IBM implementierte den Db2 Analytics Accelerator for z/OS, um die Geschwindigkeit des Zugriffs auf Managementinformationen zu erhöhen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu eröffnen. Mit dem IBM Db2 Analytics Accelerator konnte dieser Schritt im Kreditprozess auf Minuten reduziert werden, was die Time-to-Value für die Kunden der Banco do Brasil und die Kapitalrendite für das Finanzinstitut selbst verbesserte.

Der Db2 Analytics Accelerator wurde auch verwendet, um die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern. Er bietet den Vertriebsteams sofortigen Zugriff auf Berichte zur Quotenerfüllung und hilft ihnen so, ihre Zeit besser für geeignete Aktivitäten zu nutzen.

Der Db2 Analytics Accelerator konzentrierte sich auch auf das Reporting auf Abteilungsebene und ermöglichte der Bank die Konsolidierung mehrerer Data Marts für das Reporting auf Produktebene, beispielsweise für Kreditkarten, Sparkonten, Girokonten und Versicherungen, in einem einzigen Data Warehouse. Mithilfe des Db2 Analytics Accelerator konnte die Bank mehrere Hard- und Softwareplattformen abschaffen und ihr Data Warehouse in einer Mainframe-Umgebung konzentrieren.

Das Customer Relation Management (CRM)-System der Banco do Brasil wurde ebenfalls positiv beeinflusst, da die Verwendung des Db2 Analytics Accelerator als einziges Repository für mehrere Bankprodukte eine 360°-Sicht auf die Kunden ermöglichte. Dies half der Bank, ihre Kunden besser zu verstehen und Möglichkeiten für das Up-Selling und Cross-Selling von Produkten zu identifizieren. Durch die Zentralisierung der Informationen erhielten die Finanz- und Buchhaltungsteams einen genaueren Überblick über den gesamten Finanzstatus der Bank und konnten so die Bemühungen auf Ebene der Filialen zu einer konsolidierten Unternehmensübersicht überarbeiten.

Die Vorteile des Db2 Analytics Accelerator gingen über die Geschäftsberichterstattung hinaus und sorgten für betriebliche Vereinfachung und Kostentransparenz, wodurch der Aufwand und die Kosten auf mehreren Plattformen reduziert wurden.

Um all diese wichtigen Workloads zu ermöglichen, implementierte die Banco do Brasil sechs IBM LinuxONE-Computer mit über 1.200 IBM Integrated Facilities for Linux (IFL), die 14 Db2 Analytics Accelerator unterstützen. Diese umfangreiche und ständig wachsende Analyseumgebung – mit mehr als einem Petabyte an Daten – verarbeitet über eine Viertelmillion komplexe Abfragen und durchschnittlich 138 Terabyte pro Tag.

Um eine hohe Verfügbarkeit/Notfallwiederherstellung zu unterstützen, sind die LinuxONE-Systeme auf zwei unterschiedliche und geografisch getrennte Rechenzentren verteilt.