Zugriff auf die für Unternehmens-KI erforderlichen Daten

Um sicherzustellen, dass Ihre Daten KI-fähig sind, ist Datenzugriff unerlässlich. Das bedeutet Zugriff auf alle Ihre Daten, sowohl strukturierte als auch unstrukturierte.
Der Übergang von gescheiterten KI-Projekten zur Wertschöpfung und ROI aus skalierten KI-Projekten stellt für viele Unternehmen eine Herausforderung dar.
Das liegt daran, dass ihre Daten nicht für KI geeignet sind und sich an so vielen verschiedenen Orten und in so vielen verschiedenen Formaten befinden, dass die Aufbereitung für KI schwierig sein kann.
Erfahren Sie, wie Sie auf alle Ihre strukturierten und unstrukturierten Daten zugreifen und einen einheitlichen Überblick erhalten, damit Sie mehr mit Ihrer KI erreichen können.
wurden als unstrukturiert eingeschätzt¹
werden in herkömmlichen LLMs berücksichtigt²
der Schlüssel zur Erschließung des Potenzials von KI sind3
Die US Open verwandelt 7 Millionen Datenpunkte in ein KI-Erlebnis, das Fans lieben.
Scott Brokaw von IBM erklärt, wie man die Datenqualität durch Kuratierung und Anreicherung verbessern kann.
Heather Gentile von IBM erklärt, wie Frameworks die verantwortungsvolle KI-Einführung unterstützen.
Unser Data Matters Hub bietet Expertenwissen zur Optimierung Ihrer wertvollsten KI-Ressource: Ihrer individuellen Daten.
Die Angebote von IBM ermöglichen es Unternehmen, strukturierte und unstrukturierte Daten aufzunehmen, zu verwalten und abzurufen, damit sie KI skalieren können.
1 Agentische KI hat ein Problem mit unstrukturierten Daten: IBM stellt eine Lösung vor, Edward Calvesbert, IBM, 6. Mai 2025
2 Die Zukunft der KI ist offen, IBM Research, IBM, 2024
3 5 Denkanstöße zur Steigerung des Unternehmenswachstums, IBM Institute for Business Value, 2025.