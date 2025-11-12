Datenverantwortliche sehen sich mit einer neuen doppelten Realität konfrontiert: Sie stehen unter Druck, Daten für KI-Initiativen bereitzustellen, und müssen gleichzeitig sicherstellen, dass ihre Daten sicher sind und nicht in die Hände von Hackern gelangen. Leider führt die Lücke zwischen KI-Governance und Aufsicht dazu, dass diese Daten ungeschützt bleiben.

Der jährliche Data Breach Kostenreport von IBM, in dem 600 von Datenlecks betroffene Unternehmen in 17 Branchen weltweit analysiert wurden, macht deutlich, dass diese Lücke kostspielig sein kann, und zwar in Bezug auf gestohlene Daten, Betriebsstörungen und hohe Geldstrafen, die an die Aufsichtsbehörden gezahlt werden. Datenschutzverletzungen können auch den Ruf eines Unternehmens schädigen, das Vertrauen der Kunden erschüttern und zu Kundenabwanderung führen.

Für Chief Data Officers und andere Verantwortliche im Datenbereich – oder für alle anderen, die für Datenstrategie, Governance und Wertschöpfung zuständig sind – ist diese Studie ein Weckruf. Da 31 % der untersuchten betroffenen Unternehmen von Betriebsstörungen betroffen sind und 60 % der Daten aufgrund von KI-Lieferketten- und Modellangriffen direkt kompromittiert wurden, sind die Ergebnisse mehr als nur Schlagzeilen. Sie sind ein Blueprint für das Handeln der CDOs.

Die Bedeutung dieser Erkenntnisse geht über eine Sicherheitsfrage hinaus: Sie stellen eine strategische Führungsherausforderung dar. Der CDO befindet sich an der Schnittstelle zwischen Dateninnovation und Data Governance und ist dafür verantwortlich, die transformative Kraft der KI sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass diese Transformation nicht auf Kosten von Vertrauen, Compliance oder Resilienz geht.