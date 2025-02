Was ist dialogorientierte KI?

Mit dem Einzug mobiler Geräte in den Alltag der Verbraucher müssen Unternehmen darauf vorbereitet sein, ihren Endverbrauchern Informationen in Echtzeit zur Verfügung zu stellen. Da Tools für dialogorientierte KI leichter zugänglich sind als Mitarbeiter, können Kunden schneller und häufiger mit Marken in Kontakt treten. Durch diese unmittelbare Unterstützung können Kunden lange Wartezeiten in Call-Centern vermeiden, was zu einer Verbesserung der gesamten Customer Experience führt. Die steigende Kundenzufriedenheit wird sich für Unternehmen in einer höheren Kundentreue und zusätzlichen Einnahmen aus Weiterempfehlungen niederschlagen.

Die Personalisierungsfunktionen der dialogorientierten KI bieten Chatbots außerdem die Möglichkeit, Endnutzern Empfehlungen zu geben, sodass Unternehmen Cross-Selling von Produkten betreiben können, die Kunden zunächst möglicherweise nicht in Betracht gezogen haben.