Eine moderne Hybrid-Cloud-Lösung für den Cloud-Zugriff auf Daten aus Db2 for z/OS. Daten aus Db2 for z/OS lassen sich mit weniger Kosten und Aufwand für Hybrid-Cloud, Analysen und KI-Initiativen synchronisieren. Anwendungen können auf eine transaktionskonsistente, synchronisierte Kopie der Daten aus DB2 for z/OS zugreifen, die von einem separaten System gehostet wird. Dies ermöglicht eine Vielzahl von Zielplattformen mit Bereitstellung in öffentlicher Cloud, On-Premises und privater Cloud.

Wertvolle Unternehmensdaten aus Db2 for z/OS können in watsonx.data eingebracht werden.