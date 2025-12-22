Die Entwicklung von KI-Agenten

By Cole Stryker

Die Entwicklung von KI-Agenten

Als große Sprachmodelle (LLMs) erstmals auftauchten, vor allem in der weithin zugänglichen Form von ChatGPT, waren die Benutzer von ihrer Fähigkeit zu denken begeistert. Sie stellten diesen Modellen Fragen, und die Modelle nutzten ihr Verständnis, das sie durch das Training mit Unmengen von Daten gewonnen hatten, und antworteten auf eine erstaunlich menschliche Weise.

Aber der Mensch kann mehr als nur denken und reden. Seit mehr als einem halben Jahrhundert stellen KI-Forscher und Philosophen eine offensichtliche Frage: Was wäre, wenn künstliche Intelligenzen nicht nur denken und sprechen könnten – was, wenn sie auch „tun“ könnten? Was wäre, wenn sie mehr als nur isolierte künstliche Gehirne wären und autonom auf ihre Umgebung reagieren und in Echtzeit handeln könnten?

Diese Art der Befragung führte zu den aktuellen Ergebnissen der agentischen KI, deren Anfangsphase wir gerade erleben. Die Geschichte der KI ist nur eine Facette der Geschichte der Agenten, mit anderen Strängen, einschließlich Forschung in der Robotertechnik, der Informatik und der kognitiven Theorie, die alle parallel und in Schüben über das letzte Jahrhundert hinweg entwickelt haben.

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Frühe philosophische Wurzeln (1940–1960)

Esoterische Texte und Science-Fiction-Literatur, die Hunderte von Jahren zurückreichen, beschäftigen sich mit den Konzepten künstlicher Intelligenzen und Systemen, die autonom denken und handeln können. Diese frühen Überlegungen legten den Grundstein für die Erfindung der Mechanismen, die eines Tages als KI-Agenten bezeichnet werden sollten.

Es wird allgemein davon ausgegangen, dass das Gebiet der KI eigentlich Mitte des 20. Jahrhunderts beginnt. Norbert Wieners Arbeiten zur Kybernetik, die sich mit Kommunikations- und Kontrollsystemen in Lebewesen und Maschinen befassten, führten die Idee der Feedbackschleifen ein.1 Diese Systeme ermöglichten es den Einheiten, ihre Umgebung wahrzunehmen, Informationen zu verarbeiten und ihr Verhalten entsprechend anzupassen. Selbst ein sehr einfacher Mechanismus wie ein Thermostat besitzt diese Fähigkeit: Er misst die Temperatur, vergleicht sie mit seiner Einstellung und aktiviert daraufhin einen Heizkessel (oder aktiviert ihn nicht). Auch das kann als Agent betrachtet werden, wenn auch als einfacher Reflex-Agent. Automatische Thermostate gibt es in rudimentärer Form mindestens seit dem 16. Jahrhundert, aber jetzt konnten wir sie besser beschreiben.2

1943 veröffentlichten Warren S. McCulloch und Walter Pitts im Bulletin of Mathematical Biophysics die Arbeit „A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity“.3 Diese Arbeit, die als eines der wegweisenden Werke der Neurowissenschaften und der Künstlichen Intelligenz gilt, führte die Idee ein, dass das Gehirn als Rechensystem analysiert werden kann. Das heute gängige Konzept der neuronalen Netze geht auf diese Arbeit zurück.

1950 wurde Alan Turings bahnbrechender Artikel „Computing Machinery and Intelligence“ in Mind veröffentlicht.4 Die Arbeit untersuchte die Natur denkender Maschinen und wie deren Intelligenz mit einem Verfahren gemessen werden könnte, das heute als „Turing-Test“ bekannt ist.

Oliver Selfridge etablierte in seinem Aufsatz von 1959 „Pandemonium - A Paradigm for Learning“ konzeptuelle Strukturen, die spätere agentische Architekturen widerspiegeln sollten. 5 Pandemonium wurde um „Dämonen“ aufgebaut: kleine, spezialisierte rechnerische Einheiten. Jeder Dämon hatte einen eng begrenzten Verantwortungsbereich, und sie agierten parallel. Pandemonium zeigte, dass Intelligenz aus Wettbewerb und Kooperation zwischen einfachen Entscheidungseinheiten entstehen kann.

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Logik und Problemlösung (1950–1970)

Obwohl die philosophischen Grundlagen für denkende Maschinen bereits gelegt waren, konnten diese Ideen erst mit dem Aufkommen des digitalen Rechnens in den 1950er Jahren umgesetzt werden. Marvin Minsky und Dean Edmunds bauten 1951 eines der ersten künstlichen Neural Networks, den Stochastic Neural Analog Reinforcement Calculator (SNARC).6 Dies war ein früher Versuch, Lernprozesse im menschlichen Gehirn durch bestärkendes Lernen zu modellieren. Die Hardware erforderte ein Netzwerk von 3000 Vakuumröhren sowie synaptische Gewichte, um 40 neuronähnliche Einheiten zu simulieren.

1955 wurde der Begriff „künstliche Intelligenz“ in einem Workshop-Vorschlag mit dem Titel „A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence“ geprägt. 7 Der Vorschlag, eingereicht von John McCarthy vom Dartmouth College, Marvin Minsky von der Harvard University, Nathaniel Rochester von IBM und Claude Shannon von Bell Telephone Laboratories, wurde als Workshop im folgenden Jahr realisiert.

Ebenfalls im folgenden Jahr entwickelten Allen Newell und Herbert A. Simon den Logic Theorist und den General Problem Solver, frühe Versuche, die Problemlösungsfähigkeiten des Menschen nachzuahmen.

Die Forschung wurde im gesamten Jahrzehnt fortgesetzt, wobei Forscher sogar rudimentäre KI-Agenten entwickelten, obwohl diese Agenten im heutigen Sinne noch nicht „lernen“ konnten. Ein Agent könnte beispielsweise so konzipiert werden, dass er ein Rätsel löst, indem er den aktuellen Zustand des Rätsels analysiert, ihn mit dem gelösten Zustand vergleicht und eine bekannte Abfolge von Zügen anwendet, um sich diesem gelösten Zustand anzunähern. Diese Agenten führten lediglich Algorithmen aus, um einen Möglichkeitsraum zu durchsuchen. Sie bewiesen jedoch, dass Maschinen Verhaltensweisen zeigen können, die man zuvor als ausschließlich der menschlichen Kognition vorbehalten angesehen hatte.

In den 1970er Jahren entstand eine neue Klasse von Proto-Agenten, die symbolische Entscheidungslogik verwendeten. Diese „Experten-Systeme“ wurden entwickelt, um das Wissen und die Funktionen menschlicher Experten abzubilden, indem eine Wissensbasis mit einer Inferenzmaschine kombiniert wird. MYCIN, entwickelt in Stanford, war ein frühes Beispiel für solche Systeme.8 MYCIN konnte bakterielle Infektionen diagnostizieren und Antibiotika empfehlen und erzielte dabei Erfolge in begrenzten Anwendungsbereichen. Allerdings musste jedes neue Datenelement von menschlichen Experten von Hand codiert werden, und diese Systeme hatten Probleme, wenn sie außerhalb ihrer starren Wissensdatenbanken operierten.

Diese und weitere Einschränkungen führten zu einer Periode, die als „KI-Winter“ bekannt wurde und in der die Finanzierung und damit auch die KI-Forschung eingeschränkt wurde.

Den Weg für Agenten ebnen (1970–2010)

Es sollte Jahrzehnte dauern, bis der KI-Winter vollständig aufgetaut war, aber auch in dieser Zeit wurden Fortschritte erzielt.

Berechnung

1973 entwickelte der Informatiker Carl Hewitt das Akteursmodell, das einen Akteur als grundlegenden Baustein für die gleichzeitige Berechnung betrachtet, eine Form der Datenverarbeitung, bei der die Berechnungen gleichzeitig und nicht sequenziell ablaufen.

Der Akteur empfängt und sendet Nachrichten, erstellt neue Akteure und entscheidet auf Grundlage seines internen Zustands, wie er als Nächstes reagiert. Das Akteurmodell half, Agenten als aktive Entitäten und nicht als passive Datenstrukturen zu definieren – Berechnung entsteht aus ihrem Verhalten. 9 Dieser theoretische Framework entspricht sehr unserer heutigen Funktionalität und Architektur von KI-Agenten.

Das Gleiche gilt für objektorientierte Programmierung (OOP). In den 1970er und 80er Jahren erlangte OOP große Bedeutung. In diesem Programmierparadigma hat jedes Objekt (grundlegende Bausteine von Programmen) seinen eigenen internen Zustand und verwaltet sich selbst. Objekte kommunizieren miteinander, indem sie gegenseitig Verhaltensweisen aufrufen. Dies begründet die Erwartung, dass mehrere Software-Entitäten sich über Messaging abstimmen, anstatt Speicher gemeinsam zu nutzen.

In den 80er und 90er Jahren begannen Forscher, den Begriff „Agent“ formell zu verwenden, um eine künstliche Intelligenz zu beschreiben, die „etwas tun“ konnte. In diesem Zeitraum wurden eine Reihe theoretischer Frameworks eingeführt. Das Belief-Desire-Intention-Modell (BDI-Modell) bot eine strukturierte Möglichkeit, über autonome Systeme zu denken, die in der Lage sind, sich in dynamischen Umgebungen zurechtzufinden. Verteilte KI erkundete Netzwerke kooperierender Prozesse, während der Bereich der mobilen Agenten es der Software ermöglichte, sich zwischen Maschinen zu verschieben, um Arbeit zu verrichten.

Robotertechnik

Die Robotik hat auch für die Forscher fruchtbare Ergebnisse hervorgebracht, wenngleich noch nicht für den praktischen Einsatz. Bereits im Jahr 1966 verhielten sich Roboter technisch gesehen wie rudimentäre Agenten. „Shakey“ war der weltweit erste mobile Roboter, der KI, Sensorik und logisches Denken kombinierte, um in einer realen Umgebung zu navigieren und Aufgaben zu erledigen.

Ein weiteres Beispiel ist Rodney Brooks' Subsumptionsarchitektur, eine reaktive robotische Architektur, die geschichtete, dezentrale Verhaltensweisen betont, die nicht auf vollständigen Weltmodellen angewiesen sind.10 Subsumptions-„Agenten“ führen modulare Verhaltensweisen innerhalb reaktiver Wahrnehmungs-Aktionsschleifen aus, ähnlich wie die heutigen KI-Agenten.

Diese Entwicklungen in der Robotertechnik bildeten gemeinsam das intellektuelle Fundament des modernen Agenten: eines Systems, das zu Autonomie, Reaktionsfähigkeit und Proaktivität fähig ist.

Trotz dieses konzeptionellen Fortschritts blieb der Agent durch die breiteren Möglichkeiten der KI begrenzt. Es würde Jahrzehnte dauern, bis maschinelles Lernen so weit entwickelt ist, dass robotische Lernagenten zu nützlichen Tools werden könnten.

Maschinelles Lernen

Die Rechenleistung nahm zu, die Datensätze wuchsen, und Fortschritte im maschinellen Lernen halfen Forschern, Theorie in die Praxis umzusetzen.

1986 veröffentlichten David Rumelhart, Geoffrey Hinton und Ronald Williams den Artikel „Learning representations by back-propagating errors“, in dem sie den Backpropagation-Algorithmus beschrieben.11 Backpropagation entfachte ein erneutes Interesse an neuronalen Netzen, indem sie eine effiziente Methode zum Training bot. Backpropagation ist die Abkürzung für „Backward Propagation of Error“ (Rückwärtsausbreitung von Fehlern) und eine elegante Methode, um zu berechnen, wie sich Änderungen an den Gewichten oder Verzerrungen eines neuronalen Netzes auf die Genauigkeit von Modellvorhersagen auswirken.

Im Jahr 1989 wandten Yann LeCun und ein Forscherteam der AT&T Bell Labs die Backpropagation auf die Bilderkennung mit Hilfe von Convolutional Neural Networks (CNNs) an. Dies war eine der ersten Anwendungen des Deep Learning, das aufgrund der vielen Schichten von Neuronen, die in CNNs verwendet werden, so genannt wird. Deep-Learning-Modelle könnten hierarchische Merkmale aus Rohdaten extrahieren, sodass Modelle komplexere Daten wahrnehmen und interpretieren können. Deep Learning entwickelte sich in den 2000er und 2010er Jahren weiter.

Als das Internet expandierte, spielte es eine entscheidende Rolle beim Wiederaufleben der KI. All diese Daten (Bilder, Text, Videos) wurden zum Treibstoff für immer ausgefeiltere Algorithmen des maschinellen Lernens.

Agentenarchitekturen entstehen

1995 schrieben Russell und Norvig in ihrem äußerst populären Buch Artificial Intelligence: A Modern Approach, dass Agenten „autonom agieren, ihre Umgebung wahrnehmen, über einen längeren Zeitraum bestehen, sich an Veränderungen anpassen und Ziele schaffen und verfolgen.“12 Im selben Jahr trugen Woolridge und Jennings zu diesem Fachgebiet bei, indem sie einen Agenten als jemanden mit Autonomie, sozialer Fähigkeit, Reaktivität und Proaktivität definierten. 13

In den 80er und 90er Jahren entwickelte sich auch die Forschung im Bereich der Multiagentensysteme. Craig Reynolds entwickelte 1986 „Boids“ und zeigte damit, dass einfache Agentenregeln globales emergentes Verhalten erzeugen können. Das begründete die Idee, dass Gesellschaften von Agenten Intelligenz produzieren können, die die Summe ihrer Teile übersteigt. 14 In dieser Zeit entstanden das Contract Net Protocol, die Knowledge Query and Manipulation Language und frühe Agentenkommunikationssprachen.

Die kognitiven Architekturen ACT-R (2004) und Soar (2012) sind weitere Beispiele für theoretische Grundlagen, die in diesem Zeitraum entstanden sind oder sich weiterentwickelt haben und die Gedächtnis, Denken und Handeln zu einer mehrstufigen Kognition integrieren.

Gleichzeitig verbesserte sich die Spracherkennung dramatisch. Chatbots und virtuelle Assistenten wie Siri und Alexa wurden zu Begriffen. Aber diese Systeme waren eher Schnittstellen als unabhängige Akteure. Sie konnten zwar bestimmte Aufgaben ausführen, aber sie planten, begründeten oder koordinierten ihr Vorgehen nicht über mehrere Schritte hinweg.

Die Prime-Agentic-Ära (2010er–)

LLMs erschlossen das Potenzial von Agenten, indem sie ihnen allgemeine Denkfähigkeiten verliehen. Von diesem Zeitpunkt an herrschte ein Wirbelwind an Aktivitäten.

Große Sprachmodelle

Der kritischste Funke, der die Revolution bei den Agenten auslöste, die derzeit im Gange ist, ging nicht von der klassischen Agentenforschung aus, sondern von Large Language Models (LLMs), die mit Funktionen zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) ausgestattet sind. Beginnend mit BERT im Jahr 2018 und OpenAIs GPT wurden LLMs zunehmend in der Lage, allgemeine Schlussfolgerungen zu ziehen und zu kommunizieren.

Diese Modelle waren selbst keine Agenten, aber sie boten einen allgemeinen kognitiven Kern. Zum ersten Mal konnte Software offene Anweisungen und Pläne verstehen und die Anpassungsfähigkeit besitzen, um mit neuen Situationen umzugehen. Im Laufe der Zeit wurden LLMs nicht mehr nur als Textgeneratoren und Mustererkennungsalgorithmen („aufgewertete Autovervollständigung“) betrachtet, sondern als allgemeine Problemlöser.

Bestärkendes Lernen und Deep Learning

Eine weitere wichtige Technologie des maschinellen Lernens, die das Zeitalter der Agenten ermöglicht hat, ist das bestärkende Lernen, das mindestens bis in die 1980er Jahre zurückreicht. Vor dieser Technologie haben KI-Systeme aus festen Datensätzen gelernt. Mit bestärkendem Lernen können Agenten in einer Umgebung handeln, Feedback erhalten und ihr Verhalten anpassen, um eine Belohnung zu maximieren oder eine Bestrafung zu minimieren. Dies begründete die Architektur der klassischen agentischen Schleife, die später moderne agentische Workflows inspirierte. Durch bestärkendes Lernen erhielt die KI eine mathematische Sprache für Handlungsfähigkeit und lieferte damit den Formalismus, der eine Beschreibung des handlungsfähigen Verhaltens von physischen Robotern oder LLM-gestützten Code-Schreibagenten ermöglicht.

Im Jahr 2017 entstand Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF), um die Ausrichtung und Belohnungsmodellierung zu verbessern. In einem Artikel von 2017 beschrieb Paul F. Christiano von OpenAI zusammen mit anderen Forschern von OpenAI und DeepMind den Erfolg von RLHF beim Training von KI-Modellen, um komplexe Aufgaben wie das Spielen von Atari-Spielen und die Simulation von robotischer Fortbewegung auszuführen.15

Vor 2013 waren Umgebungen mit hochdimensionalen Eingaben – wie Videospiele, Robotertechnik oder die Wahrnehmung der realen Welt – zu komplex für tabellarische oder lineare Methoden. Doch mit neueren Deep-Learning-Methoden wurde die Technologie dominant. Google Deepmind hat die erste Version des Deep Q-Netzwerks veröffentlicht, eines neuronales Netz, das Atari-Spiele direkt aus Rohpixeln und Belohnungen lernen kann. Dies war der erste Moment, in dem ein künstlicher Agent das Repräsentationslernen mit dem bestärkenden Lernen in einer vollständig durchgängigen Weise kombinierte. Das Jahrzehnt brachte ausgefeiltere Ansätze mit fortschrittlicheren Algorithmen wie AlphaGo, das tiefe Neural Networks mit Monte-Carlo-Baumsuche kombinierte.

Lernroboter

Während tiefes bestärkendes Lernen in digitalen Anwendungsfällen wie Spielen und Simulationen voranschritt, entwickelten Robotikforscher verkörperte Agenten, die mit realen Umgebungen interagierten – nicht mehr Pixel oder Abstraktionen, sondern Objekte, Kameras, Motoren und Physik. Anfang der 2010er Jahre wurde der PR2-Roboter – in Verbindung mit dem Open-Source-Robot Operating System (ROS) – zur Standardforschungsplattform für autonome Manipulation, Navigation und mehrstufige Aufgabenausführung. Diese Systeme leisteten Pionierarbeit bei der langfristigen Aktionsausführung, der Aufgabenplanung und der Integration mehrerer Sensoren.

Der nächste große Fortschritt kam mit RT-1 (Robotics Transformer), der ein großes Transformatormodell verwendete, das auf Demonstrationen von Hunderten realer Robotikaufgaben trainiert wurde. RT-1 war bahnbrechend, weil es zeigte, dass multimodale Foundation-Modelle als Roboteragenten fungieren können, die auf neue Fähigkeiten, Objekte und Umgebungen verallgemeinern können.

Prompt Engineering

Frühe Experimente im Prompt Engineering Anfang der 2020er Jahre deuteten auf emergente agentische Verhaltensweisen und die Möglichkeit hin, dass Menschen mit Agenten durch natürliche Sprache interagieren. Prompt wie „denke zuerst Schritt für Schritt, dann beantworte die Frage“ oder „erläutere deine Überlegungen, dann gib deine endgültige Antwort“ zeigten, dass LLMs prozedurales Denken simulieren konnten.

Das Chain-of-Thought Prompting (CoT) zeigte insbesondere die Aufgabenzerlegung, bei der ein Agent komplexe Aufgaben in mehrere kleinere, besser überschaubare Vorgänge unterteilt. Spätere agentische Frameworks verwendeten Schritte wie Denken, handeln, beobachten und wiederholen – eine Abfolge, die später im ReAct-Framework formalisiert wurde. CoT war im Wesentlichen eine von Menschen gesteuerte Version der Agentenschleife, die später KI-gestützt werden sollte.

Verwendung von Tools

In dieser Zeit gelang den Forschern auch ein Durchbruch beim autonomen Abrufen von Tools und bei der Verwendung von Tools, so dass die Agenten nicht mehr aufgefordert werden mussten, zu handeln. OpenAIs WebGPT zeigte, dass ein LLM im Internet surfen, auf Links klicken und Informationen abrufen kann. Noch spannender ist, dass LLMs mit Retrieval-Augmented Generation (RAG) Ausgaben, die auf eigenen Trainingsdaten basieren, mit neuen extern bezogenen Informationen zusammenführen konnten. Darüber hinaus konnten die Agenten durch die Verwendung von Tools nicht nur externe Informationen abrufen, sondern auch in externen Umgebungen agieren.

Zwischen 2022 und 2024 ermöglichte diese neue KI-gestützte kognitive Fähigkeit die Ära der Agenten, in der wir uns jetzt befinden. Die Entwickler begannen, LLMs mit allerlei Hilfsmitteln auszustatten und ihnen Zugang zu APIs, Wissensdatenbanken und anderer Software zu verschaffen.

Im Jahr 2023 stellte Meta KI Toolformer vor, das erste LLM, das selbständig entscheiden kann, wann und wie es externe Tools aufruft. Dies war die früheste Demonstration, dass LLMs eigene Aktionsschnittstellen generieren und nutzen konnten – ein Vorläufer vollwertiger Agenten-Frameworks.

Später im selben Jahr führte OpenAI den Funktionsabruf ein. Zum ersten Mal konnten LLMs Tools in einem strukturierten, vorhersehbaren programmierbaren Format aufrufen, Parameter in JSON übergeben und über einen expliziten Aktionsraum mit externen Systemen interagieren.

Multimodalität

Die Entwicklung groß angelegter multimodaler generativer KI-Modelle erfolgte 2023-2024 mit GPT-4 und GPT-4o. Agenten konnten nun Schnittstellen „sehen“, Bilder interpretieren, räumliche Anordnungen verstehen, in Echtzeit kommunizieren und multimodale Signale in die Planung integrieren.

Frameworks und Protokolle

Plattformen und Frameworks erleichterten die Entwicklung von Agenten, selbst für Anwender mit begrenzten Softwareentwicklungskenntnissen. AutoGPT, BabyAGI, ReAct, AutoGen und AgentGPT demonstrierten, dass LLMs autonom Ziele generieren, strategisch einen Handlungsablauf planen und aus den Ergebnissen dieser Strategie lernen können, und das alles ohne menschliches Eingreifen. Durch die Optimierung der Benutzererfahrung mit fertigen Vorlagen wurde LangChain zum ersten Mainstream-Agenten-Orchestrierungs-Framework.

Ende 2024 führte Anthropic das Model Context Protocol (MCP) ein, ein Open-Source-Framework, das darauf abzielt, die Art und Weise zu standardisieren, wie Agenten Daten mit externen Tools, Systemen und Datenquellen integrieren und teilen. Im folgenden Jahr führte IBM das Agent Communication Protocol (ACP) ein, das darauf abzielte, die Art und Weise zu standardisieren, wie Agenten miteinander kommunizieren. ACP fusionierte später mit Googles Agent2Agent (A2A)-Protokoll unter der Linux Foundation. Solche KI-Agentenprotokolle haben dazu beigetragen, ein florierendes Ökosystem für die Entwicklung von KI-Agenten zu ermöglichen.

Bis 2025 war „agentische KI“ das Schlagwort der Branche, und jeder Akteur in diesem Bereich arbeitete an einer agentischen Plattform oder Lösung in irgendeiner Form. Agenten werden mittlerweile in nahezu allen Branchen eingesetzt, von Lieferketten bis hin zum Gesundheitswesen. Es bleibt abzuwarten, ob die Agenten den enormen Erwartungen gerecht werden können. Wir wissen nicht, ob sie das Leben, wie wir es kennen, revolutionieren werden, aber sie bleiben eine der vielversprechendsten Technologien auf dem Planeten.

Autor

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

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    Fußnoten

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    1. „Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine,“ Wiener, Norbert, MIT Press, 1948. 

    2. Cornelis Drebbel,“ Tierie, Gerrit, Amsterdam, HJ Paris, 1932 

    3. A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity,“ McCulloch, Warren and Pitts, Walter, Bulletin of Mathematical Biology, 1943 

    4. Computing Machinery and Intelligence, Turing, Alan, Mind, 1950

    5. Pandemonium - A Paradigm for Learning“ Mechanisation of Thought Processes: Proceedings of a Symposium

      Die Veranstaltung fand am 24., 25., 26. und 27. November 1958 im National Physical Laboratory statt. (Selfridge, Oliver) 

    6. „A Neural-Analogue Calculator Based Upon a Probability Model of Reinforcement“, Minsky, Marvin, Harvard
      University Psychological Laboratories, Cambridge, Massachusetts, 1952 

    7. A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence,“ McCarthy, J. et al., Dartmouth College, 1955 

    8. Rule Based Expert Systems: The MYCIN Experiments of the Stanford Heuristic Programming Project, Buchanan, B. G.; Shortliffe, E. H., Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1984 

    9. A Universal Modular Actor Formalism for Artificial Intelligence,“ Hewitt, Carl, Bishop, Peter, Steiger, Richard, IJCAI, 1973 

    10. A robust layered control system for a mobile robot“, Brooks, R., IEEE Journal of Robotics and Automation, 1986

    11. Learning representations by back-propagating errors,“ Rumelhart, David E., Hinton, Geoffrey E., Williams, Ronald J., Nature, 1986 

    12. Flocks, herds and schools: A distributed behavioral model,“ Reynolds, Craig, Proceedings of the 14th annual conference on Computer graphics and interactive techniques. Association for Computing Machinery, 1987 

    13. Artificial Intelligence: A Modern Approach, Russell, Stuart and Norvig, Peter, Prentice Hall, 1995 

    14. Intelligent agents: theory and practice, Woolridge, Michael and Jennings, Nicholas, The Knowledge Engineering Review, 1995 

    15. Deep reinforcement learning from human preferences, Christiano, Paul et al, arxiv.org/abs/1706.03741, 2017