Zugriff auf die für Unternehmens-KI erforderlichen Daten

Der Übergang von gescheiterten KI-Projekten zur Wertschöpfung und ROI aus skalierten KI-Projekten stellt für viele Unternehmen eine Herausforderung dar.

Das liegt daran, dass ihre Daten nicht für KI geeignet sind und sich an so vielen verschiedenen Orten und in so vielen verschiedenen Formaten befinden, dass die Aufbereitung für KI schwierig sein kann.

Erfahren Sie, wie Sie auf alle Ihre strukturierten und unstrukturierten Daten zugreifen und einen einheitlichen Überblick erhalten, damit Sie mehr mit Ihrer KI erreichen können.