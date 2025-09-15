Zugriff auf die für Unternehmens-KI erforderlichen Daten

Um sicherzustellen, dass Ihre Daten KI-fähig sind, ist Datenzugriff unerlässlich. Das bedeutet Zugriff auf alle Ihre Daten, sowohl strukturierte als auch unstrukturierte.

KI beginnt mit Daten

Der Übergang von gescheiterten KI-Projekten zur Wertschöpfung und ROI aus skalierten KI-Projekten stellt für viele Unternehmen eine Herausforderung dar.

Das liegt daran, dass ihre Daten nicht für KI geeignet sind und sich an so vielen verschiedenen Orten und in so vielen verschiedenen Formaten befinden, dass die Aufbereitung für KI schwierig sein kann. 

Erfahren Sie, wie Sie auf alle Ihre strukturierten und unstrukturierten Daten zugreifen und einen einheitlichen Überblick erhalten, damit Sie mehr mit Ihrer KI erreichen können.
Die Aussicht auf eine echte Demokratisierung des Zugriffs auf Daten rückt immer näher, sodass jeder zunehmend datengestützt handeln wird.
Fariya Syed-Ali Product Marketing Lead, watsonx.data, IBM
Der Zugriff auf all Ihre Daten ist von entscheidender Bedeutung 90 % der im Jahr 2022 generierten Daten 

wurden als unstrukturiert eingeschätzt¹

 <1 % der Unternehmensdaten

werden in herkömmlichen LLMs berücksichtigt²

 72 % der CEOs sagen, dass proprietäre Daten

der Schlüssel zur Erschließung des Potenzials von KI sind3
Ein Stack von Daten inmitten vieler strukturierter und unstrukturierter Daten mit watsonx.data

Ihre Daten KI-fähig zu machen bedeutet, sie zugänglich zu machen

Erfahren Sie, wie ein offenes Data Lakehouse mit fortschrittlichen Data-Fabric-Funktionen Ihnen hilft, auf alle Ihre Daten zuzugreifen und diese zu vereinheitlichen. 

Kundenbericht Fans mit Daten versorgen

Die US Open verwandelt 7 Millionen Datenpunkte in ein KI-Erlebnis, das Fans lieben.

Hören Sie sich an, was andere sagen

Von Datenchaos zu KI-Klarheit
Die CEO-Studie 2025
Steigerung der KI-Akzeptanz mit KI-fähigen Daten
Durchdachte, datengestützte Entscheidungen treffen
Den Data Matters Hub erkunden
Vorbereiten und verwalten

Scott Brokaw von IBM erklärt, wie man die Datenqualität durch Kuratierung und Anreicherung verbessern kann.

Porträtaufnahme von Heather Gentile
Sichern und verwalten

Heather Gentile von IBM erklärt, wie Frameworks die verantwortungsvolle KI-Einführung unterstützen.

Homepage von Data Matters

Unser Data Matters Hub bietet Expertenwissen zur Optimierung Ihrer wertvollsten KI-Ressource: Ihrer individuellen Daten.

Machen Sie den nächsten Schritt

Die Angebote von IBM ermöglichen es Unternehmen, strukturierte und unstrukturierte Daten aufzunehmen, zu verwalten und abzurufen, damit sie KI skalieren können.

