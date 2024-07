IBM Db2 AI for z/OS setzt auf Autonomie, um die Datenbankverwaltung durch integrierte Branchenkenntnisse zu vereinfachen. Durch den Einsatz von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz verbessert es die betriebliche Leistung und erhält die Effizienz und den Zustand von Db2 for z/OS, während es die Leistung, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz von Db2 for z/OS verbessert – selbst unter den anspruchsvollsten Bedingungen.