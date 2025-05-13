Was ist GraphRAG?

GraphRAG-Systeme können mithilfe verschiedener Werkzeuge und Frameworks, einschließlich Open-Source-Optionen, implementiert werden, um Dokumentenverarbeitung, Wissensgraphen-Erstellung, semantische Suche und LLM-Integration zu unterstützen. Zu den gängigen Tools gehören LangChain, LlamaIndex, Neo4j und OpenAI. Zusätzliche Ressourcen und Tutorials sind auf Plattformen wie GitHub verfügbar.
LlamaIndex wird zum Indexieren von Dokumenten, zur Extraktion von Entitäten und Beziehungen zur Erstellung von Knowledge Graphs, zur Generierung von Vektoreinbettungen und zur Integration in LLMs wie GPT verwendet. Neo4j dient als Datenbank zur Speicherung und Verwaltung von Graphstrukturen und ermöglicht durch Graphdurchläufe und semantische Beziehungen eine effiziente Datenabfrage.
Diese Tools arbeiten zusammen und ermöglichen eine semantische Suche mit Vektoreinbettungrn, Verarbeitung von Metadaten für Transparenz und kontextbezogene Antwortgenerierung. LLMs, einschließlich OpenAI-GPT-Modelle, die über APIs integriert sind, helfen dabei, genaue und relevante Antworten auf Basis abgerufener Graphdaten zu liefern.
GraphRAG ist ein großer Fortschritt gegenüber traditionellen RAG-Systemen, die durch lineare Rückfindungsmethoden eingeschränkt sind. Es kombiniert die Leistungsfähigkeit von Wissensgraphen, semantischer Suche und erweiterten Sprachmodellen. Da immer mehr Branchen ein tieferes Verständnis und vernetzte Erkenntnisse fordern, dürfte GraphRAG zu einer Schlüsseltechnologie werden. Sie wird in Zukunft intelligentere, dynamischere und hochgradig anpassungsfähige Informationssysteme ermöglichen.