicherheit von Daten sowie KI basiert



Als Teil eines modernen Datenverwaltungskonzepts hilft eine leistungsfähige Governance- und Datenschutzfunktion Unternehmen dabei, sich auch inmitten eines wachsenden Datenvolumens zu behaupten. Eine Ebene für Metadaten und Governance für alle Daten, Analysen und KI-Initiativen erhöht die Transparenz und die Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen, unabhängig davon, wo die Daten gespeichert sind. Ihre Richtlinie für Data-Governance bestimmt das Verhalten in Bezug auf Datenqualität, Datenschutz, Sicherheit und Verwaltung und zeigt, wo KI diese Bestrebungen zur Regulierung vereinfacht. Die von Ihnen durchgesetzte Richtlinie sollte dazu beitragen, die Terminologie für strukturierte und unstrukturierte Daten zu standardisieren, damit alle im Unternehmen die gleiche Sprache sprechen. All dies sollte von Apps unterstützt werden, die für bestimmte Umgebungen bestimmt sind, auf Sicherheits- und Regulierungsanforderungen abgestimmt sind und im Rahmen eines hybriden Multi-Cloud-Ansatzes bereitgestellt werden, um so einen optimalen Schutz zu gewährleisten.

Identifizieren Sie Ihre Datenbefürworter

Die Personen in Ihrem Unternehmen, die Sie als Verbündete bei der Datenstrategie und -verteidigung identifizieren, sind Ihre Partner für den Erfolg. Finden Sie heraus, wer sich am meisten für die Auswirkungen von Daten auf seine Arbeit begeistert, und beziehen Sie diese Personen in regelmäßige Treffen und die Einhaltung von Standards ein. „Ich habe klein angefangen und Produkt-Champions identifiziert“, sagt Sankar. „Es würde mit einem Geschäftsbereich beginnen und wenn dieser erfolgreich wird, ist es ansteckend.“

Als datenorientiertes Unternehmen verfügt IBM über ein Team von Datenexperten, die sich ausschließlich der Unterstützung des Unternehmens bei der Einführung einer besseren und umfassenderen Nutzung von Daten auf allen Ebenen widmen.

Diese Datenfürsprecher sind innerhalb von IBM in dem Sinne voll befugt, dass sie, wenn sie eine gleichgesinnte Gruppe z. B. in der Debitorenbuchhaltung oder der Lieferkette finden und mit Daten und KI-Fähigkeiten vorankommen wollen, dies tun können, ohne um Erlaubnis oder Finanzierung bitten zu müssen.

Standardisieren Sie Ihre Nomenklatur

Bis 2024 werden Unternehmen, die aktive Metadaten effektiv nutzen, die Zeit bis zur integrierten Datenbereitstellung um die Hälfte verkürzen und die Produktivität von Datenteams um 20 % steigern.⁵

Um Metadaten zur Standardisierung Ihrer Nomenklatur zu nutzen, wird oft ein Wissenskatalog eingeführt. Mit einem Wissenskatalog können Benutzer auf Daten, Wissensressourcen und Compliance-Informationen zugreifen, diese kuratieren, kategorisieren und gemeinsam nutzen, wie es bei einem organisationsübergreifenden gemeinsamen Glossar der Fall ist. Dadurch soll sichergestellt werden, dass alle Beteiligten in Bezug auf Governance, Datenqualität und Compliance auf dem gleichen Stand sind.