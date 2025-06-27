62 % der Unternehmen, die 2025 eine Datenpanne erlitten, gaben an, keine KI-Governance-Richtlinien zu haben, und 97 % der Organisationen, die eine KI-bezogene Sicherheitslücke erleben, verfügen nicht über angemessene KI-Zugangskontrollen. Unternehmen sind zwar besorgt über die Komplexität der technischen Einführung von Governance, aber sie müssen sich genauso Gedanken über Datenschutzfragen und die Kosten machen, die entstehen, wenn das Vertrauen ihrer Kunden verloren geht.

KI-Governance und -Sicherheit sind zwei eng miteinander verbundene Prozesse, die allzu oft voneinander getrennt betrachtet werden. In dieser Folge der AI Academy sprechen Betsy Greytok und Evelyn Anderson im direkten Austausch darüber, warum Governance und Sicherheit nur im Zusammenspiel wirksam sind.