KI-Agenten in der Beschaffung

Autonome KI-Agenten, die auf großen Sprachmodellen (LLMs) basieren, sind für die Ausführung von Aufgaben konzipiert, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern, darunter natürliche Sprache, Bilderkennung und Entscheidungsfindung. Sie gehen über die Automatisierung bereits vorhandener Geschäftsprozesse hinaus, sondern arbeiten mit Menschen zusammen, während sie ihre eigenen Speicher-Engines erstellen und aus Fehlern lernen.
Die Fähigkeiten von KI-Agenten beruhen auf den großen Datenmengen, die sie aufnehmen. Sie sind in der Lage, mit anderen Datenquellen zu interagieren, Daten zu importieren und sogar andere Agenten zu nutzen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
In der Welt der Beschaffung und Lieferkettenabläufe können KI-Agenten eine Reihe von Aufgaben übernehmen, darunter Lieferantenmanagement, Preisgestaltung, Bestellhistorie, Lieferkettenmanagement und Marktanalyse.
KI-Agenten können mit einer Vielzahl von Programmiersprachen und Frameworks wie Python, Java und TensorFlow implementiert werden. Sie können auch mit anderen Beschaffungssystemen und Technologien integriert werden, z. B. mit Datenbanken, APIs, Ressourcen-Planung (ERP)-Systemen, Beschaffungsplattformen und Lieferantenportalen.
Beispielsweise integriert sich IBM watsonx Orchestrate® in die wichtigsten Tools, die Organisationen täglich verwenden, um gängige Aufgaben wie die Erstellung von Lieferantenanforderungen, die Abfrage von Auftragspositionen und die Vertragsverwaltung zu erledigen.