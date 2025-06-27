62 % der Unternehmen, die 2025 eine Datenpanne erlitten, gaben an, keine KI-Governance-Richtlinien zu haben, und 97 % der Organisationen, die eine KI-bezogene Sicherheitslücke erleben, verfügen nicht über angemessene KI-Zugangskontrollen. Unternehmen sind zwar besorgt über die Komplexität der technischen Einführung von Governance, aber sie müssen sich genauso Gedanken über Datenschutzfragen und die Kosten machen, die entstehen, wenn das Vertrauen ihrer Kunden verloren geht.
KI-Governance und -Sicherheit sind zwei eng miteinander verbundene Prozesse, die allzu oft voneinander getrennt betrachtet werden. In dieser Folge der AI Academy sprechen Betsy Greytok und Evelyn Anderson im direkten Austausch darüber, warum Governance und Sicherheit nur im Zusammenspiel wirksam sind.
KI-Agenten bringen einen Wendepunkt in der KI, doch die Art und Weise, wie Unternehmen sie einführen und umsetzen, wird darüber entscheiden, ob sie im großen Maßstab Mehrwert erzeugen. Erfahren Sie, wie Sie den ROI von KI durch intelligentere Governance maximieren können.
Erfahren Sie, warum Forrester watsonx.governance von IBM als führende Lösung bewertet hat und wie Unternehmen damit KI-Risiken, Compliance und Vertrauen skalierbar steuern können.
Die Einführung von KI schreitet schneller voran als die entsprechende Aufsicht. Dadurch entstehen Möglichkeiten für Angreifer, diese Technologien zu nutzen, um das geistige Eigentum Ihres Unternehmens und geschützte Kundendaten zu stehlen.
