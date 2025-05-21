Wenn wir ein ML-Modell für ein bestimmtes Geschäftsproblem erstellen wollen, wählen wir eine Modellarchitektur, die Fehler minimiert und die zugrunde liegenden Signale erfasst. Verzerrung und Varianz sind zwei Quellen für Vorhersagefehler. Verzerrung misst, wie weit die Vorhersagen aufgrund zu vereinfachter Annahmen von den wahren Werten abweichen; Varianz erfasst jedoch, wie stark die Vorhersagen auf der Grundlage unterschiedlicher Trainingsdaten schwanken.

Das Verständnis und der Umgang mit diesem Kompromiss sind entscheidend für die Entwicklung von Modellen, die sich gut auf unbekannte Daten übertragen lassen. Modelle mit hoher Verzerrung neigen zu einer Unteranpassung, bei denen wichtige Muster fehlen, während Modelle mit hoher Varianz zu einer Überanpassung neigen und Rauschen so erfassen, als wäre es ein Signal. Das richtige Gleichgewicht zu finden, ist das Herzstück eines effektiven ML-Designs und hilft zu erklären, warum Modelle, die bei Trainingsdaten gut abschneiden, in der realen Welt immer noch versagen können.

In dieser Erläuterung tauchen wir in die technischen Details von Verzerrung-Varianz-Dilemma und Vorhersagefehlern ein und zeichnen ein Bild davon, wie das richtige Modell für einen Datensatz erstellt wird.