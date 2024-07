Wintershall Dea führt hauptsächlich zwei Arten von KI-Projekten durch: traditionelle Großprojekte und kleine, einfach zu implementierende „Fireflies“ (Glühwürmchen). Ein „Glühwürmchen“ ist ein Konzept von Wintershall Dea zur Durchführung eines schnellen, skalierbaren KI-Projekts zur Lösung eines einfachen Problems. Da es im gesamten Unternehmen Mitarbeiter gibt, die in Data Science geschult sind, können die Geschäftsbereiche diese „Glühwürmchen“ unabhängig voneinander entwickeln und programmieren und bei Bedarf das CoC um Unterstützung bitten.

„Glühwürmchen“ sind anfangs klein und manchmal fangen sie auch Feuer. Wenn dies der Fall ist, können sie schnell skaliert werden. So wurde beispielsweise ein Mitarbeiter in einer technischen Abteilung damit beauftragt, Schlüsselwerte manuell aus mehr als 2.000 PDF-Dokumenten zu extrahieren und diese Daten in eine Tabellenkalkulation einzugeben. Der Prozess war mühsam und kostete den Mitarbeiter viel Zeit, die er für kreativere und sinnvollere Arbeit hätte nutzen können.

Durch den Einsatz von KI war das technische Team in der Lage, den Prozess zu automatisieren, sodass der Mitarbeiter an anspruchsvolleren Projekten arbeiten konnte und insgesamt einen größeren Wert für das Unternehmen darstellte. Es wurde schnell klar, dass dasselbe Modell zur Extraktion von Echtzeitdaten aus internen und externen Quellen auch für andere Bereiche des Unternehmens und darüber hinaus wertvoll sein könnte. Heute wird die skalierbare Lösung in mehreren Geschäfts- und Unternehmensbereichen für eine Vielzahl von Zwecken eingesetzt.

Groß angelegte Projekte haben von Anfang an hohe Ziele. Im Jahr 2021 untersuchte Wintershall Dea den Einsatz von KI zur Erhaltung der Integrität ihrer Gas- und Ölbohrungen in Norwegen. Diese Wartung ist besonders wichtig für in Betrieb befindliche Bohrungen, insbesondere für Unterwasserbohrungen. Aufgrund von kilometerlangen massiven Rohren, die von mehreren Schichten aus Stahl und Beton ummantelt sind und sich tief in den Meeresboden eingraben, können kleine Lecks selbst bei Vorhandensein eines hochmodernen Bohrlochüberwachungssystems für lange Zeit unbemerkt bleiben – bis sie groß genug sind, um im schlimmsten Fall große Probleme zu verursachen Daher ist eine frühzeitige Erkennung unerlässlich.

Zuvor wurden die Daten der Bohrlochsensoren von den Ingenieuren bei Wintershall Dea kontinuierlich überwacht. Aber selbst bei der täglichen Analyse waren einige Probleme für das menschliche Auge einfach nicht zu erkennen.

Mithilfe von KI entwickelte das Team einen Anwendungsfall, um Daten von vorhandenen Sensoren viel intensiver und genauer zu analysieren, als dies bisher möglich war. „Wir haben zunächst versucht, die Hypothese zu validieren, dass wir KI einsetzen können, um einen früheren Vorfall mit einem Leck zu erkennen“, sagt Prihandono Aditama, Produktmanager bei Wintershall Dea. „Nachdem wir bestätigen konnten, dass wir das richtige Modell hatten, haben wir es mit den Live-Daten der Bohrlochsensoren verbunden.“

„Wenn die KI jetzt eine Anomalie erkennt, sendet sie eine E-Mail an unsere Ingenieure“, fährt er fort. „Wir sind dabei, eine Benutzeroberfläche für die Ingenieure zu entwickeln, die in der ersten Version des Produkts verfügbar sein wird.“

Die Tools und Methoden von IBM AI@Scale waren während des gesamten Prozesses von entscheidender Bedeutung. „Einer der wichtigsten Beiträge von IBM besteht darin, den Proof of Concept live in die Produktion zu übertragen“, erklärt Aditama. „Die von IBM bereitgestellten Templates ermöglichen uns eine schnelle Skalierung und die parallele Durchführung von Tests, Proofs of Concept und Entwicklung.“