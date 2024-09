Da Unternehmen immer häufiger künstliche Intelligenz (KI) einsetzen, fragen sich die Menschen, inwieweit menschliche Vorurteile in KI-Systeme eingeflossen sind. Beispiele für KI-Voreingenommenheit in der realen Welt zeigen uns, dass diskriminierende Daten und Algorithmen, die in KI-Modelle integriert werden, zu einer systematischen Voreingenommenheit der Modelle führen und die daraus resultierenden negativen Auswirkungen verstärken.

Unternehmen sind motiviert, sich den Herausforderung von Verzerrungen in der KI zu stellen, nicht nur um Fairness zu erreichen, sondern auch um bessere Ergebnisse zu erzielen. Doch ebenso wie sich systemische rassistische und geschlechtsspezifische Vorurteile in der realen Welt nur schwer beseitigen lassen, ist es auch keine leichte Aufgabe, Vorurteile in der KI zu eliminieren.

In dem Artikel What AI can and can’t do (yet) for your business (Was kann KI für Ihr Unternehmen tun und was (noch) nicht) betonen die Autoren Michael Chui, James Manyika und Mehdi Miremadi von McKinsey: „Solche Verzerrungen haben die Tendenz, eingebettet zu bleiben, da das Erkennen und das Ergreifen von Maßnahmen zu ihrer Beseitigung eine tiefgreifende Beherrschung von Data-Science-Techniken sowie ein besseres Verständnis der bestehenden sozialen Kräfte, einschließlich der Datensammlung, erfordert. Insgesamt erweist sich das Debiasing [der Prozess des Auflösens dieser Verzerrungen] als eines der größten Hindernisse und sicherlich als das bisher sozial brisanteste.“

Beispiele für KI-Verzerrungen aus dem wirklichen Leben bieten Unternehmen nützliche Einblicke, wie sie Verzerrungen erkennen und bekämpfen können. Durch eine kritische Betrachtung dieser Beispiele und der Erfolge bei der Überwindung von Verzerrungen können Data Scientists beginnen, eine Roadmap für die Identifizierung und Vermeidung von Verzerrungen in ihren maschinellen Lernmodellen zu erstellen.