Esoterische Texte und Science-Fiction-Literatur, die Hunderte von Jahren zurückreichen, beschäftigen sich mit den Konzepten künstlicher Intelligenzen und Systemen, die autonom denken und handeln können. Diese frühen Überlegungen legten den Grundstein für die Erfindung der Mechanismen, die eines Tages als KI-Agenten bezeichnet werden sollten.

Es wird allgemein davon ausgegangen, dass das Gebiet der KI eigentlich Mitte des 20. Jahrhunderts beginnt. Norbert Wieners Arbeiten zur Kybernetik, die sich mit Kommunikations- und Kontrollsystemen in Lebewesen und Maschinen befassten, führten die Idee der Feedbackschleifen ein.1 Diese Systeme ermöglichten es den Einheiten, ihre Umgebung wahrzunehmen, Informationen zu verarbeiten und ihr Verhalten entsprechend anzupassen. Selbst ein sehr einfacher Mechanismus wie ein Thermostat besitzt diese Fähigkeit: Er misst die Temperatur, vergleicht sie mit seiner Einstellung und aktiviert daraufhin einen Heizkessel (oder aktiviert ihn nicht). Auch das kann als Agent betrachtet werden, wenn auch als einfacher Reflex-Agent. Automatische Thermostate gibt es in rudimentärer Form mindestens seit dem 16. Jahrhundert, aber jetzt konnten wir sie besser beschreiben.2

1943 veröffentlichten Warren S. McCulloch und Walter Pitts im Bulletin of Mathematical Biophysics die Arbeit „A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity“.3 Diese Arbeit, die als eines der wegweisenden Werke der Neurowissenschaften und der Künstlichen Intelligenz gilt, führte die Idee ein, dass das Gehirn als Rechensystem analysiert werden kann. Das heute gängige Konzept der neuronalen Netze geht auf diese Arbeit zurück.

1950 wurde Alan Turings bahnbrechender Artikel „Computing Machinery and Intelligence“ in Mind veröffentlicht.4 Die Arbeit untersuchte die Natur denkender Maschinen und wie deren Intelligenz mit einem Verfahren gemessen werden könnte, das heute als „Turing-Test“ bekannt ist.

Oliver Selfridge etablierte in seinem Aufsatz von 1959 „Pandemonium - A Paradigm for Learning“ konzeptuelle Strukturen, die spätere agentische Architekturen widerspiegeln sollten. 5 Pandemonium wurde um „Dämonen“ aufgebaut: kleine, spezialisierte rechnerische Einheiten. Jeder Dämon hatte einen eng begrenzten Verantwortungsbereich, und sie agierten parallel. Pandemonium zeigte, dass Intelligenz aus Wettbewerb und Kooperation zwischen einfachen Entscheidungseinheiten entstehen kann.