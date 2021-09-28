Was ist Boosting?

Ensemble Learning unterstreicht die Überzeugung von der kollektiven Intelligenz. Das heißt, dass die Entscheidungsfindung einer größeren Gruppe in der Regel besser ist als die eines Einzelnen. Ähnlich bezieht sich das Ensemble-Lernen auf eine Gruppe (oder ein Ensemble) von Basis-Lernern oder -Modellen, die zusammen eine bessere Endprognose erzielen. Ein einzelnes Modell, auch als Basismodell oder schwacher Lerner bezeichnet, kann aufgrund einer hohen Varianz oder einer hohen Verzerrung allein nicht gut funktionieren. Wenn schwache Lerner jedoch aggregiert werden, können sie sich verstärken, da ihre Kombination Verzerrungen oder Varianzen reduziert, was zu einer besseren Modellleistung führt.

Ensemble-Methoden werden häufig anhand von Decision Trees veranschaulicht, da dieser Algorithmus zu Überanpassung (hohe Varianz und geringe Abweichung) neigen kann, wenn er nicht bereinigt wurde. Er kann sich aber auch zu Unteranpassung (geringe Varianz und hohe Verzerrung) neigen, wenn er sehr klein ist, wie ein Entscheidungsstumpf, also ein Decision Tree mit einer Ebene. Ein Algorithmus, der seinen Trainingsdatensatz über- oder unterschreitet, kann nicht gut auf neue Datensätze verallgemeinert werden. Daher werden Ensemble-Methoden verwendet, um diesem Verhalten entgegenzuwirken und eine Verallgemeinerung des Modells auf neue Datensätze zu ermöglichen. Obwohl Decision Trees eine hohe Varianz oder eine hohe Verzerrung aufweisen können, ist es erwähnenswert, dass dies nicht die einzige Modellierungstechnik ist, die das Lernen von Ensembles nutzt, um die „optimale Stelle“ innerhalb des Kompromisses zwischen Verzerrung und Varianz zu finden.