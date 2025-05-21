Was ist das Verzerrung-Varianz-Dilemma?

Einführung in den Verzerrungs-Varianz-Kompromiss

Im Bereich des maschinellen Lernens (ML) und der künstlichen Intelligenz (KI) ist das Verzerrung-Varianz-Dilemma ein Konzept, das die Leistung eines prädiktiven ML-Modells bestimmt und ein grundlegender Bestandteil der Data Science ist.

Wenn wir ein ML-Modell für ein bestimmtes Geschäftsproblem erstellen wollen, wählen wir eine Modellarchitektur, die Fehler minimiert und die zugrunde liegenden Signale erfasst. Verzerrung und Varianz sind zwei Quellen für Vorhersagefehler. Verzerrung misst, wie weit die Vorhersagen aufgrund zu vereinfachter Annahmen von den wahren Werten abweichen; Varianz erfasst jedoch, wie stark die Vorhersagen auf der Grundlage unterschiedlicher Trainingsdaten schwanken.

Das Verständnis und der Umgang mit diesem Kompromiss sind entscheidend für die Entwicklung von Modellen, die sich gut auf unbekannte Daten übertragen lassen. Modelle mit hoher Verzerrung neigen zu einer Unteranpassung, bei denen wichtige Muster fehlen, während Modelle mit hoher Varianz zu einer Überanpassung neigen und Rauschen so erfassen, als wäre es ein Signal. Das richtige Gleichgewicht zu finden, ist das Herzstück eines effektiven ML-Designs und hilft zu erklären, warum Modelle, die bei Trainingsdaten gut abschneiden, in der realen Welt immer noch versagen können.

In dieser Erläuterung tauchen wir in die technischen Details von Verzerrung-Varianz-Dilemma und Vorhersagefehlern ein und zeichnen ein Bild davon, wie das richtige Modell für einen Datensatz erstellt wird. 

Veranschaulichtes Dilemma

In Vorhersagemodellen wie der linearen Regression oder dem K-Nearest Neighbor (KNN) sind Verzerrung und Varianz voneinander abhängig:

  • Verzerrung misst, wie weit die Vorhersagen eines Modells im Durchschnitt von den Ground-Truth-Werten entfernt sind. Modelle mit hoher Verzerrung neigen dazu, starke Annahmen über die Form der Daten zu treffen und führen zu einer Unteranpassung. Ein zu vereinfachtes Modell hat tendenziell eine hohe Verzerrung und eine geringe Varianz – ein solches Modell hat tendenziell hohe Trainingsfehler und hohe Vorhersagefehler.  
  • Varianz misst, wie stark sich die Vorhersagen eines Modells bei unterschiedlichen Trainingsdatensätzen ändern. Modelle mit hoher Varianz reagieren empfindlich auf Rauschen in den Trainingsdaten und verursachen eine Überanpassung. Ein Modell mit komplexer Architektur und mehr Parametern hat in der Regel eine hohe Varianz und eine geringe Verzerrung.
Verzerrung-Varianz-Diagramm

In dieser Erläuterung verwenden wir die lineare Regression als Beispiel, um zu veranschaulichen, wie sich die Komplexität des Modells auf die Verzerrung und Varianz der vorhergesagten Ergebnisse auswirkt. Sie wissen bereits, dass bei der Regression die Metriken durch den mittleren quadratischen Fehler (MSE) definiert sind: den durchschnittlichen quadratischen Fehler aus der Ground Truth und dem vorhergesagten Wert. Ein großer MSE weist auf ein schlecht angepasstes Modell an den Trainingsdaten hin, ein niedriger MSE hingegen auf ein gut angepasstes Modell an den Trainingsdaten.

MSE ist wie folgt definiert:

 MSE=(ypred-yactual)2  

Oder als Residuenquadratsumme ausgedrückt:

 RSS=i=1n(yi-yi^)2

Nehmen wir an, wir erhalten eine Reihe von Eingabewerten X und entsprechende Ausgabewerte Y. Die wahre Beziehung zwischen X und Y ist nicht linear – denken Sie sich eine gleichmäßige, gekrümmte U-Form wie eine Sinuswelle vor. Aber wir kennen diese zugrunde liegende Funktion nicht. Stattdessen beobachten wir verrauschte Datenpunkte, die ihm nahekommen.

Grafik für verrauschte Daten

Wir wollen jetzt ein Modell erstellen, um Y mithilfe von X vorherzusagen.

Um zu veranschaulichen, wie sich die Komplexität des Modells auf die Leistung auswirkt, können wir versuchen, drei Modelle mit zunehmender Komplexität anzupassen: ein lineares Modell, ein mäßig komplexes Polynomialmodell und ein sehr komplexes Polynommodell.

Diese Rauschkomponente führt Zufälligkeit ein, die reale Daten imitiert. Ein Polynom ist ein mathematischer Ausdruck, der eine Summe von Potenzen von X enthält, die mit Koeffizienten multipliziert werden.

Ein Polynom Grad 1 ist zum Beispiel:

 y^=β0+β1x

Das Modell wird als gerade Linie dargestellt:

Polynom-Grad 1

Dieses Modell ist sehr einfach und geht davon aus, dass die Beziehung zwischen X und Y linear ist. Aber die Daten weisen eindeutig ein gekrümmtes Muster auf. Die Ergebnisse:

  • Die Verzerrung ist hoch: Das Modell kann das nicht lineare Muster in den Daten nicht erfassen.
  • Die Varianz ist gering: Sie ist stabil und ändert sich bei verschiedenen Datensätzen nicht viel.
  • MSE (mittlerer quadratischer Fehler): 0,2929. Das ist relativ hoch.

Dies ist ein Beispiel für eine Unteranpassung – das Modell ist zu einfach, um die wahre Struktur zu erlernen.

Ein Polynom Grad 4 ist:

 y^=β0+β1x+β2x2+β3x3+β4x4

Polynomialer Grad 4

Wir verwenden jetzt ein Polynom mit Potenzen von x bis  x4 :

 y^=β0+β1x+β2x2+β3x3+β4x4

Dieses Modell ist komplex genug, um die Kurve der Daten zu erfassen, ohne zu empfindlich auf Rauschen zu reagieren.

  • Die Verzerrung ist moderat: Das Modell kann die wahre Funktion ziemlich gut darstellen.
  • Die Varianz ist moderat: Es kommt nicht zu einer Überreaktion auf kleine Schwankungen in den Daten.
  • MSE: etwa 0,0714, niedriger als Grad 1.

Dies ist das Modell mit der besten Leistung in unserem Beispiel – es lässt sich gut verallgemeinern.

Ein Polynom vom Grad 25 ist:

 y^=i=025βixi

Polynom-Grad 25

Mit 26 Parametern verfügt das Modell über eine hohe Flexibilität und passt sich sehr genau an die Trainingsdaten an – sogar an das zufällige Rauschen. Die Kurve sieht sehr krakelig aus und passt sich den Daten zu stark an.

  • Die Verzerrung ist gering: flexibel genug, um dem Signal zu folgen.
  • Die Varianz ist hoch: Sie reagiert stark auf Störfaktoren und würde sich bei einer neuen Datenstichprobe deutlich verändern.
  •  MSE: etwa 0,059 – niedriger als Grad 4, da das Muster der Trainingsdaten überschätzt wurde.

Das ist ein Beispiel für eine Überanpassung: Das Modell lernt Störfaktoren zusammen mit Signalen und lässt sich nicht gut auf die unsichtbaren Daten verallgemeinern.

Je höher der Grad, desto „wackeliger“ die Kurve und desto besser kann sie sich an die Trainingsdaten anpassen – einschließlich des Signals und des Rauschens.

Im obigen Beispiel sehen wir, dass sich die Komplexität des Modells und die Anzahl der Parameter direkt auf den Kompromiss zwischen Verzerrung und Varianz auswirken. Wenn das Modell komplexer wird und mehr Parameter aufweist, nimmt die Variabilität der vorhergesagten Werte im Testsatz zu, was zu einer hohen Varianz führt. Wenn das Modell jedoch vereinfacht wird und die Anzahl der Parameter abnimmt, wird die  bias2  steigert sich bei den Vorhersagen.

Wenn wir ein Modell für maschinelles Lernen konstruieren, wollen wir daher gleichzeitig Verzerrungen und Varianzen berücksichtigen, um eine optimale Modellleistung zu erzielen. Diese Optimierung sorgt nicht nur für gute Ergebnisse beim Training, sondern lässt sich auch gut auf unbekannte Testdaten übertragen. Im nächsten Abschnitt tauchen wir in die mathematischen Details ein, wie die Berechnung von Verzerrung und Varianz abgeleitet wird und warum das Modell des maschinellen Lernens Unsicherheiten enthält, die sich aus Verzerrung, Varianz und nicht reduzierbaren Fehlern zusammensetzen.

Abwägung zwischen Verzerrung und Varianz

Voreingenommenheit und Varianz in der Praxis

Für die Diagnose und Verbesserung der Leistung ist es wichtig zu verstehen, wie sich Verzerrungen und Abweichungen in realen ML-Modellen äußern. Im folgenden Abschnitt gehen wir im Detail darauf ein, wie ein Modell mit hoher Verzerrung und hoher Varianz zu potenziell schlechten Leistungen in einem KI-System führen kann.

Modelle mit hoher Verzerrung

Modelle mit starker Verzerrung sind in der Regel zu einfach, um die wahren Muster in den Daten zu erfassen. Sie passen sich nicht ausreichend an den Trainingssatz an, was zu einer schlechten Trainings- und Testgenauigkeit führt. Ein klassisches Beispiel ist die lineare Regression, die auf die zuvor dargestellten nichtlinearen Daten angewendet wird. Wenn die wahre Beziehung zwischen Funktionen und Ziel quadratisch oder sinusförmig ist und wir eine gerade Linie anpassen, fehlt dem Modell die Kapazität, um die zugrunde liegende Struktur zu erfassen.

Symptome: Hoher Fehler sowohl bei Trainings- als auch bei Testsätzen. Die Verzerrung vergrößert sich und führt zu einer schlechten Leistung sowohl auf dem Trainingssatz als auch auf dem Testsatz.

Modelle mit hoher Varianz

Modelle mit hoher Varianz sind übermäßig flexibel und passen sich zu eng an die Trainingsdaten an, einschließlich des Rauschens. Sie passen sich übermäßig an den Trainingssatz an und verallgemeinern nicht auf unsichtbare Daten, was zu einer Überanpassung und zu Vorhersagen mit ungewöhnlich hoher Variabilität führt.

Gängige Beispiele sind:

  • Entscheidungsbaum ohne Beschneiden.
  • Polynomiale Regression mit hohen Graden.
  • KNN mit sehr niedrigem k.

Symptome: Geringer Trainingsfehler, aber hoher Testfehler. Die Vorhersagen variieren je nach Datensatz erheblich. Der Varianzterm dominiert den Fehler, was darauf hinweist, dass das Modell gegenüber Änderungen der Trainingsdaten instabil ist.

Diagnose von Verzerrung und Varianz

Einige praktische Tools zur Diagnose dieser Fehler sind:

Lernkurven (siehe Abschnitt I):

  • Stellen Sie den Trainings- und Validierungsfehler gegenüber der Größe des Trainingssatzes dar.
  • Wenn beide Fehler hoch sind und konvergieren, weist dies auf eine hohe Verzerrung hin.

Wenn der Trainingsfehler niedrig und der Validierungsfehler hoch ist und eine Lücke besteht, die sich nicht schließt, deutet dies auf eine hohe Varianz hin. Eine Kreuzvalidierung kann angewendet werden, um die Leistung des Modells zu erkennen und Fehler aus dem ausgewählten Trainingssatz zu mitteln.

  • Hilft bei der Schätzung von Generalisierungsfehlern.
  • Nützlich für den Vergleich von Modellen oder Hyperparametern unter Berücksichtigung der Varianz.

Berücksichtigung realer Gegebenheiten

In der Praxis geht es bei der Kontrolle des Kompromisses zwischen Verzerrung und Varianz weniger darum, das „perfekte“ Modell auszuwählen, sondern vielmehr darum, die Komplexität durch verschiedene Strategien zu bewältigen. Wir können verschiedene Techniken anwenden, um die Variabilität der Vorhersagefehler zu kontrollieren, indem wir einige der folgenden Strategien anwenden:

Regularisierung

Regularisierung bezeichnet eine Reihe von Techniken, die verwendet werden, um die Komplexität eines Modells einzuschränken oder zu bestrafen, um die Generalisierung – also die Leistung bei unbekannten Daten – zu verbessern. Mathematisch ausgedrückt: Regularisierung verändert die ursprüngliche Verlustfunktion, indem ein Strafterm hinzugefügt wird, der die Komplexität (in der Regel in Form von großen Gewichtungen oder übermäßig flexiblen Modellen) verringert.

Ziel ist es, eine Überanpassung zu verhindern, insbesondere bei hochdimensionalen oder begrenzten Daten. Beim Training eines Modells für maschinelles Lernen minimieren wir in der Regel eine Verlustfunktion wie den mittleren quadratischen Fehler (Mean Squared Error, MSE)

 RSS=∑i=1n(yi-yi^)2

Mit der Regularisierung fügen wir diesem Ziel eine Strafe hinzu. 

L2-Regularisierung (Brückenregression)

LossRidge=∑i=1n(yi-yi^)2+λ*Penalty

Hier ist

 λ ist ein Hyperparameter, der den Kompromiss zwischen der Anpassung an die Trainingsdaten und der Einfachheit des Modells steuert.

Es wird ein Abzug hinzugefügt, der proportional zum Quadrat der Höhe der Koeffizienten ist. Dies verhindert zu große Gewichtungen und verringert die Varianz. Der Strafbegriff stellt sicher, dass die Funktionen mit geringer Vorhersagekraft niedrige Werte haben, wodurch die Koeffizienten der Parameter effektiv reduziert werden.

L1-Regularisierung (Lasso)

Fördert Sparsamkeit:

 Losslasso=∑i=1n(yi-ŷi)2+λ∑j=1p|βj|

Es kann irrelevante Funktionen vollständig eliminieren, das Modell vereinfachen und somit die Varianz reduzieren. Der Strafterm USD{\sum_{j=1}^{p} |\beta_j}USD sorgt dafür, dass die unbedeutenden Merkmale auf Null reduziert werden, wodurch die Merkmale effektiv vollständig eliminiert werden.

Ensemble-Methoden

Ensemble-Methoden kombinieren mehrere Modelle, um Fehler zu reduzieren, indem der Durchschnitt einzelner Prognoseabweichungen berechnet wird. Dabei werden mehrere Modelle mit hoher Varianz kombiniert oder gestapelt, um die beste Vorhersagegenauigkeit zu erzielen. Einige Beispiele:

Bagging (z. B. Random Forest oder auch Zufallswald) reduziert die Varianz durch den Mittelwert mehrerer Schätzungen mit hoher Varianz, die auf verschiedenen Datenteilmengen trainiert wurden.

Boosting (z. B. xgBoost, AdaBoost) baut einen starken Lernenden auf, indem die Fehler früherer Modelle nacheinander korrigiert werden, wobei häufig die Reduzierung von Verzerrung oder Varianz mit sorgfältiger Abstimmung in Einklang gebracht wird.

Hyperparameter-Optimierung und Modellauswahl

Die Komplexität des Modells und die Stärke der Regularisierung werden häufig durch Hyperparameter gesteuert. Techniken wie die Rastersuche oder die Zufallssuche mit Kreuzvalidierung oder Bayes'sche Optimierung können dabei helfen, ein Modell zu finden, das Verzerrung und Varianz von zurückgehaltenen Daten ausgleicht.

Anwendungen für moderne KI

Der Kompromiss zwischen Verzerrung und Varianz ist nicht nur theoretisch. Sie spielt eine kritische Rolle bei Deep Learning und großen KI-Systemen. Im modernen Zeitalter der KI spielt die Wahl der neuronalen Netzarchitektur eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung des Kompromisses zwischen Verzerrung und Varianz. Hier sehen Sie, wie zwei grundlegende Architekturen – CNNs und RNNs – dieses Gleichgewicht in der Praxis schaffen.

1. Convolutional Neural Networks (CNNs): CNNs sind speziell für Daten mit räumlicher Struktur konzipiert – am häufigsten für Bilder. Ihre Architektur ermöglicht es ihnen, die Varianz zu reduzieren und gleichzeitig eine ausreichende Ausdrucksstärke zu gewährleisten, um Verzerrungen gering zu halten.

  • Lokale rezeptive Felder (Faltungen): Anstatt jedes Eingabe-Pixel mit jedem Ausgabe-Neuron zu verbinden (wie in vollständig verknüpften Netzwerken), verwenden CNNs kleine Filter (Kerne), die über die Eingabe gleiten. Dies untermauert die Annahme, dass lokale Funktionen nützlich sind – eine Verzerrung hin zu räumlicher Lokalität.
  • Gewichtsverteilung: Jeder Filter (oder Kernel) wird über das gesamte Bild wiederverwendet, wodurch die Anzahl der trainierbaren Parameter drastisch reduziert wird. Dadurch kommt es zu einer geringeren Überanpassung, die Varianz verringert, führt aber durch die Einschränkung der Flexibilität des Modells zu einer gewissen Verzerrung.
  • Pooling-Schichten (z. B. Max Pooling): Diese Schichten fassen Funktionskarten zusammen und führen Übersetzungsinvarianz ein. Dadurch wird zwar die Varianz verringert, indem geringfügige Schwankungen ignoriert werden, aber die Verzerrung kann durch das Vernachlässigen einiger potenziell nützlicher Details erhöht werden.
  • Hierarchisches Merkmalslernen:CNNs lernen Schicht für Schicht von Kanten auf niedriger Ebene zu Formen auf höherer Ebene. Diese schichtweise induktive Verzerrung ermöglicht eine Verallgemeinerung mit weniger Beispielen – hilfreich in Bereichen mit geringen Datenmengen.

2. Rekurrente neuronale Netze (RNNs): RNNs sind auf sequenzielle Daten wie Text, Sprache oder Zeitreihen zugeschnitten, wobei die aktuellen Ausgaben von den vorherigen Elementen abhängen. Ihr Design versucht, langfristige Abhängigkeiten (die Verzerrungen reduzieren) und die Trainingsstabilität (die Varianz kontrolliert) auszugleichen.

  • Gewichtungsverteilung im Laufe der Zeit: RNNs verwenden bei jedem Zeitschritt die gleichen Parameter, was zu einer Verzerrung der Stationarisierung in den Sequenzen führt (vorausgesetzt, dass die gleiche Art von Mustern wiederkehrt), aber die Varianz deutlich reduziert, indem sie das Parameterwachstum begrenzt.
  • Erinnerung an frühere Eingaben: RNNs behalten einen verborgenen Zustand h_t bei, der vergangene Informationen zusammenfasst. Theoretisch ermöglicht dieser Zustand dem Modell, Verzerrungen durch die Modellierung langfristiger Abhängigkeiten zu reduzieren. In der Praxis verhindern verschwindende Gradienten jedoch oft, dass langfristige Beziehungen effektiv erlernt werden können, was die Verzerrung erhöht.
  • Varianten wie Long Short-Term Memory (LSTM) und Gated Recurrent Unit (GRU): Diese Architekturen mildern verschwindende Gradienten durch die Verwendung von Gattern und ermöglichen so eine bessere Speicherung im Laufe der Zeit. Dadurch können sie den Bias weiter senken, ohne dass die Varianz stark ansteigt.
  • Trainingsstabilität und Überanpassung: Tiefe RNNs (viele Schichten oder lange Sequenzen) neigen zu hoher Varianz – Überanpassungsrauschen in Trainingssequenzen. Um dies zu steuern, werden häufig Techniken wie Dropout, Gradientenclipping und Sequence-Bucking eingesetzt.

Techniken, die den Kompromiss kontrollieren

  • Dropout: Das zufällige Ausschalten von Neuronen während des Trainings fügt Rauschen hinzu und zwingt das Netzwerk, redundante Darstellungen zu lernen, wodurch die Überanpassung und damit die Varianz reduziert werden.
  • Batch-Normalisierung: Trägt zur Stabilisierung und Beschleunigung des Trainings bei und reduziert häufig die Varianz durch ausgleichende Optimierung.
  • Vorzeitiges Stoppen: Verhindert eine Überanpassung, indem das Training angehalten wird, wenn der Validierungsverlust zunimmt.
  • Transferlernen: Vorab auf großen Datensätzen trainierte Modelle verallgemeinern oft besser, da weniger Parameter trainiert werden müssen, wodurch die Varianz bei kleinen Datensätzen reduziert wird.
  • Skalengesetze und moderne Beobachtungen: Jüngste Ergebnisse in großen Modellen (wie z. B. Transformatoren) zeigen, dass eine zunehmende Daten-, Rechen- und Modellgröße den Testfehler verringert – was darauf hindeutet, dass die Verzerrung schneller abnimmt als die Varianzzunahme in Modellen mit hoher Kapazität. Allerdings können eine schlechte Regularisierung oder unzureichende Daten immer noch zu einer Überanpassung führen.

Theoretische Grundlagen

Lassen Sie uns die mathematischen Grundlagen des Verzerrung-Varianz-Dilemmas verstehen. Wie bereits im vorherigen Beispiel erwähnt, ist es unser Ziel, den Gesamtfehler zwischen vorhergesagten und tatsächlichen Werten zu reduzieren. Dieser Fehler setzt sich aus drei Komponenten zusammen: Verzerrung, Varianz und irreduzibler Fehler. Wir können den erwarteten quadratischen Vorhersagefehler eines Modells analysieren:

 f^(x)

im Vergleich zur wahren Funktion: f(x)

wobei f^(x) aus einem Trainingsdatensatz D erlernt wird und x die wahre (unbekannte) Funktion ist.

Nehmen wir Folgendes an:

 y=f(x)+ε,ε∼N(0,σ2)

für die Funktion  y=f(x)+ε bedeutet dies, dass der Fehler (mit ε bezeichnet) normalverteilt ist, mit einem Mittelwert von 0 und einer Varianz von σ2. σ bezeichnet die Standardabweichung der Verteilung

 f^(x) ist der vorhergesagte Wert des Modells für die Eingabe x

Die Erwartung (oder der Mittelwert) wird für verschiedene Trainingsdatensätze D und Rauschen ε ermittelt. Das Symbol E wird verwendet, um die „Erwartung“ oder den „erwarteten Wert“ auszudrücken, der ein wahrer Wert des Mittelwerts der Verteilung ist

Wir interessieren uns für den erwarteten Vorhersagefehler an einem einzelnen Punkt x:

 ED,ε[(y-f^(x))2]

Ersatz:

 y = f(x) + ε

Die Formel lautet also:

 =ED,ε[(f(x)+ε-f^(x))2]

Erweiterung des Quadrats:

 $=ED,ε[(f(x)-f^(x))2+2(f(x)-f^(x))ε+ε2]$

Teilen Sie die Erwartung mithilfe von Linearität auf (Linearität ist ein einfaches algebraisches Konzept, z. B. E[A+B]=E[A]+E[B]):

 =ED[(f(x)-f^(x))2]+2ED,ε[(f(x)-f^(x))ε]+Eε[ε2]

Da Folgendes gilt:

 E[ε]=0⇒E[(f(x)-f^(x))ε]=0

 E[ε2]=σ2

Erhalten wir:

 ED[(f(x)-f^(x))2]+σ2

Zerlegung des ersten Terms:

Addieren und subtrahieren 

ED[f^(x)] :

 ED[(f(x)-f^(x))2]=ED[(f(x)-ED[f^(x)]+ED[f^(x)]-f^(x))2]

Nehmen wir Folgendes an:

 a=f(x)-ED[f^(x)]

 b=ED[f^(x)]-f^(x)

Dann:

 ED[(a+b)2]=a2+ED[b2]+2aED[b]

Da ED[b]=0 ist, verschwindet der Kreuzbegriff und wir erhalten:

 =(f(x)-ED[f^(x)])2+ED[(f^(x)-ED[f^(x)])2]

Abschließende Verzerrung-Varianz-Zerlegung:

ED,ε[(y-f^(x))2]=$$(f(x)-ED[f^(x)])2+ED[(f^(x)-ED[f^(x)])2]+σ2

Hier ist der erste Term bias2, der zweite Term ist Varianz und der dritte Term ist ein irreduzibler Fehler

Dies zeigt, dass der gesamte erwartete Vorhersagefehler wie folgt zerlegt werden kann:

– Verzerrung²: Fehler aufgrund fehlerhafter Annahmen im Modell (z. B. unterangepasstes, zu einfaches Modell)

– Varianz: Fehler aufgrund der Sensitivität der Trainingsdaten (z. B. überangepasstes, übermäßig komplexes Modell)

- Unvermeidbares Rauschen: Unvermeidliche Zufälligkeiten und Fehler in den Beobachtungen

Fazit und weiterführende Literatur

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Verzerrung und Varianz zwei grundlegende Quellen für Vorhersagefehler beim maschinellen Lernen sind. Das Verständnis dieses Dilemmas ist nicht nur eine theoretische Übung, sondern beeinflusst direkt die Art und Weise, wie wir ML-Modelle in der Praxis entwerfen, trainieren und bereitstellen.

Unabhängig davon, ob Sie sich zwischen einem einfachen linearen Modell oder einem komplexen tiefen neuronalen Netz entscheiden, ist es für den Aufbau robuster KI-Systeme unerlässlich, das Gleichgewicht zwischen Unteranpassung und Überanpassung zu erkennen. Wir haben uns zwar auf den mittleren quadratischen Fehler (Mean Squared Error, MSE) als Verlustfunktion konzentriert, aber dieser Kompromiss gilt für eine breite Palette von Verteilungen und Metriken und ist damit eine universelle Überlegung für das überwachte Lernen.

In den letzten Jahren haben Forscher ein interessantes Verhalten in großen, überparametrisierten Modellen wie neuronalen Netzwerken beobachtet. Trotz ihrer hohen Kapazität lassen diese Modelle oft gut generalisieren, selbst wenn sie perfekt zu den Trainingsdaten passen – und widersprechen damit scheinbar dem traditionellen Verzerrung-Varianz-Framework.

Dieses rätselhafte Verhalten wird in Arbeiten wie „Reconciling modern maschinelles Lernen und den Verzerrung-Varianz-Trade-off“ von Belkin et al. (2019) untersucht, in dem das Konzept des doppelten Abstiegs eingeführt wird, und „A universal law of robustness VIA isoperimetry“ von Bubeck et al., in dem eine geometrische Interpretation der Generalisierung vorgeschlagen wird.

Da wir immer leistungsfähigere KI-Systeme entwickeln, wird ein tieferes Verständnis dieser Dynamik unerlässlich – nicht nur, um die Leistung zu optimieren, sondern auch, um das Verhalten des Modells zu interpretieren, Fairness zu gewährleisten und verantwortungsvolle KI-Praktiken voranzutreiben.

