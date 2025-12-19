Sind sind ein Data Leader. Der Druck auf Sie wird immer größer, da sich Ihr Unternehmen zu KI-Initiativen verpflichtet und die Unternehmensleitung von Ihnen einen ROI erwartet.
Es liegt in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass die in den KI-Modellen verwendeten Daten zuverlässig, hochwertig und vertrauenswürdig sind und den sich ändernden Vorschriften entsprechen. Allerdings haben Sie wahrscheinlich mehr Daten, als Sie verwalten können, und wissen möglicherweise nicht einmal, wo sich all diese Daten in Ihrem Unternehmen befinden.
Hier kommt Data Intelligence ins Spiel. Sie wandelt Rohdaten in umsetzbare Erkenntnisse um, vereint Data Governance, Datenqualität, Datenabstammung und Datenaustausch und bietet Datennutzern Zugriff auf zuverlässige, kontextbezogene Daten.
Als Data Leader sind Sie sich der bahnbrechenden Kraft von Daten und der damit verbundenen hohen Erwartungen bewusst. Ihr Unternehmen ist darauf angewiesen, dass Sie Daten in verlässliche, umsetzbare Erkenntnisse umwandeln. Doch mit der explosionsartigen Zunahme von Datenvolumen und -komplexität vervielfachen sich auch die Hindernisse, die Ihren Weg zum Erfolg blockieren, in ebenso rasantem Tempo.
Überwältigende Daten
Das Datenvolumen ist nicht nur groß, sondern kann auch unüberschaubar sein. Daten kommen ständig von überall her. Und obwohl mehr Daten eigentlich mehr Erkenntnisse bedeuten sollten, bedeuten sie oft nur mehr Unübersichtlichkeit. Wertvolle Signale gehen verloren. Wichtige Entscheidungen werden aufgeschoben. Außerdem ist es nicht immer leicht, den vorhandenen Daten zu vertrauen.
Isolierte Daten
Sie kennen das frustrierende Gefühl, wenn Sie wissen, dass die Antwort irgendwo da draußen ist, aber in einem Silo gefangen, in einem System versteckt oder aufgrund inkonsistenter Governance nicht verfügbar ist. Wenn Daten fragmentiert sind, haben selbst die besten Tools und Talente Schwierigkeiten, Ergebnisse zu liefern.
Daten von geringer Qualität
Der Zugriff auf Daten ist eine Sache, ihnen zu vertrauen eine andere. Inkonsistente Formate, fehlender Kontext und veraltete Quellen verschwenden nicht nur Zeit, Geld und Mühe, sie erschweren es Ihnen auch, Ihren Daten zu vertrauen. Und ohne Vertrauen stockt die Innovation.
Datenschutz und -sicherheit
Laut einem Bericht von IBM liegen die durchschnittlichen Kosten einer Datenschutzverletzung im Jahr 2025 bei 4,44 Millionen US-Dollar. Angesichts dieser enormen Kosten birgt jede datenbezogene Entscheidung, die Sie treffen, ein enormes Risiko, insbesondere in stark regulierten Branchen wie dem Finanz- und Gesundheitswesen.
Data Intelligence hilft Ihnen, diese Herausforderungen zu meistern, indem sie große Mengen fragmentierter Daten in klare, umsetzbare Erkenntnisse verwandelt. Vor allem liefert sie Antworten auf einige der entscheidenden datenbezogenen Fragen.
Durch die Beantwortung dieser Fragen gibt Data Intelligence Unternehmen einen tieferen Einblick in ihre Daten und zeigt ihnen, wie sie den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen können. Es ermöglicht Self-Service-Analysen und unterstützt wichtige Initiativen, einschließlich Business Intelligence und generativer KI.
Heutzutage ertrinken Unternehmen in unübersichtlichen, verstreuten Daten und reagieren oft nur darauf, anstatt daraus einen echten Nutzen zu ziehen. Data Intelligence bietet mehrere entscheidende Vorteile, die zur Bewältigung dieser kritischen Herausforderungen beitragen.
Findet Daten in Silos
Data Intelligence hilft Unternehmen dabei, Assets zu entdecken, zu bewerten, zu katalogisieren, zu kuratieren und zu verwalten, unabhängig davon, wo sie sich befinden. Zentralisierte, einheitliche Datenkataloge und Marktplätze verringern die Komplexität der Dateninfrastruktur und erleichtern es Teams, die benötigten Daten zu finden.
Durch das Aufbrechen von Silos und die Förderung der Zusammenarbeit trägt die Data Intelligence zu einer schnelleren und intelligenteren Entscheidungsfindung bei. Sie steigert die Agilität des Unternehmens und beschleunigt den Time-to-Value, indem es den richtigen Personen Zugriff auf die richtigen Daten verschafft.
Wandelt Rohdaten in umsetzbare Erkenntnisse um
Mithilfe von Datenanalysen extrahiert Data Intelligence umsetzbare Erkenntnisse aus Ihren Daten, um bessere Entscheidungen zu treffen. Diese Analyse kann verschiedene Formen annehmen, darunter vorausschauende Analysen (um zukünftige Vorhersagen zu treffen) und präskriptive Analysen (um den besten Maßnahmenplan zu bestimmen).
Data Intelligence hilft den Benutzern zu verstehen, über welche Daten ihr Unternehmen verfügt und wie diese verwendet werden können, sodass die Teams leichter eine Verbindung zu den richtigen Datensätzen herstellen können.
Macht Daten zuverlässiger
Ohne vollständiges Datenvertrauen haben Unternehmen Schwierigkeiten, das vollständige Potenzial von KI zu nutzen. Data Intelligence löst dieses Problem, indem sie die Datenqualität in allen Dimensionen sicherstellt – von Genauigkeit und Vollständigkeit bis hin zu Konsistenz und Aktualität. Das Ergebnis? Vertrauenswürdige Daten, die transformative Geschäftsvorteile liefern.
Befolgen Sie diese fünf Schritte, um Ihre Datenherausforderungen in Chancen zu verwandeln:
1. Erstellen Sie einen vollständigen Bestand und ein Profil Ihrer Daten
Identifizieren und dokumentieren Sie den Standort aller Daten, einschließlich ihrer Quellen und Endbenutzer.
2. Führen Sie ein Pilotprogramm zur Datenanalyse in einem wirkungsvollen Bereich durch
Demonstrieren Sie den Mehrwert durch die Verbesserung der Data Governance, Datenqualität, Datenabstammung und des Datenzugriffs in einem Schlüsselbereich.
3. Automatisierung und Integration von Data-Governance-Frameworks
Richten Sie Systeme für Datenqualitätsprüfungen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und eine zuverlässige Nachverfolgung der Datenabstammung ein.
4. Richten Sie Plattformen für Self-Service-Datenzugriff und -Analysen ein
Erleichtern Sie es den richtigen Benutzern, die benötigten Daten zu finden, zu verstehen und ihnen zu vertrauen.
5. Fördern Sie eine Kultur der Data Intelligence durch Schulung und Engagement
Fördern Sie eine einheitliche Nutzung von Data Intelligence auf allen Ebenen des Unternehmens.