Was ist Bilderkennung?

Die Bilderkennung in Haushaltsgeräten ermöglicht Funktionen wie die Bestandsverfolgung in intelligenten Kühlschränken, die Hinderniserkennung in Saugrobotern und die Personen- oder Objekterkennung in Sicherheitskameras.

Außerdem werden Funktionen wie die Erkennung von Stoffarten in Waschmaschinen, die Erkennung von Lebensmitteln in intelligenten Backöfen und die Gesichtsanalyse in intelligenten Spiegeln oder Babyphones unterstützt.

Lieferroboter sind für genaue und effiziente autonome Lieferungen auf Bilderkennung angewiesen, um sich in der Umgebung zurechtzufinden, Hindernisse zu erkennen und Lieferorte zu identifizieren.

Im Gegensatz dazu verwenden Roboter in Lagerhäusern und industriellen Umgebungen die gleiche Technologie zum Scannen und Abrufen von Artikeln, zur Durchführung von Qualitätsprüfungen, zum Zusammenbau von Teilen und zum Sortieren von Materialien.