Unternehmen modernisieren und erstellen neue Anwendungen außerhalb der Plattform in der Cloud und nutzen gleichzeitig kostenwirksam ihre resilienten Systeme auf IBM Z. Db2 for z/OS und seine Produkt-Infrastruktur bieten eine agile, effiziente und sichere Bereitstellung von Unternehmensdaten für die anspruchsvollste Hybrid-Cloud sowie Transaktions- und Analyseanwendungen weltweit.



Organisation können lokal auf Daten in IBM® Z und Db2 for z/OS zugreifen oder diese Daten als Teil einer Datenfabric oder eines Data Lakehouse synchronisieren. Integrieren Sie KI in sämtliche Geschäftsvorgänge, Anwendungen und Abläufe – schnell und skalierbar. Transaktionsdaten sind für das Verständnis der betrieblichen Leistung und des Kundenverhaltens von entscheidender Bedeutung und bieten den größten Vorhersagewert für KI-Anwendungen. Transaktionsdaten von DB2 for z/OS, die über IBM DB2 Data Gate bereitgestellt werden, können problemlos mit Lakehouse-Daten in watsonx.data kombiniert werden,um bessere analytische Erkenntnisse zu erzielen.