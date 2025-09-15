Entwicklung eines einheitlichen Vertrauensframeworks für Daten und KI

Governance und Sicherheit sind nicht nur Schutzmaßnahmen. Sie sind die Engines, die KI in großem Maßstab vorantreiben.

Porträtaufnahme von Heather Gentile, lächelnd

Innovation mit Integrität

Datenschutz und Datensicherheit haben schon lange Priorität, aber die KI-Governance hinkt noch hinterher. Angesichts der zunehmenden Zahl von Sicherheitsverletzungen und der zunehmenden Komplexität durch agentische KI ist die Zusammenarbeit zwischen Sicherheit und Governance nicht mehr optional.

Entdecken Sie, warum ein disziplinierter Ansatz für Daten und KI, der Menschen, Prozesse und Technologie vereint, Akzeptanz, Innovation und ROI beschleunigt.
Eine KI, der Menschen vertrauen, ist eine KI, die Menschen auch nutzen werden.
Heather Gentile Executive Director, watsonx.governance, Daten und KI, IBM
Die Lücke bei der KI-Aufsicht 70 % der Führungskräfte

sagen, dass Innovation Vorrang vor Sicherheit hat1

 76 % der generativen KI-Projekte

fehlt ein Sicherheitselement, obwohl dies laut 82 % der Führungskräfte unerlässlich ist

 87 % der Unternehmen

mangelt es an Governance-Richtlinien und -Prozesse zur Minimierung von KI-Risiken2
Isometrische Darstellung von geometrischen 3D-Quadraten und Kreisen

Aufbau einer starken Datengrundlage für vertrauenswürdige KI

Der Erfolg von KI kommt nicht von ungefähr. Er beginnt mit soliden Datenpraktiken und Governance, die den Weg zur Skalierung ebnen. Lesen Sie das E-Book, um die vier Säulen des Vertrauens kennenzulernen.

Illustration einer Abfolge violetter Quadrate
Kundenbericht Ein System der KI-Kontrolle und des Vertrauens

Die Banco do Brasil hat ihr Governance-Modell weiterentwickelt, um ethische Aufsicht und Verantwortungsvolle KI zu fördern.

Hören Sie sich an, was andere sagen

Drei farbige Blöcke in Grün, Lila und Blau, nebeneinander.
Cost of a Data Breach Report 2025
Grafische Darstellung von Datensträngen strukturierter und unstrukturierter Daten, die von watsonx.governance auf dem Weg zu einem KI-Ergebnis verwaltet werden
KI bricht organisatorische Silos auf
Betsy Greytok und Evelyn Anderson stehen nebeneinander
AI Academy: Sicherheit und Governance
Bild der Großbuchstaben KI, die den Bericht „KI in Aktion 2024“ darstellen
KI in Aktion: KI-Governance trifft auf Sicherheit
Den Data Matters Hub erkunden
Porträtaufnahme von Edward Calvesbert
Zugriff und Vereinheitlichung

Edward Calvesbert und Fariya Syed-Ali von IBM erklären, wie man schwer zugängliche Daten leicht nutzbar macht

Porträtaufnahme von Scott Brokaw
Vorbereiten und verwalten

Scott Brokaw von IBM erklärt, wie man die Datenqualität durch Kuratierung und Anreicherung verbessern kann.

Illustration zur Darstellung strukturierter und unstrukturierter Daten.
Homepage von Data Matters

Unser Data Matters Hub bietet Expertenwissen zur Optimierung Ihrer wertvollsten KI-Ressource: Ihrer individuellen Daten.

Machen Sie den nächsten Schritt


Die neuesten Angebote von IBM ermöglichen es Unternehmen,
strukturierte und unstrukturierte Daten aufzunehmen, zu verwalten und abzurufen, sodass sie präzise und leistungsfähige generative KI skalieren können.

