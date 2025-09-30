Diese Methode basiert auf einem streng entwickelten Prozess der Bildsammlung und -kennzeichnung, um der spezifischen Klassifizierungsaufgabe oder dem Klassifizierungsziel gerecht zu werden. Dieser Prozess wird manuell von Experten durchgeführt, die die wichtigsten Merkmale des Bildes auswählen, die die meisten visuellen Informationen liefern. Die regelbasierte Bildklassifizierung gruppiert ähnliche Pixelcluster in Klassen, indem sie diese Regeln anwendet, die auf Fachwissen basieren. Es ermöglicht außerdem eine interpretierbare und anpassbare Klassifizierung, ohne auf komplexe Modelle des maschinellen Lernens angewiesen zu sein.

Stellen Sie sich eine Schachtel mit Fotos vor, die Sie ordnen sollen. Die Sammlung umfasst Fotografien von Seen, Hunden und Autos. Da Ihnen bei dieser Methode keine Hightech-Tools zur Verfügung stehen, müssen Sie eine Liste erstellen.

Die Liste könnte beispielsweise wie folgt aussehen:

Achten Sie bei „Autos“ auf Reifen, Türen und Seitenspiegel.“





Bei „Hunden“ achten Sie auf Schlappohren, wedelnde Schwänze und lange Nasen.





Suchen Sie bei „Seen“ nach Fotos mit viel Wasser und einer Uferlinie.

Dieses Beispiel veranschaulicht, dass die regelbasierte Klassifizierung auf voreingestellten Regeln und Werkzeugen beruht, die von Menschen erstellt wurden. Diese Methode steht im Gegensatz dazu, einen Computer neue Regeln für sich selbst „lernen“ zu lassen. Diese Form der Bildklassifizierung kann Techniken wie Template-Matching und Schwellenwerte umfassen.

Beim Vorlagenabgleich wird ein Vorlagenbild über eine größere Eingabe verschoben und an jeder Position Metriken berechnet, um Regionen zu finden, die mit dem Vorlagenbild übereinstimmen.

Segmentierung von Bildern durch Umwandlung von Pixelwerten in Binärwerte auf der Grundlage eines festgelegten Grenzwerts. Diese Methode unterscheidet Merkmale anhand ihrer Intensität vom Hintergrund.

In Kombination mit regelbasiertem Reinforcement Learning tragen diese Techniken zu robusten und interpretierbaren Bildklassifizierungssystemen bei. Die regelbasierte Klassifizierung kann durch die Implementierung von k-Nearest-Neighbor- oder Random-Forest-Algorithmen durchgeführt werden.