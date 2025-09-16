Was ist KI-Agentenentwicklung?

Die Entwicklung von KI-Agenten ist der Prozess der Erstellung von KI-Agenten. Sie beinhaltet das Entwerfen, Bauen, Trainieren, Testen und Bereitstellen von agentischer KI.

Unternehmen können sich dafür entscheiden, KI-Agenten von Grund auf neu zu entwickeln. Dies gibt ihnen die volle Kontrolle über die Agenten-Architektur und Funktionalität. Außerdem können sie Agentensysteme auf ihre Anwendungsfälle und Geschäftsanforderungen zuschneiden und die Agenten-KI für spezifische Aufgaben anpassen. Die Entwicklung von KI-Agenten von Grund auf erfordert hingegen umfangreiches Fachwissen in den Bereichen künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Softwareentwicklung. Außerdem kann es teuer sein.

Ein schnellerer, skalierbarerer Ansatz, insbesondere für Anfänger, ist die Verwendung von KI-Agenten-Frameworks. Als Grundstruktur für KI-gestützte Agenten verfügen diese Softwareplattformen über integrierte Funktionen, die zur Rationalisierung des Agentenentwicklungsprozesses beitragen, darunter vordefinierte Architekturen und Vorlagen, Aufgabenmanagementsysteme sowie Integration und Überwachungstool.