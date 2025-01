Was versteht man unter einem Decision Tree?

Diese Art von Flussdiagrammstruktur ermöglicht auch eine leicht verständliche Darstellung der Entscheidungsfindung. Verschiedene Gruppen in einem Unternehmen können also besser verstehen, warum eine Entscheidung getroffen wurde.



Beim Lernen mit Decision Trees wird eine „Teile und herrsche“-Strategie angewendet: Mit einer Greedy-Suche (auch „gierige“ Suche genannt) werden die optimalen Trennpunkte innerhalb eines Baums ermittelt. Dieser Aufteilungsprozess wird dann in einer rekursiven Top-Down-Methode wiederholt, bis alle oder die Mehrheit der Datensätze unter bestimmten Klassenbezeichnungen klassifiziert wurden.

Ob alle Datenpunkte als homogene Mengen klassifiziert werden, hängt weitgehend von der Komplexität des Decision Trees ab. Kleinere Bäume sind eher in der Lage, reine Blattknoten zu erreichen, d. h. Datenpunkte in einer einzelnen Klasse. Je größer ein Baum jedoch wird, desto schwieriger wird es, diese Reinheit aufrechtzuerhalten, und in der Regel fallen dann zu wenige Daten in einen bestimmten Teilbaum. In dem Fall spricht man von Datenfragmentierung, die häufig zu Überanpassung führt.

Daher werden in Decision Trees kleine Bäume bevorzugt, was mit dem Prinzip der Sparsamkeit in Ockhams Rasiermesser übereinstimmt, d. h. „Entitäten sollten nicht über das Notwendige hinaus vervielfacht werden“. Anders ausgedrückt: Decision Trees sollten nur dann komplexer werden, wenn es notwendig ist, da die einfachste Erklärung oft die beste ist. Um die Komplexität zu reduzieren und eine Überanpassung zu verhindern, wird in der Regel ein Beschneiden („Pruning“) durchgeführt. Dabei werden Zweige entfernt, die sich an Merkmalen mit geringer Bedeutung aufteilen. Die Passform des Modells kann dann durch den Prozess der Kreuzvalidierung bewertet werden.

Eine weitere Möglichkeit, die Genauigkeit von Decision Trees zu erhalten, ist die Bildung eines Ensembles mithilfe eines Random-Forest-Algorithmus. Dieser Klassifikator liefert genauere Ergebnisse, insbesondere, wenn die einzelnen Bäume nicht miteinander korrelieren.