Was ist ein zielorientierter Agent?

Es gibt keine Vorschrift, die besagt, dass ein agentenbasiertes System nicht verschiedene Agententypen „mischen und kombinieren“ kann, wobei jeder Agent auf die Komplexität des jeweiligen Problems zugeschnitten ist. Zum Beispiel kann man sich ein Beispiel aus dem Gesundheitswesen vorstellen: ein Krankenhaus, das nicht nur zielorientierte Agenten zur Durchführung von Workflows beschäftigt, sondern auch Agenten der vier anderen untersuchten Typen.

Im einfachsten Fall könnte ein Reflexagent namens Vitals Monitor einfach die Vitalzeichen aller Patienten überwachen. Das spezifische Ziel besteht darin, einen Alarm auszulösen, wenn beispielsweise die Herzfrequenz eines Patienten unter einen bestimmten Wert sinkt – um so besser einen Arzt oder eine Krankenschwester für ein menschliches Eingreifen alarmieren zu können. Ein solcher Agent kann auf einfache Wenn/Dann-Algorithmen zurückgreifen.

Eine Ebene höher könnte ein modellgestützter Reflexagent namens Inventory Agent das Inventar von Medikamenten und Vorräten für das Krankenhaus verwalten. Er pflegt ein internes Modell des aktuellen Lagerbestands, historischer Nutzungsmuster und Reaktionszeiten der Lieferkettenpartner, um Nachfüllaufträge besser zu optimieren.

Drittens könnte ein übergeordneter, zielorientierter Agent namens Entlassungsplaner vom einfachen binären Ziel der Patientenentlassung ausgehend rückwärts arbeiten. Er würde sich auf vorprogrammierte Strategien und Entscheidungsbäume stützen und dabei auch zukünftige Zustände berücksichtigen, um Labore, Medikamente und Genemigungen durch Spezialisten zu koordinieren – einschließlich aller erforderlichen Teilaufgaben. Wenn sich ein Schritt verzögert, kann sein Planungsmodul erneut ausgeführt werden, um einen neuen Plan zu erstellen. (Der zielorientierte Agent wird, wie die meisten dieser Agenten, wahrscheinlich auf ein großes Sprachmodell abgestimmt sein.)

Viertens könnte ein nutzungsbasierter Agent, der sogenannte Bettenbelegungsoptimierer, Patienten verschiedenen Zimmern zuweisen und dabei versuchen, Sicherheit, Zufriedenheit und Durchsatz zu maximieren. Da er mehrere Waren und komplexe Kompromisse verwalten muss, arbeitet der Agent mit einer Nutzenfunktion, die Variablen wie Anfälligkeitsniveau, Personalbestand und Schweregrad der Krankheit bewertet.

Fünftens und auf höchster Ebene setzt ein Lernagent namens Eingabe-Assistent maschinelles Lernen ein, um Muster aus vergangenen Erfahrungen zu suchen, um Triage-Fragen zu verbessern, Hochrisiko-Patienten zu markieren und redundante Schritte zu reduzieren. Im Gegensatz zu Agenten auf niedrigerer Ebene muss dieser Lernagent kontinuierlich sich entwickelnde Datensätze auswerten und nach tiefen Mustern suchen, die für Menschen unsichtbar sein könnten.

Die fünf Agenten arbeiten als virtuelle Assistenten zusammen, um komplexe Probleme zu lösen. Mit der richtigen Orchestrierung sowie der Integration verschiedener Funktionen, von Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und generativer KI bis hin zu Computer Vision und API-Toolaufrufen, ist das Multi-Agenten-System einfach, wo es einfach sein muss, komplex, wo es komplex sein muss.