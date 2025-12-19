Als Data Leader sind Sie sich der bahnbrechenden Kraft von Daten und der damit verbundenen hohen Erwartungen bewusst. Ihr Unternehmen ist darauf angewiesen, dass Sie Daten in verlässliche, umsetzbare Erkenntnisse umwandeln. Doch mit der explosionsartigen Zunahme von Datenvolumen und -komplexität vervielfachen sich auch die Hindernisse, die Ihren Weg zum Erfolg blockieren, in ebenso rasantem Tempo.

Überwältigende Daten

Das Datenvolumen ist nicht nur groß, sondern kann auch unüberschaubar sein. Daten kommen ständig von überall her. Und obwohl mehr Daten eigentlich mehr Erkenntnisse bedeuten sollten, bedeuten sie oft nur mehr Unübersichtlichkeit. Wertvolle Signale gehen verloren. Wichtige Entscheidungen werden aufgeschoben. Außerdem ist es nicht immer leicht, den vorhandenen Daten zu vertrauen.

Isolierte Daten

Sie kennen das frustrierende Gefühl, wenn Sie wissen, dass die Antwort irgendwo da draußen ist, aber in einem Silo gefangen, in einem System versteckt oder aufgrund inkonsistenter Governance nicht verfügbar ist. Wenn Daten fragmentiert sind, haben selbst die besten Tools und Talente Schwierigkeiten, Ergebnisse zu liefern.

Daten von geringer Qualität

Der Zugriff auf Daten ist eine Sache, ihnen zu vertrauen eine andere. Inkonsistente Formate, fehlender Kontext und veraltete Quellen verschwenden nicht nur Zeit, Geld und Mühe, sie erschweren es Ihnen auch, Ihren Daten zu vertrauen. Und ohne Vertrauen stockt die Innovation.

Datenschutz und -sicherheit

Laut einem Bericht von IBM liegen die durchschnittlichen Kosten einer Datenschutzverletzung im Jahr 2025 bei 4,44 Millionen US-Dollar. Angesichts dieser enormen Kosten birgt jede datenbezogene Entscheidung, die Sie treffen, ein enormes Risiko, insbesondere in stark regulierten Branchen wie dem Finanz- und Gesundheitswesen.

Data Intelligence hilft Ihnen, diese Herausforderungen zu meistern, indem sie große Mengen fragmentierter Daten in klare, umsetzbare Erkenntnisse verwandelt. Vor allem liefert sie Antworten auf einige der entscheidenden datenbezogenen Fragen.

Welche Daten besitzt das Unternehmen und warum gibt es diese Daten?

Woher stammt diese Daten und wo sind sie gespeichert?

Wie haben sie sich im Laufe ihrer Reise verändert?

Wer hat Zugang zu diesen Daten?

Wie stehen Datensätze miteinander in Beziehung?

Sind die Daten zuverlässig genug, um KI-Modelle zu trainieren?

Durch die Beantwortung dieser Fragen gibt Data Intelligence Unternehmen einen tieferen Einblick in ihre Daten und zeigt ihnen, wie sie den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen können. Es ermöglicht Self-Service-Analysen und unterstützt wichtige Initiativen, einschließlich Business Intelligence und generativer KI.