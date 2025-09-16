Was ist KI-Agentenentwicklung?

Bei der KI-Agent-Evaluierung handelt es sich um den Prozess des Testens und Validierens agentischer KI, um sicherzustellen, dass sie ihre Ziele erfüllt und die erwartete Leistung erbringt. Es erfordert einen Test- oder Validierungsdatensatz, der sich vom Trainingsdatensatz unterscheidet und vielfältig genug ist, um alle möglichen Testfälle abzudecken und reale Szenarien widerzuspiegeln.
Die Durchführung von Tests in einer Sandbox- oder simulierten Umgebung kann dazu beitragen, Leistungsverbesserungen frühzeitig zu ermitteln und Sicherheitsprobleme und ethische Risiken zu identifizieren, bevor Agenten für die tatsächlichen Benutzer bereitgestellt werden.
Wie Benchmarks verfügen auch KI-Agenten über eine Reihe von Metriken. Zu den gängigen Metriken zählen funktionale Metriken wie Erfolgsrate oder Aufgabenerledigung, Fehlerrate und Latenz sowie ethische Metriken wie Verzerrung und Fairness-Score sowie Prompt-Injection-Schwachstelle. Agenten und Bots, die mit Benutzern interagieren, werden anhand ihres Gesprächsflusses, ihrer Engagementrate und ihrer Benutzerzufriedenheit bewertet.
Nach der Messung der Metriken und der Analyse der Testergebnisse können die Entwicklungsteams für Agenten mit dem Debuggen von Algorithmen, der Modifizierung der Agentenarchitekturen, der Verfeinerung der Logik und der Leistungsoptimierung fortfahren.