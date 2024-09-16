Was ist ChatDev?

Die Agenten von ChatDev verwenden Rollenspiele und Eingabeaufforderungen als Anleitungen, um ihre Aufgaben zu erledigen. Inception Prompting ist eine dialogorientierte LLM-Methode mit automatischer Prompt, die es Agenten ermöglicht, sich gegenseitig durch Rollenspiele zur Lösung von Aufgaben aufzufordern.8

ChatDev wendet zu Beginn jeder Teilaufgabenphase Prompt Engineering an. Obwohl ChatChain gut darin ist, den Aufgabenlösungsprozess zu definieren, ist der einfache Austausch von Antworten durch Agenten ohne zusätzliche Eingabeaufforderung oder Leitplanken für eine aufgabenorientierte Kommunikation über mehrere Runden hinweg nicht effektiv. Um den Fortschritt der produktiven Kommunikation voranzutreiben und Herausforderungen wie Rollentausch, Wiederholung von Anweisungen und gefälschte Antworten zu vermeiden, verwendet ChatDev einen Inception-Prompting-Mechanismus.

Der Inception-Prompting-Mechanismus funktioniert so, dass die LLMs mit dem Prompt des Ausbilders und des Assistentensystems hypnotisiert werden, während sie instanziiert werden. LLM-Hypnose kann eine negative Konnotation haben (sie kann böswillig verwendet werden, um ein Modell zu manipulieren), aber in diesem Fall ist sie eine Möglichkeit, rollenspielende Agenten effektiv zu prompten. Im Prompt werden Aufgaben und Rollen festgelegt, um sicherzustellen, dass das LLM die Agenten anweist, wie sie ihre kollaborative Rolle erfüllen und die Anweisungen befolgen können.

Diese ersten Prompts für jede Rolle leiten die Agenten an, passende Antworten zu geben, ohne die Rollen zu wechseln. Die Prompts für beide Rollen im System sind nahezu identisch und beziehen sich auf den Überblick und die Ziele der aktuellen Teilaufgabe, die spezialisierten Rollen, die verfügbaren externen Tools, Kommunikationsprotokolle, Beendigungsbedingungen und Einschränkungen oder Anforderungen zur Verhinderung unerwünschter Verhaltensweisen.9 Dieser Mechanismus funktioniert wie eine LLM-Richtlinie, die die Qualität der Antworten verbessert und den Bedarf an menschlichem Eingreifen reduziert.