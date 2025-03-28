KI-Agenten in der Beschaffung

Die Beschaffungslandschaft befindet sich an einem Übergangspunkt und geht weit über einfache Automatisierungsprozesse hinaus. Ein aktueller Bericht des IBM Institute for Business Value1 über generative KI in der Beschaffung zeigt, wie Unternehmen bereits damit begonnen haben, die Revolution der generativen KI zu nutzen. Der befragten CSCOs und COOs geben 64 % an, dass generative KI ihre Workflows in der Lieferkette bereits verändert.

An der Spitze des Übergangs stehen KI-Agenten, die heute als die Zukunft der Beschaffung und des Vertragsmanagements gelten. Die Beschaffung bringt riesige Datenmengen mit sich, die innerhalb eines Unternehmens und von Lieferanten oder Marktforschungsdatenbanken stammen. Unternehmen müssen diese Daten nutzen und auf ihrer Grundlage handeln, um schneller und besser Ergebnisse zu erzielen.

Die klassische Methode der Beschaffungsautomatisierung hat sich auf die Digitalisierung von Papierdokumenten konzentriert, um Routineaufgaben zu reduzieren und Arbeitsabläufe zu optimieren, damit Teams effizienter arbeiten können.

Agentische KI transformiert die Beschaffung, indem sie die Möglichkeiten der vorausschauenden Analyse nutzt und das maschinelle Lernen (ML) und die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) wirksam einsetzt. Das Ergebnis sind KI-Agenten, die strategisch denken, aus Erfahrungen lernen und autonom handeln. KI-Agenten sind in der Lage, mit Lieferanten zu verhandeln, Kosteneinsparungen zu optimieren und als Entscheidungspartner für menschliche Mitarbeiter strategischen Wert zu schaffen.