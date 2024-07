Der Begriff MLOps ist eine Kombination aus maschinellem Lernen (ML) und DevOps. Der Begriff wurde 2015 in einem Dokument namens „Hidden technical debt in machine learning systems“ (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) geprägt, in dem die Herausforderungen im Umgang mit großen Datenmengen und die Nutzung von DevOps-Prozessen für bessere ML-Praktiken erläutert wurden. Das Erstellen eines MLOps-Prozesses umfasst die Methodik der kontinuierlichen Integration und kontinuierlichen Bereitstellung (CI/CD) von DevOps, um für jeden Schritt bei der Erstellung eines maschinellen Lernprodukts eine Produktionslinie zu erstellen.

MLOps zielt darauf ab, den Zeit- und Ressourcenaufwand für die Ausführung von Data-Science-Modellen zu optimieren. Unternehmen sammeln riesige Datenmengen, die wertvolle Einblicke in ihre Abläufe und Verbesserungspotenzial bieten. Maschinelles Lernen, ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz (KI), ermöglicht es Unternehmen, diese Daten mit Algorithmen zu nutzen, die verborgene Muster aufdecken und so Erkenntnisse liefern. Da ML jedoch zunehmend in den täglichen Betrieb integriert wird, wird die effektive Verwaltung dieser Modelle immer wichtiger, um kontinuierliche Verbesserungen und tiefere Erkenntnisse zu gewährleisten.

Vor dem Aufkommen von MLOps war die Verwaltung des ML-Lebenszyklus ein langsamer und mühsamer Prozess, vor allem aufgrund der großen Datensätze, die für die Erstellung von Geschäftsanwendungen erforderlich waren. Die traditionelle ML-Entwicklung umfasst:

Erhebliche Ressourcen: ML-Projekte erfordern erhebliche Rechenleistung, Speicherkapazität und spezielle Software, was ihre Wartung teuer macht.

Zeitaufwand: Data Scientists verbringen viel Zeit damit, Modelle manuell zu konfigurieren und zu pflegen, was sie daran hindert, sich auf Innovationen zu konzentrieren.

Beteiligung unterschiedlicher Teams: Data Scientists, Softwareentwickler und IT-Betrieb arbeiten oft in Silos, was zu Ineffizienz und lückenhafter Kommunikation führt.

Durch die Anwendung eines kollaborativen Ansatzes überbrückt MLOps die Lücke zwischen Data Science und Softwareentwicklung. Es nutzt Automatisierung, CI/CD und maschinelles Lernen, um die Bereitstellung, Überwachung und Wartung von ML-Systemen zu optimieren. Dieser Ansatz fördert die enge Zusammenarbeit zwischen Data Scientists, Softwareentwicklern und IT-Mitarbeitern und sorgt so für einen reibungslosen und effizienten ML-Lebenszyklus.