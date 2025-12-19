Jedes Unternehmen braucht Problemlöser. Ich spreche von unabhängigen Betreibern, die die Art von Bevormundung verachten, unter der ineffiziente Unternehmen leiden, und die selbstbewusst genug sind, zwischen den Zeilen zu lesen. Wenn Software diese Art von Intelligenz zeigt, sagen wir: „Sie funktioniert einfach.“ Bei einer Mitarbeiterin sagen wir: „Sie versteht es einfach.“

Dann gibt es noch das andere Extrem, das durch Aufschübe, Verzögerungen und Unentschlossenheit gekennzeichnet ist. Oft einen Schritt hinterher oder aufgrund veralteter Informationen handelnd, bringen diese Nörgler alles zum Stillstand und provozieren regelmäßig einen der frustrierendsten Sätze im Büroalltag: „Ich mache das einfach selbst.“

Millionen von KI-Agenten – und das wissen Sie zweifellos, wenn Sie diesen Blog lesen – werden in den nächsten Jahren gebaut und bereitgestellt. Laut dem IBM Institute for Business Value geben 70 % der befragten Führungskräfte an, dass agentische KI für ihre zukünftige Strategie kritisch, ja entscheidend ist. Die Frage ist, welche Art von Akteuren bringen Sie ins Spiel – Problemlöser oder Problemverursacher?

Der Unterschied zwischen den beiden liegt in einem vertrauten Feind: Silos. Es ist zu verlockend, während der idealen Bedingungen der Pilotphase eine optimistische Tendenz zu bestätigen. Wenn es dann Zeit für die Primetime ist, also für die unternehmensweite Bereitstellung, behindern die Komplexitäten eines großen Unternehmens den Fortschritt. Verworrene Workflows, uneinheitliche Governance und inkonsistenter Datenzugriff machen jeden Agenten zu einem einmaligen Wartungsproblem. Was eigentlich die Produktivität steigern sollte, wird zu einem großen Produktivitätsverlust. Nennen wir es KI-Ironie.

Um skalierbar zu sein, müssen Unternehmen alle ihre Agenten ganzheitlich orchestrieren und so ein Netzwerk von einheitlich gesteuerten KI-Mitarbeitern schaffen, die sich problemlos in bestehende Tools integrieren lassen. Wenn die Orchestrierung funktioniert, werden Prozesse aufeinander abgestimmt, Silos aufgelöst und das KI-Potenzial in reale Ergebnisse umgewandelt. Dennoch wird die Orchestrierung allein das Rennen um die KI nicht gewinnen. Daten sind das Unterscheidungsmerkmal. Sie sind die Kraft, die Ihre Agenten – alle, nicht nur die POC-Testfälle – mit Ihrem Geschäft vertraut und vertrauenswürdig genug machen, um autonom zu handeln.

Denn generische Daten führen letztendlich zu generischer KI, die denselben monotonen Tonfall spricht wie Ihre Konkurrenten. Oder schlimmer noch: Schlecht verwaltete Daten können KI zu einer Belastung machen, die Fehler schneller und weiter verbreitet, als es ein Mensch jemals könnte.

Es hat zu lange gedauert, bis der Markt die Bedeutung der Datenaufbereitung für KI erkannt hat. Diese Versäumnis hat dazu geführt, dass der ROI noch nicht feststeht, was sich in einer Reihe von Statistiken widerspiegelt, die zeigen, dass die meisten Unternehmen noch immer in der Pilotphase stecken. Tatsächlich haben laut einem Bericht des MIT nur 5 % der befragten Unternehmen KI-Tools in großem Maßstab in ihren Workflow integriert.