Governance und Sicherheit sind nicht nur Schutzmaßnahmen. Sie sind die Engines, die KI in großem Maßstab vorantreiben.
Datenschutz und Datensicherheit haben schon lange Priorität, aber die KI-Governance hinkt noch hinterher. Angesichts der zunehmenden Zahl von Sicherheitsverletzungen und der zunehmenden Komplexität durch agentische KI ist die Zusammenarbeit zwischen Sicherheit und Governance nicht mehr optional.
Entdecken Sie, warum ein disziplinierter Ansatz für Daten und KI, der Menschen, Prozesse und Technologie vereint, Akzeptanz, Innovation und ROI beschleunigt.
sagen, dass Innovation Vorrang vor Sicherheit hat1
fehlt ein Sicherheitselement, obwohl dies laut 82 % der Führungskräfte unerlässlich ist
mangelt es an Governance-Richtlinien und -Prozesse zur Minimierung von KI-Risiken2
Die Banco do Brasil hat ihr Governance-Modell weiterentwickelt, um ethische Aufsicht und Verantwortungsvolle KI zu fördern.
Edward Calvesbert und Fariya Syed-Ali von IBM erklären, wie man schwer zugängliche Daten leicht nutzbar macht
Scott Brokaw von IBM erklärt, wie man die Datenqualität durch Kuratierung und Anreicherung verbessern kann.
Unser Data Matters Hub bietet Expertenwissen zur Optimierung Ihrer wertvollsten KI-Ressource: Ihrer individuellen Daten.
Die neuesten Angebote von IBM ermöglichen es Unternehmen,
strukturierte und unstrukturierte Daten aufzunehmen, zu verwalten und abzurufen, sodass sie präzise und leistungsfähige generative KI skalieren können.
1 Sicherung generativer KI, IBM Institute for Business Value, 2024.
2 Data Breach Kostenreport 2025: Die KI-Aufsichtslücke, IBM und Ponemon Institute, 2025.