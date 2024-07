Was ist KI-Bias?

Wenn KI aufgrund von Voreingenommenheit einen Fehler macht – beispielsweise wenn Gruppen von Menschen Chancen verweigert werden, sie auf Fotos falsch identifiziert oder unfair bestraft werden –, erleidet das verletzende Unternehmen Schaden an seiner Marke und seinem Ruf. Gleichzeitig können die Menschen in diesen Gruppen und die Gesellschaft als Ganzes Schaden anrichten, ohne es überhaupt zu merken. Hier sind einige prominente Beispiele für Ungleichheiten und Voreingenommenheit in der KI und den Schaden, den sie verursachen können.

Im Gesundheitswesen kann eine Unterrepräsentation von Daten von Frauen oder Minderheitengruppen prädiktive KI-Algorithmen verzerren.2 Beispielsweise wurde festgestellt, dass computergestützte Diagnosesysteme (CAD) bei afroamerikanischen Patienten eine geringere Genauigkeit der Ergebnisse liefern als bei weißen Patienten.

Während KI-Tools die Automatisierung des Scannens von Lebensläufen während einer Suche rationalisieren können, um die Identifizierung idealer Kandidaten zu unterstützen, können die angeforderten Informationen und die herausgefilterten Antworten zu unverhältnismäßigen Ergebnissen in den Gruppen führen. Wenn zum Beispiel in einer Stellenanzeige das Wort "Ninja" verwendet wird, kann es sein, dass sie mehr Männer als Frauen anzieht, obwohl dies in keiner Weise eine Jobanforderung ist.3

Als Test für die Bildgenerierung forderte Bloomberg die Erstellung von mehr als 5.000 KI-Bildern und stellte fest: „Laut Stable Diffusion wird die Welt von weißen männlichen CEOs geführt.“ Frauen sind selten Ärztinnen, Anwältinnen oder Richterinnen. Männer mit dunkler Hautfarbe begehen Verbrechen, während Frauen mit dunkler Haut Burger wenden."4 Midjourney führte eine ähnliche Studie zur KI-Kunstgenerierung durch und forderte Bilder von Menschen in spezialisierten Berufen an. Die Ergebnisse zeigten sowohl jüngere als auch ältere Menschen, aber die älteren Menschen waren immer Männer, was die geschlechtsspezifische Voreingenommenheit in Bezug auf die Rolle der Frauen am Arbeitsplatz verstärkte.5



KI-gestützte Predictive-Policing-Instrumente, die von einigen Unternehmen im Strafrechtssystem eingesetzt werden, sollen Bereiche identifizieren, in denen Kriminalität wahrscheinlich ist. Sie stützen sich jedoch häufig auf historische Verhaftungsdaten, die bestehende Muster des Racial Profiling und der unverhältnismäßigen Verfolgung von Minderheiten verstärken können.6