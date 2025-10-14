Mit dem Aufstieg der KI ist eine klare und umsetzbare Datenstrategie wichtiger denn je.

Differenzierung ist notwendig; jeder Anwendungsfall von KI hat seine eigenen Datenanforderungen. Um das volle Potenzial generativer KI auszuschöpfen, benötigt man beispielsweise gut verwaltete unstrukturierte Daten.

Unabhängig von Ihrem Ziel beginnt eine erfolgreiche Strategie damit, Ihre Geschäftswelt zu verstehen: Ihre Assets, Ihre Dateninfrastruktur und die Datennutzung im Unternehmen. Außerdem müssen Sie eine Kultur der Datenkompetenz, der Datendemokratisierung und des KI-Know-hows schaffen, die die Teams in Ihrem Unternehmen befähigt.

Das folgende sechsteilige Framework hilft Ihnen bei der Entwicklung einer Strategie zur Förderung von KI, die sich unternehmensweit skalieren lässt und Ihnen hilft, Ihre Geschäftsziele zu erreichen.