Die USTA (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) wurde 1881 gegründet und ist der nationale Dachverband für den Tennissport in den USA. Die US Open (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) sind das Grand-Slam-Turnier des Verbandes, das erstmals 1968 stattfand – dem Jahr, in dem Arthur Ashe den Titel im Herreneinzel gewann. Die US Open werden jedes Jahr im September im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing, Queens, New York ausgetragen.