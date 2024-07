Db2 for z/OS Data Gate (Db2 Data Gate) und Data Gate on Cloud stellen eine moderne Hybrid Cloud-Lösung für den Cloud-Zugriff auf Daten aus Db2 for z/OS dar.

Daten aus Db2 for z/OS lassen sich mit Db2 Data Gate preisgünstiger und mit weniger Aufwand für Hybrid Cloud, Analysen und KI-Initiativen synchronisieren. Anwendungen können auf eine transaktional konsistente, synchronisierte Kopie der Daten aus DB2 for z/OS zugreifen, die von einem separaten System gehostet wird. Dies ermöglicht eine Vielzahl von Zielplattformen mit Bereitstellung in der Public Cloud, On-Premises und der Private Cloud.

Mit Data Gate on Cloud können Sie wertvolle Daten aus Db2 for z/OS in eine Db2 Warehouse SaaS-Umgebung bringen, um direkt darauf zuzugreifen; oder Sie greifen auf die Daten in watsonx.data Lakehouse über einen Db2 Connector für Presto zu.