Was ist KI-Agentenmanagement?

KI-Agenten verändern die Arbeitsweise von Unternehmen. Salesforce-Kunden berichten, dass KI-Agenten und -Assistenten in den Bereichen IT, Vertrieb und Kundenservice einen hohen ROI erzielen.2 Da die Agenten immer umfassendere Aufgaben übernehmen, benötigen Unternehmen klarere Strukturen, um ihre Aktivitäten zu koordinieren und die Interaktion mit Mitarbeitern und Systemen zu steuern.

Der Trend hin zu agentischer KI verändert auch die Sichtweise von Unternehmen auf die operative Überwachung. Herkömmliche Softwaresysteme sind vorhersehbar und streng abgegrenzt. KI-Agenten arbeiten flexibler, da sie Ziele interpretieren, Empfehlungen aussprechen und in Echtzeit mit verschiedenen Tools interagieren können. Diese Flexibilität steigert die Effizienz, bringt jedoch auch eine gewisse Komplexität mit sich. Unternehmen benötigen zentralisierte Methoden, um das Verhalten zu überwachen, Berechtigungen zu verwalten und die Transparenz in großen Agentennetzwerken aufrechtzuerhalten.

Immer mehr Unternehmen wechseln zu Multi-Agenten-Systemen. Verschiedene Abteilungen könnten spezialisierte Mitarbeiter für Finanzen, Kundensupport, Sicherheit oder Datenanalyse einsetzen. Im Laufe der Zeit können diese Systeme fragmentiert werden, wenn jedes Team die Agenten unabhängig verwaltet. Eine Managementebene hilft Unternehmen, konsistente Governance-Modelle, gemeinsame operative Standards und zentrale Aufsicht über Abteilungen und Plattformen hinweg zu schaffen.

Umgebungen mit mehreren Agenten führen zu neuen Aufgaben für IT-, Sicherheits-, Compliance- und Plattformteams. In einigen Unternehmen erweitern sich die KI-Governance-Gruppen um die Beaufsichtigung der Agenten-Orchestrierung, des Identitätsmanagements und der Lebenszyklusabläufe. Mit zunehmender Akzeptanz wird die Verwaltung von KI-Agenten zu einem Teil der breiteren Infrastruktur, die den Unternehmensbetrieb und langfristige KI-Initiativen unterstützt.

Die Bedeutung des KI-Agentenmanagements wird wahrscheinlich zunehmen, wenn Unternehmen Agenten stärker in ihre Kerngeschäftsprozesse integrieren. Die Verwaltung von KI-Agenten wird Unternehmen dabei helfen, die Kontrolle über zunehmend komplexe Agenten-Ökosysteme zu behalten und gleichzeitig umfassendere Bemühungen zur Unternehmenstransformation zu unterstützen.