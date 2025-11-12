Was ist ein nutzenbasierter Agent?

Eine Nutzenfunktion ist eine mathematische Gleichung, die darstellt, wie der Agent den Nutzen möglicher Handlungen bewerten sollte. Es ist im Wesentlichen das Wertesystem des Agenten und stellt dar, wie der Agent bei seinen Entscheidungen die relevanten Faktoren priorisiert.

Nutzenfunktionen weisen jedem Ergebnis einer möglichen Handlung einen numerischen Wert zu und quantifizieren so die Präferenzen, die der Agent beibehalten sollte. Nutzenbasierte Agenten verwenden die Nutzenfunktion, um in komplexen Umgebungen zu verhandeln, Kompromisse abzuwägen und den Nutzen ihrer Entscheidungen zu maximieren.