Was ist LangChain?

Im Gegensatz zu „herkömmlichen“ strukturierten Datenbanken stellen Vektordatenbanken Datenpunkte dar, indem sie sie in Vektoreinbettungen umwandeln: numerische Darstellungen in Form von Vektoren mit einer festen Anzahl von Dimensionen, die häufig verwandte Datenpunkte mithilfe unüberwachter Lernmethoden gruppieren. Dies ermöglicht Abfragen mit geringer Latenz, selbst für große Datensätze, was die Effizienz erheblich steigert. Vektor-Einbettungen speichern auch die Metadaten der einzelnen Vektoren, was die Suchmöglichkeiten weiter verbessert.

LangChain bietet Integrationen für über 25 verschiedene Einbettungsmethoden sowie für über 50 verschiedene Vektorspeicher (sowohl in der Cloud gehostet als auch lokal).