Generative KI vs. prädiktive KI: Was ist der Unterschied?

Viele generative KI -Tools scheinen die Fähigkeit zu haben, Vorhersagen zu treffen. Dialogorientierte KI-Chatbots wie ChatGPT können den nächsten Vers in einem Lied oder Gedicht vorschlagen. Software wie DALL-E oder Midjourney kann aus Beschreibungen in natürlicher Sprache Originalkunstwerke oder realistische Bilder erstellen. Codevervollständigungstools wie GitHub Copilot können die nächsten Codezeilen vorschlagen.

Generative KI ist jedoch keine prädiktive KI. Prädiktive KI ist eine eigene Klasse von künstlicher Intelligenz, und auch wenn sie weniger bekannt ist, ist sie dennoch ein leistungsfähiges Tool für Unternehmen. Im Folgenden werden die beiden Technologien und die wichtigsten Unterschiede untersucht.