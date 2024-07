Generative KI gewinnt rasant an Bedeutung und das Potenzial für Unternehmen ist offensichtlich. Die Nutzung von KI in einem so komplexen Bereich wie der Finanzdienstleistungsbranche erfordert jedoch einen ausgereiften Ansatz und ein durchdachtes Framework, um Risiken und Exposition zu begrenzen. In Bezug auf die Finanzwirtschaft wird KI die Art und Weise verändern, wie Kunden geholfen, Effizienz aufgebaut und optimiert und Daten gesichert werden können. Bevor diese Vorteile umgesetzt werden können, gibt es allerdings einige wichtige Überlegungen zu klären.

IBM® ist seit mehr als 100 Jahren führend bei Innovationen in der Finanzdienstleistungsbranche und bietet Technologielösungen, die Anbietern von Finanzprodukten einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. IBM arbeitet mit mehr als 90 der weltweit größten Banken und Vermögensverwalter zusammen und hilft ihnen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse und der Vereinfachung ihrer Workflows. Unsere Funktionen in den Bereichen Hybrid Cloud und KI unterstützen Banken bei der Umstellung auf neue Betriebsmodelle, bei der Digitalisierung und intelligenten Automatisierung und bei der Erzielung kontinuierlicher Rentabilität in einer neuen Ära des Geschäfts- und Privatkundengeschäfts.