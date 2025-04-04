Was ist KI-Agentenkommunikation?

Autoren

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

Was ist KI-Agentenkommunikation?

Unter KI-Agenten-Kommunikation versteht man die Art und Weise, wie KI-Agenten untereinander, mit Menschen oder mit externen Systemen interagieren, um Informationen auszutauschen, Entscheidungen zu treffen und Aufgaben zu erledigen. Diese Kommunikation ist besonders wichtig in Multi-Agent-Systemen, in denen mehrere KI-Agenten zusammenarbeiten, sowie bei der Mensch-KI-Interaktion.

Große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs): Algorithmen des maschinellen Lernens, die anhand riesiger Datenmengen trainiert wurden, geben Agenten die Möglichkeit zur Schlussfolgerung. Mit generativen KI-Funktionen können Agenten die Informationen, die sie kennen, mit anderen Entitäten teilen. Wenn Agenten miteinander kommunizieren können, ist ein agentenbasiertes System mehr als die Summe seiner Teile.

Ein Multi-Agent-System kann man sich wie ein Team von Menschen vorstellen, die jeweils über Fachwissen auf ihrem Gebiet verfügen. Autonome Agenten teilen Informationen über ihre Umgebung, die sie allein wahrnehmen können, was dem Verständnis der gesamten Gruppe zugute kommt. Da immer mehr Bearbeiter in der Lage sind, über komplexe Agenten-Workflows hinweg miteinander zu „sprechen“, können wir davon ausgehen, dass ganze Ökosysteme von Bearbeitern, die in autonomer Harmonie zusammenarbeiten, online gehen werden.

Vorteile der KI-Agentenkommunikation

Vernetzte KI-Agenten können effizienter auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten als ein einzelner Agent. Um ihre Maßnahmen jedoch koordinieren zu können, müssen sie in der Lage sein, effektiv zu kommunizieren.

Eine effektive Kommunikation zwischen den KI-Agenten führt zu einem besseren Bewusstsein und fundierteren Entscheidungsfindungsprozessen. Wenn Agenten Daten teilen, können sie ihre Strategien und Antworten auf der Grundlage von Echtzeitinformationen verfeinern.

In komplexen Systemen kann verteilte KI Aufgaben auf mehrere Bearbeiter aufteilen, was zu einer schnelleren Problemlösung führt. Anstatt dass eine einzige KI versucht, alles zu verarbeiten, können sich mehrere Bearbeiter auf verschiedene Aspekte eines Problems spezialisieren und ihre Ergebnisse kommunizieren.

KI-Agenten, die kommunizieren, können voneinander lernen und die Anpassungsfähigkeit mit der Zeit verbessern. Durch den Austausch von Erkenntnissen verbessern sie ihr Verhalten auf der Grundlage gemeinsamer Erfahrungen. Multi-Agent-KI-Systeme können auch effizient skalieren, größere Datenmengen und komplexere Aufgaben verarbeiten.

KI-Agenten

5 Arten von KI-Agenten: Autonome Funktionen und Anwendungen in der echten Welt

Erfahren Sie, wie sich zielgerichtete und dienstprogrammbasierte KI an Workflows und komplexe Umgebungen anpassen kann.
Erstellen, bereitstellen und überwachen Sie KI-Agenten

Arten der KI-Agenten-Kommunikation

KI-Agenten kommunizieren je nach Rolle, Umgebung und Zielen auf unterschiedliche Weise. Kommunikation kann explizit oder implizit sein und den direkten Austausch von Nachrichten oder die indirekte Beobachtung von Aktionen umfassen.

Einige Systeme beruhen auf einer zentralen Steuerung, bei der eine einzelne KI Daten verarbeitet und an andere Agenten verteilt. Andere nutzen dezentrale Kommunikation, bei der KI-Agenten Peer-to-Peer interagieren.

Agent-zu-Agent-Kommunikation

Die meisten Agenten werden von LLMs unterstützt, sodass sie oft in natürlicher menschlicher Sprache miteinander sprechen. Mitarbeiter müssen in der Lage sein, nicht nur Informationen zu teilen, sondern auch Absichten zu äußern, sich innerhalb einer Hierarchie zu koordinieren und über die Ressourcen zu verhandeln.

Forscher arbeiten an effizienteren Methoden der Agent-zu-Agent-Kommunikation, wie z. B. „DroidSpeak“ von Microsoft, das es Agenten ermöglichen soll, schneller und mit minimalem Genauigkeitsverlust zu kommunizieren.Zwei dominante Protokolle für die Agentenkommunikation sind KQML (Knowledge Query and Manipulation Language) und FIPA-ACL (Foundation for Intelligent Physical Agents – Agent Communication Language).2

Die Defense Advanced Research Projects Agency der USA entwickelte KQML in den 1990er Jahren und legte damit den Grundstein für die Agent-zu-Agent-Kommunikation, lange bevor intelligente KI-Agenten möglich waren. Kurz darauf bauten die Entwickler der FIPA auf dieser Arbeit auf und verbesserten die Standardisierung und semantische Klarheit.

Viele KI-Agenten verlassen sich auf Cloud Computing und Geräte für das Internet der Dinge (IoT), um Echtzeitdaten auszutauschen. Cloudbasierte KI-Systeme können umfangreiche Datensätze speichern, abrufen und analysieren, während mit dem IoT verbundene Geräte Sensorinformationen über Netzwerke hinweg austauschen.

Mensch-KI-Kommunikation

KI-Agenten kommunizieren auch über die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), Spracherkennung und visuelle Schnittstellen mit Menschen. Virtuelle Assistenten wie ChatGPT von OpenAI, Siri von Apple und Alexa von Amazon nutzen NLP, um menschliche Anfragen zu interpretieren und aussagekräftige Antworten zu generieren.

Im Kundensupport bieten KI-Chatbots automatisierte Unterstützung, indem sie Benutzeranfragen verstehen und beantworten. Einige KI-Modelle beinhalten auch multimodale Kommunikation, bei der Text, Sprache und Bilder kombiniert werden, um die Interaktion zu verbessern.

Herausforderungen für die Kommunikation mit KI-Agenten

KI-Agenten stehen vor verschiedenen Herausforderungen, die sich auf Genauigkeit, Effizienz, Sicherheit und Skalierbarkeit auswirken können.

Mangel an standardisierten Protokollen
 

KI-Agenten arbeiten oft auf verschiedenen Plattformen und verwenden jeweils eigene Protokolle, Datenformate und Kommunikationssprachen. Protokolle enthalten Informationen über die Syntax und Semantik von Nachrichten. Protokolle können von menschlichen Programmierern vordefiniert werden, oder sie können organisch aus der Kommunikation zwischen Agenten entstehen.

Ohne standardisierte Messaging-Frameworks könnten Agenten Schwierigkeiten haben, die Nachrichten der anderen zu interpretieren und zu beantworten, was zu Ineffizienzen führt. In Smart Citys können Verkehrsmanagementsysteme und autonome Fahrzeuge beispielsweise unterschiedliche Kommunikationsprotokolle verwenden, was einen nahtlosen Datenaustausch und eine nahtlose Koordination verhindert.

Mehrdeutigkeit und Fehlinterpretation

KI-Agenten müssen Informationen präzise verarbeiten, doch die Unklarheit bei der Interpretation von Nachrichten bleibt eine Herausforderung. Agenten könnten Nachrichten falsch interpretieren, was zu falschen Aktionen führt. Bei Chatbot für Kundenservice konnten vage Benutzeranfragen wie „Ich möchte meine Bestellung ändern“ missverstanden werden, was zu falschen Änderungen oder Stornierungen führte.

Latenz

Viele KI-Anwendungsfälle erfordern Kommunikation in Echtzeit, aber Netzwerk-Latenz und Recheneinschränkungen können die Reaktionszeiten verlangsamen. Dies ist besonders problematisch in autonomen Systemen, die eine Entscheidungsfindung in Sekundenbruchteilen treffen müssen. In selbstfahrenden Autos müssen KI-Agenten Daten von Kameras, Sensoren und GPS sofort verarbeiten. Jede Verzögerung beim Datenaustausch könnte zu schlechten Navigationsentscheidungen führen.

Sicherheit und Datenschutz

KI-Agenten, die über Netzwerke kommunizieren, sind anfällig für Cyberangriffe, Data Breaches und gegnerische Manipulation. Böswillige Akteure könnten die KI-Kommunikation abfangen oder verändern, was zu fehlerhafter Entscheidungsfindung und Systemausfällen führen könnte.

Authentifizierung, sichere Endgeräte und der ordnungsgemäße Umgang mit sensiblen Daten sind von größter Bedeutung. Wenn ein Angreifer beispielsweise in KI-Systemen im Gesundheitswesen Diagnosedaten verändert, die zwischen KI-Agenten ausgetauscht werden, kann dies zu falschen Behandlungsempfehlungen führen.

Skalierbarkeit

Mit der zunehmenden Anzahl von KI-Agenten in einem Kommunikationssystem steigt der Kommunikationsaufwand, was zu Problemen bei der Skalierbarkeit führt. Mitarbeiter müssen groß angelegte Interaktionen effizient verwalten, ohne die Rechenressourcen zu überlasten.

Auf den Finanzmärkten kommunizieren und reagieren Tausende von KI-Trading-Bots auf Marktveränderungen. Wenn zu viele Bots gleichzeitig Daten austauschen, kann es zu einer Netzwerküberlastung kommen.

Anpassungsfähigkeit

KI-Agenten müssen in dynamischen Umgebungen, in denen Informationsaktualisierungen in Echtzeit erforderlich sind, effektiv kommunizieren. Wenn KI-Agenten es nicht schaffen, sich an neue Bedingungen anzupassen, können unerwartete Änderungen ihre Entscheidungsfindung stören.

Bei der Katastrophenhilfe müssen KI, autonome Drohnen und Roboter ihre Kommunikationsstrategien auf der Grundlage unvorhersehbarer Hindernisse wie eingestürzter Gebäude oder verlorener Netzwerksignale ständig anpassen.

Menschliches Sprachverständnis

Wenn KI-Agenten mit Menschen interagieren, entstehen Kommunikationsprobleme aufgrund von Unterschieden im Sprachverständnis, emotionalen Kontext und Argumentationsstilen. Die KI muss menschliche Absichten richtig interpretieren und gleichzeitig klare Antworten liefern.

Bei virtuellen Assistenten bleibt das Verständnis von Sarkasmus, regionalen Dialekten oder impliziten Anfragen eine Herausforderung. Wenn ein Benutzer beispielsweise sagt: „Es ist kalt hier drin“, könnte ein KI-Assistent eventuell nicht erkennen, dass er den Thermostat erhöhen möchte.

Fußnoten

1 Droidspeak: KV Cache Sharing for Cross-LLM Communication and Multi-LLM Serving, Liu et al, University of Chicago, Microsoft, 19. Dezember 2024.

2 The current landscape of Agent Communication Languages, Labrou et al, University of Maryland, März 1999.

