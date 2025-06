Was ist Bagging?

Bagging und Boosting sind zwei Hauptarten von Ensemble-Learning-Methoden. Wie in dieser Studie hervorgehoben wird, besteht der Hauptunterschied zwischen diesen Lernmethoden in der Art, wie sie trainiert werden.

Beim Bagging werden die schwachen Lerner parallel trainiert, während sie beim Boosting sequentiell lernen. Das bedeutet, dass eine Reihe von Modellen erstellt wird und mit jeder neuen Modelliteration die Gewichte der falsch klassifizierten Daten im vorherigen Modell erhöht werden.

Diese Umverteilung der Gewichte hilft dem Algorithmus bei der Identifizierung der Parameter, auf die er sich zur Verbesserung seiner Leistung konzentrieren muss. AdaBoost, die Abkürzung für „adaptativer Boosting-Algorithmus“, ist einer der beliebtesten Boosting-Algorithmen, da er einer der ersten seiner Art war. Andere Arten von Boosting-Algorithmen sind XGBoost, GradientBoost und BrownBoost.

Ein weiterer Unterschied zwischen Bagging und Boosting sind die Szenarien, in denen sie eingesetzt werden. So kommen Bagging-Methoden in der Regel bei schwachen Lernern zum Einsatz, die eine hohe Varianz und eine geringe Verzerrung aufweisen. Boosting-Methoden werden dagegen bei geringer Varianz und hoher Verzerrung eingesetzt.