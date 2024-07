IBM® OpenPages ist eine KI-gesteuerte, hoch skalierbare Governance-, Risiko- und Compliance-Lösung (GRC), die mit IBM® Cloud Pak for Data in jeder Cloud bereitgestellt werden kann. Zentralisieren Sie isolierte Risikomanagement-Funktionen in einer einheitlichen Umgebung, die darauf ausgelegt ist, Sie bei der Identifizierung, Verwaltung, Überwachung und Berichterstellung über Risiken und die Einhaltung von Vorschriften zu unterstützen, was insbesondere angesichts der sich ändernden modernen Geschäftsumgebung unverzichtbar ist.

Bringen Sie Ihr Team mit einer erweiterbaren, integrierten Risikomanagementlösung dazu, den Blick von der Vergangenheit auf die Zukunft zu richten. Vollständig konfigurierbare und zukunftsorientierte Unternehmenslösung mit einem gängigen Objektmodell. Skalierbar auf Zehntausende von Benutzern.