IBM® Db2 Analytics Accelerator for z/OS

Der IBM® DB2 Analytics Accelerator ist eine leistungsstarke Komponente, die eng in Db2 for z/OS integriert ist. Er ermöglicht eine Hochgeschwindigkeitsverarbeitung komplexer Db2-Abfragen für geschäftskritische Workloads zur Berichterstattung und Analyse. Der Db2 Analytics Accelerator verbesserte die Leistung Tausender Db2 for z/OS-Anwendungen und Systeme zur Erkenntnisgewinnung und macht die Modernisierung des Datenzugriffs erst möglich. Er kann auf IFLs (IBM Integrated Facility for Linux) auf zSystems oder LinuxONE bereitgestellt werden.