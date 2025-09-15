Minimalistische Infografik mit gebogenen blauen Linien

Data Matters

Unser Data Matters Hub bietet Expertenkommentare dazu, wie Sie Ihr wertvollstes KI-Asset optimieren können: Ihre einzigartigen Daten.

Daten in Silos sind verschwendete Daten. Lernen Sie, strukturierte und unstrukturierte Daten zu vereinheitlichen.

Ihre KI ist nur so gut wie Ihre Daten. Entdecken Sie, wie Sie diese kuratieren und anreichern können.

Menschen nutzen keine KI, der sie nicht vertrauen. Erfahren Sie mehr über Daten- und KI-Governance und Sicherheit.

Schneller ROI beginnt mit besserer Datenverwaltung

KI in großem Maßstab beginnt mit einer starken Datengrundlage, die es Ihnen ermöglicht, auf alle Ihre Daten zuzugreifen, sie zu vereinheitlichen, zu verwalten und zu sichern – unabhängig davon, ob es sich um strukturierte oder unstrukturierte Daten in der Cloud oder On-Prem handelt. Schließlich ist Ihr Unternehmen alles andere als generisch. Warum sollten Sie also Ihre KI mit generischen Daten trainieren?

Fallstudien

Intelligenz in Octagon

UFC und IBM haben sich zusammengetan, um groß angelegte Datenanalysen mit fesselndem Storytelling in Einklang zu bringen.
KI am Steuer

Auf dem Fahrerlager fließen die Daten schneller als die Autos selbst. Ferrari und IBM haben sich zu einer digitalen Fan-Erfahrung zusammengetan, die „buchstäblich den Renntag in Ihre Tasche bringt“.
Data Leader werden realistisch

Es gibt die theoretische Vorbereitung von KI-fähigen Daten und es gibt die praktische Vorbereitung von KI-fähigen Daten. Führende Technologieexperten von USAA, Microsoft, AT&T und Lockheed Martin teilen Erkenntnisse, wie man eine Datengrundlage schafft, die Innovationen beschleunigt.

Blogs für Data Leader

Was macht einen KI-Agenten hilfreich – oder schädlich?

Sechs Schritte zu intelligenteren Datenentscheidungen

Holen Sie Ihre Daten aus der Dunkelheit heraus

Die Governance-Lücke, die KI gefährdet

Machen Sie den nächsten Schritt

Verwandeln Sie Ihre KI-Piloten in KI im großen Maßstab mit hochwertigen, zugänglichen und gut verwalteten Daten. Entdecken Sie, wie Datenlösungen von IBM Ihrem Unternehmen helfen können, im Zeitalter der KI erfolgreich zu sein.

