Was ist ein nutzenbasierter Agent?

Definition von nutzenbasierten Agenten

Ein nutzenbasierter Agent ist ein intelligentes System, das mithilfe einer Nutzenfunktion rationale Entscheidungen trifft, indem es den erwarteten Nutzen möglicher Ergebnisse maximiert. Die Nutzenfunktion sagt mathematisch den Nutzen aller potenziellen Aktionen voraus, die der KI-Agent ausführen kann.

Das Ziel eines nutzenbasierten Agenten ist es, die Nutzenfunktion mit jeder Aktion zu maximieren. Um sein Ziel weiter zu verfolgen, nutzt der KI-Agent die Ergebnisse der Nutzenfunktion, um die nächstbeste Aktion auszuwählen.

Nutzenbasierte Agentenkomponenten

Die Hauptkomponenten eines nutzenbasierten Agenten sind:

  • Nutzenfunktion
     

  • Sensoren
     

  • Internes Modell
     

  • Aktionsauswahlmechanismus
     

  • Aktuatoren

Nutzenfunktion

Eine Nutzenfunktion ist eine mathematische Gleichung, die darstellt, wie der Agent den Nutzen möglicher Handlungen bewerten sollte. Es ist im Wesentlichen das Wertesystem des Agenten und stellt dar, wie der Agent bei seinen Entscheidungen die relevanten Faktoren priorisiert. 

Nutzenfunktionen weisen jedem Ergebnis einer möglichen Handlung einen numerischen Wert zu und quantifizieren so die Präferenzen, die der Agent beibehalten sollte. Nutzenbasierte Agenten verwenden die Nutzenfunktion, um in komplexen Umgebungen zu verhandeln, Kompromisse abzuwägen und den Nutzen ihrer Entscheidungen zu maximieren. 

Eine gute Nutzenfunktion berücksichtigt verschiedene Aspekte wie Sicherheit, Effizienz, Ressourcenallokation und Opportunitätskosten bei mehreren Zielsetzungen. Die Nutzenfunktion ist der Grundpfeiler eines nutzenbasierten Agenten und unterscheidet ihn von verschiedenen Arten von KI-Agenten.

Sensoren

Nutzenbasierte Agenten verwenden Sensoren, um ihre reale Umgebung wahrzunehmen. Sensoren können physischer Natur sein, wie Kameras und Thermometer, oder digitaler Natur, wie API-Verbindungen und Simulationen. Agentische KI-Wahrnehmung verwendet komplexe Algorithmen, um Umweltdaten zu filtern und die wichtigsten und relevantesten Datenpunkte für fundierte Entscheidungen zu isolieren.

Internes Modell

Nutzenbasierte Agenten unterhalten ein vereinfachtes internes Modell ihrer realen Umgebung. Das Modell wird auf Basis der von den Sensoren des Agenten erfassten Daten erstellt und aktualisiert. Durch die Verfolgung von Umweltdaten im Zeitverlauf kann das interne Modell auch nicht beobachtbare Daten über die Umgebung des Agenten ableiten.

Zustandsübergangsmodelle

Viele nutzenbasierte Agenten verwenden ein Weltmodell für den Übergang von Zuständen, das die möglichen Umweltzustände festlegt und die Kriterien dafür festlegt, wann und wie sie sich von einem zum anderen ändern. Zustandsübergangsmodelle zeigen, wie sich ein System oder eine dynamische Umgebung im Laufe der Zeit verändern kann. Fortgeschrittenere Zustandsübergangsmodelle berechnen die Wahrscheinlichkeit, dass die Umgebung ihren aktuellen Zustand zu einem beliebigen Zeitpunkt ändert. 

Die Nutzenfunktion ordnet jedem Zustand einen Wert zu, und der Agent hat das Ziel, die Umgebung in den zukünftigen Zustand mit dem höchsten Nutzen zu verschieben. Zustandsübergangsmodelle sind besonders nützlich in stochastischen oder dynamischen Umgebungen, in denen der Agent eher über Wahrscheinlichkeiten als über Gewissheiten nachdenken muss.

Aktionsauswahlmechanismus

Der Mechanismus zur Aktionsauswahl ist die KI-Entscheidungskomponente des Agenten. Basierend auf dem aktuellen Zustand des internen Modells generiert der Agent eine Liste aller potenziellen Aktionen, die er ausführen kann. Algorithmen zur Auswahl von Aktionen verwenden die Nutzenfunktion, um alle verschiedenen Aktionen zu bewerten und die Wahl des Agenten für den maximalen Vorteil zu optimieren.

In einigen modernen Implementierungen werden große Sprachmodelle (LLMs) verwendet, um über komplexe, übergeordnete Ziele nachzudenken oder mehrdeutige Eingaben zu interpretieren, bevor diese in strukturierte Nutzenberechnungen umgewandelt werden.

Aktuatoren

Aktuatoren oder Leistungselemente ermöglichen es dem Agenten, auf seine Umgebung einzuwirken. Physische Aktuatoren können ein Roboterarm auf einer Fertigungslinie, ein Thermostat sein, der die Temperatur eines Smart Home regelt, oder ein komplettes autonomes Fahrzeug. Virtuelle oder digitale Aktuatoren können eine API-Verbindung, eine Chatbot-Schnittstelle oder eine Softwareausgabe sein.

Der nutzenbasierte Agenten-Workflow

Nutzenbasierte Agenten teilen einen standardisierten internen Arbeitsablauf, der ihr Verhalten steuert:

  1. Wahrnehmung
     

  2. Interne Modellierung
     

  3. Generierung von Aktionen
     

  4. Ergebnisvorhersage
     

  5. Bewertung des Nutzens
     

  6. Aktionsauswahl

  7. Maßnahme

Ein Diagramm, das zeigt, wie ein nutzenbasierter Agent funktioniert

1. Wahrnehmung

Der Agent nutzt seine Sensoren, um seine Umgebung wahrzunehmen und Daten zu sammeln. Diese Daten dienen dazu, den Agenten über seinen eigenen Zustand und den aktuellen Zustand seiner Umgebung zu informieren.

2. Interne Modellierung

Anhand der aktuellen Wahrnehmungen seiner Sensoren aktualisiert der Agent sein internes Modell seiner Umgebung in Echtzeit. Dadurch erhält der Agent ein Verständnis für seine Umgebung und alle relevanten Faktoren, die seine Entscheidungsfindung beeinflussen.

3. Generierung von Aktionen

Der Agent verwendet Such- und Optimierungsalgorithmen, um eine Liste potenzieller Aktionen zu erstellen, die er auf der Grundlage seines internen Modells durchführen kann. Techniken zur Aktionsgenerierung und -auswahl ermutigen den Agenten, neue Ideen in Betracht zu ziehen und auf vergangene Erfahrungen mit bewährten Ergebnissen zurückzugreifen, um eine zuverlässige Leistung aufrechtzuerhalten. 
 
In der Praxis generieren viele Agenten nicht explizit eine vollständige Liste möglicher Aktionen. Stattdessen verwenden sie Optimierungs- oder Verstärkungsmethoden, um die wahrscheinlich besten Aktionen innerhalb eines kontinuierlichen Aktionsraums zu bewerten.

4. Ergebnisvorhersage

Für jede im vorherigen Schritt generierte Aktion verwendet der Agent sein Zustandsübergangsmodell, um das zu erwartende Ergebnis vorherzusagen. Das Modell berechnet die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter Zustand erreicht wird, wenn der Agent eine bestimmte Aktion ausführt.

5. Bewertung des Nutzens

Der Mechanismus zur Aktionsauswahl des Agenten wendet die Nutzenfunktion auf jede generierte Aktion und das damit verbundene wahrscheinliche Ergebnis an. Die Funktion gibt einen numerischen Nutzen-Score für jede mögliche Wahl zurück. Höhere Werte bedeuten einen größeren Nutzen.

6. Aktionsauswahl

Der Agent wählt die Aktion aus, die zu dem Ergebnis mit dem größten Gesamtnutzen führt, der durch die Präferenzen der Nutzenfunktion bestimmt wird. Da das Ziel des Agenten darin besteht, seine Nutzenfunktion zu maximieren, veranlasst der Aktionsauswahlprozess den Agenten, so zu handeln, dass die Ziele des KI-Systems, in dem der Agent eingesetzt wird, gefördert werden.

7. Aktion

Der Agent wählt die Aktion aus, die zu dem Ergebnis mit dem größten Gesamtnutzen führt, der durch die Präferenzen der Nutzenfunktion bestimmt wird. Da das Ziel des Agenten darin besteht, seine Nutzenfunktion zu maximieren, handelt der Agent so, dass er die Ziele des KI-Systems, in dem er eingesetzt wird, fördert.

Anwendungsfälle für nutzenbasierte Agenten

Nutzenbasierte Agenten sind ideal für komplexe Aufgaben mit mehreren konkurrierenden Anweisungen. Dies kann Folgendes beinhalten: 

  • Smart Homes: Nutzenbasierte Agenten können die intelligenten Systeme in einem Smart Home mit Strom versorgen und dabei Prioritäten wie Komfort, Energiekosten und Nachhaltigkeit abwägen. 

  • Selbstfahrende Autos: Autonome Fahrzeuge stellen Ingenieure des maschinellen Lernens vor eine Reihe komplexer Probleme. Agentengesteuerte Autos müssen mit menschlichen Treibern, Fußgängern, Hindernissen, Wetter, Straßensperrungen und vielen anderen Bedingungen in einer dynamischen Umgebung zurechtkommen. Die Problemlösung in dieser Umgebung erfordert eine gut durchdachte Nutzenfunktion. 

  • Gesundheitswesen: Da sie verschiedene Überlegungen unter einen Hut bringen können, um einen maximalen Nutzen zu erzielen, können nutzenbasierte Agenten möglicherweise bei der Formulierung von Behandlungsplänen und der Kostenverwaltung helfen. 

  • Robotertechnik: Roboter müssen auch verschiedene Faktoren abwägen, um den maximalen Vorteil zu erzielen. Bei Liefer-Bots müssen viele der gleichen Aspekte berücksichtigt werden wie bei autonomen Fahrzeugen. 

  • Empfehlungs- und Preissysteme: Die Nutzenfunktion ermöglicht es dem Agenten, Faktoren wie die Präferenzen des Nutzers, Tages- und Jahreszeit sowie größere Trends abzuwägen, um den Nutzer zu unterhalten. Bei generativen KI-Systemen kann ein nutzenbasierter Ansatz die Generierung von Inhalten steuern, die am besten der Absicht, dem Kontext und den langfristigen Zielen des Benutzers entsprechen. 

  • Preissysteme: Ebenso können nutzenbasierte Agenten dynamische Preissysteme verwalten, um Einkäufe und Einnahmen für ein Unternehmen zu maximieren. 

  • Automatisierung von Logistik und Lieferkette : Komplexe Lieferketten erfordern ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Faktoren wie Effizienz, Kosten, Risiko, Qualität und mehr. Unternehmen können die Nutzenfunktion eines Logistikagenten anpassen, um die für ihr Geschäft wichtigsten Faktoren zu priorisieren und ein skalierbares System zu schaffen.

Nutzenbasierte Agenten versus zielorientierte Agenten

Nutzenbasierte Agenten und zielorientierte Agenten sind beide in Situationen nützlich, in denen der Agent auf ein langfristiges Ergebnis hinarbeiten muss. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass nutzenbasierte Agenten versuchen, den Nutzen ihrer Entscheidungen zu maximieren, während zielorientierte Agenten spezifische Ziele verfolgen. Sie werden durch Zielerreichung motiviert. 

Während ein zielorientierter Agent alle zielgerichteten Zustände als gleich wünschenswert behandelt, kann ein nutzenbasierter Agent zwischen ihnen nach Grad unterscheiden, was eine nuanciertere Entscheidungsfindung ermöglicht. Nutzenbasierte Agenten können mehrere widersprüchliche Ziele verwalten und ihre Leistung auch angesichts ungewisser Ergebnisse aufrechterhalten.

Vorteile von nutzenbasierten Agenten

Nutzenbasierte Agenten sind robust und in der Lage, komplexe Probleme und wechselnde Umgebungen zu bewältigen und dabei konsistente Ergebnisse zu liefern. Zu den Vorteilen von nutzungsbasierten Agenten gehören: 

  • Anpassungsfähigkeit: Nutzenbasierte Agenten verwenden fließende Nutzenfunktionen anstelle von festen regelbasierten Systemen wie Bedingungs-Aktions-Regeln. Sie können sich an veränderte Bedingungen und neue Aufgaben anpassen, wo niedrigere Ebenen einfache reflexive Agenten und modellbasierte Reflexagenten gegen ihre starre, regelbasierte Programmierung ankämpfen könnten.
     

  • Flexibilität: Nutzenbasierte Agenten können erfolgreich konkurrierende Prioritäten jonglieren, um Entscheidungen zu treffen, die dennoch zu guten Ergebnissen führen. Zielorientierte Agenten konzentrieren sich ausschließlich auf ein bestimmtes Ziel und haben möglicherweise Schwierigkeiten, andere Richtlinien zu berücksichtigen.
     

  • Zuverlässigkeit: Nutzenfunktionen veranlassen nutzenbasierte Agenten dazu, auch dann rationale Entscheidungen zu treffen, wenn die Ergebnisse ungewiss sind. Die Entscheidungen, die diese Agenten treffen, führen wahrscheinlich zu langfristig vorteilhafteren Ergebnissen.

Einschränkungen von nutzenbasierten Agenten

Nutzenbasierte Agenten sind zwar in vielen Umgebungen leistungsfähig, aber nicht immer die beste Wahl. Zu ihren Einschränkungen gehören: 

  • Starrheit: Ohne ein Lernelement können nutzenbasierte Agenten nicht aus ihren Aktionen lernen und ihre Nutzenfunktionen und Zustandsübergangsmodelle nicht autonom aktualisieren. Durch das Hinzufügen eines Lernelements können sie sich durch bestärkendes Lernen verbessern, werden aber formaler als Hybridagenten oder sogar Lernagenten definiert.
     

  • Rechnerische Anforderungen: Nutzenfunktionen sind komplexe Algorithmen, deren kontinuierliche Ausführung erhebliche Rechenleistung und Energie erfordert. Ohne ausreichende Rechenleistung könnten nutzenbasierte Agenten für den Echtzeiteinsatz in zeitkritischen Situationen zu langsam sein.
     

  • Komplexität: Effektive Nutzenfunktionen sind schwer zu entwerfen, und ein nutzenbasierter Agent ist nur so effektiv wie seine Nutzenfunktion. Maschinelles Lernen Ingenieure müssen ihr Wertesystem erfolgreich in eine numerische Gleichung umwandeln, die den Agenten dazu zwingt, angemessene Entscheidungen zu treffen.
     

  • Ethische Überlegungen: Die nutzenbasierte Entscheidung wirft ein ethisches Problem auf. Wer legt das Wertesystem für den Agenten fest – insbesondere, wenn es sich wie bei selbstfahrenden Autos um einen Agenten handelt, der potenziell Menschen schaden kann? Da intelligente Agenten immer autonomer und allgegenwärtiger werden, ist es entscheidend zu definieren, wer ihre zugrundeliegenden Wertesysteme bestimmt und wie diese Werte mit gesellschaftlicher Ethik übereinstimmen. 
     

Um einige dieser Herausforderungen zu überwinden, werden nutzenbasierte Agenten häufig in Multi-Agenten-Systeme integriert, in denen mehrere spezialisierte Agenten zusammenarbeiten, Informationen teilen und konkurrierende Ziele ausbalancieren. In solchen Architekturen trägt die Nutzenfunktion eines jeden Agenten zur kollektiven Strategie des Systems bei.

Techsplainers | Podcast

Hören Sie sich „Was ist ein nutzenbasierter Agent?“ an

Folgen Sie Techsplainers: Spotifyund Apple Podcasts
Weitere Episoden finden

Autoren

Ivan Belcic

Staff writer

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

ROI realisieren: Ein praktischer Leitfaden für agentische KI

Erfahren Sie, wie Sie agentische KI skalieren, um einen messbaren ROI in Ihrem gesamten Unternehmen zu erzielen. Dieses Playbook beschreibt die größten Hindernisse, die einschränken, wie man den ROI effektiv misst, und bietet ein praktisches Framework für eine erfolgreiche, unternehmensweite Einführung.

Ressourcen

Enterprise 2030: Entwickelt für kontinuierliche Innovation.

Entdecken Sie unsere fünf Prognosen über die erfolgreichsten Unternehmen im Jahr 2030 und die nötigen Schritte für Führungskräfte, um sich KI-Vorteile zu verschaffen.
Gebot der KI-Governance: Sich entwickelnde Regulierungen und das Aufkommen agentischer KI

Erfahren Sie, wie sich ändernde Vorschriften und das Aufkommen von KI-Agenten den Bedarf an robusten KI-Governance-Frameworks verändern.
Agentische KI erklärt

„Techsplainers“ von IBM schlüsselt die Grundlagen der agentischen KI auf, von Schlüsselkonzepten bis hin zu realen Anwendungsfällen. Klare, kurze Episoden helfen Ihnen, die Grundlagen schnell zu erlernen.
ROI durch KI generieren: Ein taktischer Leitfaden für die Produktivität im Unternehmen

Erfahren Sie mehr über bewährte Strategien, um die Produktivität zu steigern und die Transformation von Unternehmen mit Blick auf KI und Innovation voranzutreiben.
Wie Ihr Unternehmen von KI-Agenten und -Assistenten profitieren kann

Tauchen Sie ein in diesen umfassenden Leitfaden, der die wichtigsten Anwendungsfälle und Kernfunktionen aufschlüsselt und Ihnen Schritt für Schritt Empfehlungen für die Auswahl der richtigen Lösungen für Ihr Unternehmen gibt.
Mit KI-Agenten und -Assistenten die Produktivität von Unternehmen neu definieren

Erfahren Sie, wie KI-Agenten und KI-Assistenten zusammenwirken können, um neue Produktivitätsniveaus zu erreichen.
watsonx Orchestrate™ testen

Erfahren Sie, wie generative KI-Assistenten Ihre Workloads erleichtern und die Produktivität steigern können.
Von KI-Projekten zu Gewinnen: Wie agentische KI finanzielle Erträge sichern kann

Erfahren Sie, wie Unternehmen von der KI-Einführung in verteilten Pilotprojekten zu ihrer Nutzung übergehen, um die Transformation im Kern voranzutreiben.

Omdia-Bericht über handlungsfähige Intelligenz: Die Auswirkungen von KI-Agenten

Entdecken Sie, wie Sie sich das volle Potenzial von der generativen KI mit KI-Agenten erschließen können.

Wie KI-Agenten die Produktivität neu definieren

Lernen Sie, wie Sie mithilfe von KI kreativer und effizienter werden und sich auf eine Zukunft einstellen können, in der Sie eng mit KI-Agenten zusammenarbeiten.
Das Zeitalter der agentischen Unternehmen: Einsatz von KI in Ihrem gesamten Technologiebestand

Bleiben Sie über die neuen KI-Agenten auf dem Laufenden, die einen grundlegenden Wendepunkt in der KI-Revolution darstellen.
Die Zukunft der Agenten, der Energieverbrauch der KI, die Computernutzung von Anthropic und das Wasserzeichen von Google für KI-generierten Text

Bringen Sie sich in dieser Folge von Mixture of Experts mit unseren KI-Experten auf den neuesten Stand, wenn sie sich eingehend mit der Zukunft von KI-Agenten und mehr befassen.

Wie Comparus einen „Bankassistenten“ einsetzt

Comparus nutzte Lösungen von watsonx.ai und präsentierte eindrucksvoll das Potenzial von dialogorientiertem Banking als neues Interaktionsmodell.
Weiterführende Lösungen
KI-Agenten für Unternehmen

Entwickeln, implementieren und verwalten Sie leistungsstarke KI-Assistenten und -Agenten, die Workflows und Prozesse mit generativer KI automatisieren.

         Entdecken Sie watsonx Orchestrate
    IBM KI-Agenten-Lösungen

    Gestalten Sie die Zukunft Ihres Unternehmens mit KI-Lösungen, denen Sie vertrauen können.

         KI-Agenten-Lösungen erkunden
    IBM Consulting KI-Dienstleistungen

    Die KI-Services von IBM Consulting unterstützen Sie dabei, die Art und Weise, wie Unternehmen mit KI arbeiten, neu zu denken.

         Erkunden Sie die Services im Bereich der künstlichen Intelligenz
    Machen Sie den nächsten Schritt

    Ganz gleich, ob Sie vorgefertigte Apps und Skills anpassen oder mithilfe eines KI-Studios eigene Agentenservices erstellen und bereitstellen möchten, die IBM watsonx-Plattform bietet Ihnen alles, was Sie brauchen.

    1. Entdecken Sie watsonx Orchestrate
    2. watsonx.ai erkunden