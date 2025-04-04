Vernetzte KI-Agenten können effizienter auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten als ein einzelner Agent. Um ihre Maßnahmen jedoch koordinieren zu können, müssen sie in der Lage sein, effektiv zu kommunizieren.

Eine effektive Kommunikation zwischen den KI-Agenten führt zu einem besseren Bewusstsein und fundierteren Entscheidungsfindungsprozessen. Wenn Agenten Daten teilen, können sie ihre Strategien und Antworten auf der Grundlage von Echtzeitinformationen verfeinern.

In komplexen Systemen kann verteilte KI Aufgaben auf mehrere Bearbeiter aufteilen, was zu einer schnelleren Problemlösung führt. Anstatt dass eine einzige KI versucht, alles zu verarbeiten, können sich mehrere Bearbeiter auf verschiedene Aspekte eines Problems spezialisieren und ihre Ergebnisse kommunizieren.

KI-Agenten, die kommunizieren, können voneinander lernen und die Anpassungsfähigkeit mit der Zeit verbessern. Durch den Austausch von Erkenntnissen verbessern sie ihr Verhalten auf der Grundlage gemeinsamer Erfahrungen. Multi-Agent-KI-Systeme können auch effizient skalieren, größere Datenmengen und komplexere Aufgaben verarbeiten.