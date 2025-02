Was ist kollaborative Filterung?

In einer Standardeinstellung der kollaborativen Filterung haben wir eine Gruppe von n Benutzern und eine Gruppe von x Elementen. Die individuellen Präferenzen jedes Benutzers für jedes Element werden in einer Benutzerelementmatrix (manchmal auch als Benutzerbewertungsmatrix bezeichnet) angezeigt. Hier werden Benutzer in Zeilen und Elemente in Spalten dargestellt. In der R ij Matrix repräsentiert ein gegebener Wert das Verhalten des Benutzers u gegenüber dem Element i. Bei diesen Werten kann es sich um fortlaufende Zahlen handeln, die von Benutzern bereitgestellt werden (z. B. Bewertungen), oder um Binärwerte, die angeben, ob ein bestimmter Benutzer den Artikel angesehen oder gekauft hat. Hier ist ein Beispiel für eine Nutzungszeitmatrix für eine Buchhandlungs-Website: