Verbindung von Sicherheit und Governance für die Zukunft der KI

62 % der Unternehmen, die 2025 eine Datenpanne erlitten, gaben an, keine KI-Governance-Richtlinien zu haben, und 97 % der Organisationen, die eine KI-bezogene Sicherheitslücke erleben, verfügen nicht über angemessene KI-Zugangskontrollen. Unternehmen sind zwar besorgt über die Komplexität der technischen Einführung von Governance, aber sie müssen sich genauso Gedanken über Datenschutzfragen und die Kosten machen, die entstehen, wenn das Vertrauen ihrer Kunden verloren geht.

KI-Governance und -Sicherheit sind zwei eng miteinander verbundene Prozesse, die allzu oft voneinander getrennt betrachtet werden. In dieser Folge der AI Academy sprechen Betsy Greytok und Evelyn Anderson im direkten Austausch darüber, warum Governance und Sicherheit nur im Zusammenspiel wirksam sind.
Das werden Sie lernen
  • Die Unterschiede zwischen Sicherheit und Governance und wie sie miteinander interagieren
  • Warum das Entfernen von Silos zwischen den beiden Prozessen so wichtig ist
  • Wie sie die Grundlage für die Skalierung von KI bilden können.
Wenn ein solides Governance-Programm etabliert wird und der Einsatz von KI verantwortungsvoll erfolgt, wird das den Arbeitsplatz spürbar unterstützen, Prozesse erleichtern und Innovationen ermöglichen, die wir uns noch vor Kurzem kaum hätten vorstellen können.
Betsy Greytok Vizepräsident und Verantwortlicher für Technologie IBM

Episodenübersicht

Aufbau vertrauenswürdiger Daten und KI

KI-Agenten bringen einen Wendepunkt in der KI, doch die Art und Weise, wie Unternehmen sie einführen und umsetzen, wird darüber entscheiden, ob sie im großen Maßstab Mehrwert erzeugen. Erfahren Sie, wie Sie den ROI von KI durch intelligentere Governance maximieren können.

 Lesen Sie den Leitfaden „KI für Unternehmen“
Abstrakte, lebendige Spiralanordnung digitaler Ikonen und Umschläge vor einem hellen Hintergrund

Zugehörige Ressourcen

Abstrakte Illustration in lila und blauen Farbtönen
Lesen Sie den The Forrester Wave Bericht : KI-Governance-Lösungen, Q3 2025

Erfahren Sie, warum Forrester watsonx.governance von IBM als führende Lösung bewertet hat und wie Unternehmen damit KI-Risiken, Compliance und Vertrauen skalierbar steuern können.
Zwei Glaswürfel werden vor einem tiefvioletten Hintergrund ausgestellt.
Lesen Sie den Data Breach Kostenreport von 2025

Die Einführung von KI schreitet schneller voran als die entsprechende Aufsicht. Dadurch entstehen Möglichkeiten für Angreifer, diese Technologien zu nutzen, um das geistige Eigentum Ihres Unternehmens und geschützte Kundendaten zu stehlen.

Illustration eines Rasters aus bunten Symbolen vor einem neutralen Hintergrund mit runden Rahmen, die verschiedene Objekte und Konzepte darstellen, darunter ein Klemmbrett, eine Kamera, ein Papierflugzeug und Wolkenbilder
Lesen Sie den Leitfaden für Governance und den Einkaufsführer

Die KI entwickelt sich rasant weiter, und Führungskräfte in der Wirtschaft setzen darauf, indem sie mutige Experimente wagen und sie in großem Umfang einsetzen.



