Obwohl die philosophischen Grundlagen für denkende Maschinen bereits gelegt waren, konnten diese Ideen erst mit dem Aufkommen des digitalen Rechnens in den 1950er Jahren umgesetzt werden. Marvin Minsky und Dean Edmunds bauten 1951 eines der ersten künstlichen Neural Networks, den Stochastic Neural Analog Reinforcement Calculator (SNARC).6 Dies war ein früher Versuch, Lernprozesse im menschlichen Gehirn durch bestärkendes Lernen zu modellieren. Die Hardware erforderte ein Netzwerk von 3000 Vakuumröhren sowie synaptische Gewichte, um 40 neuronähnliche Einheiten zu simulieren.
1955 wurde der Begriff „künstliche Intelligenz“ in einem Workshop-Vorschlag mit dem Titel „A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence“ geprägt. 7 Der Vorschlag, eingereicht von John McCarthy vom Dartmouth College, Marvin Minsky von der Harvard University, Nathaniel Rochester von IBM und Claude Shannon von Bell Telephone Laboratories, wurde als Workshop im folgenden Jahr realisiert.
Ebenfalls im folgenden Jahr entwickelten Allen Newell und Herbert A. Simon den Logic Theorist und den General Problem Solver, frühe Versuche, die Problemlösungsfähigkeiten des Menschen nachzuahmen.
Die Forschung wurde im gesamten Jahrzehnt fortgesetzt, wobei Forscher sogar rudimentäre KI-Agenten entwickelten, obwohl diese Agenten im heutigen Sinne noch nicht „lernen“ konnten. Ein Agent könnte beispielsweise so konzipiert werden, dass er ein Rätsel löst, indem er den aktuellen Zustand des Rätsels analysiert, ihn mit dem gelösten Zustand vergleicht und eine bekannte Abfolge von Zügen anwendet, um sich diesem gelösten Zustand anzunähern. Diese Agenten führten lediglich Algorithmen aus, um einen Möglichkeitsraum zu durchsuchen. Sie bewiesen jedoch, dass Maschinen Verhaltensweisen zeigen können, die man zuvor als ausschließlich der menschlichen Kognition vorbehalten angesehen hatte.
In den 1970er Jahren entstand eine neue Klasse von Proto-Agenten, die symbolische Entscheidungslogik verwendeten. Diese „Experten-Systeme“ wurden entwickelt, um das Wissen und die Funktionen menschlicher Experten abzubilden, indem eine Wissensbasis mit einer Inferenzmaschine kombiniert wird. MYCIN, entwickelt in Stanford, war ein frühes Beispiel für solche Systeme.8 MYCIN konnte bakterielle Infektionen diagnostizieren und Antibiotika empfehlen und erzielte dabei Erfolge in begrenzten Anwendungsbereichen. Allerdings musste jedes neue Datenelement von menschlichen Experten von Hand codiert werden, und diese Systeme hatten Probleme, wenn sie außerhalb ihrer starren Wissensdatenbanken operierten.
Diese und weitere Einschränkungen führten zu einer Periode, die als „KI-Winter“ bekannt wurde und in der die Finanzierung und damit auch die KI-Forschung eingeschränkt wurde.