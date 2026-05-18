Was ist KI-Agentenmanagement?

Die KI-Agentenverwaltung ist die Praxis der Überwachung, Koordination und Steuerung von KI-Agenten in einem Unternehmen. Sie umfasst die Systeme und Prozesse, die eine effektive Bereitstellung, Überwachung und Interaktion unterstützen.
Das Konzept hat Aufmerksamkeit erregt, da künstliche Intelligenzsysteme autonomer geworden sind und in den Unternehmensbetrieb integriert wurden. Frühe KI-Systeme führten oft eng begrenzte Aufgaben unter direkter menschlicher Aufsicht aus. Moderne KI-Agenten können mehrstufige Arbeitsabläufe ausführen, mit externen Systemen interagieren und Entscheidungen mit minimalem Eingriff treffen.
Da Unternehmen eine größere Anzahl von Agenten über Abteilungen und Plattformen hinweg einsetzen, benötigen sie zunehmend zentralisierte Wege zur Verwaltung der Agentensicherheit und der operativen Kontrolle. Gartner prognostiziert, dass bis 2028 33 % der Unternehmenssoftwareanwendungen über agentische KI verfügen werden, im Vergleich zu weniger als 1 % im Jahr 2024.1
Das Management von KI-Agenten kombiniert in der Regel technische Kontrollen mit operativen Richtlinien. Zu den technischen Kontrollmechanismen gehören Überwachungstools, Berechtigungssysteme und Aktivitätsprotokolle. Betriebsrichtlinien definieren oft, wer Agenten bereitstellen kann, welche Aufgaben Agenten ausführen können und wie die menschliche Überprüfung ablaufen soll. Zusammen helfen diese Kontrollen den Unternehmen, Risiken zu verwalten und gleichzeitig den Agenten einen effizienten Betrieb zu ermöglichen.
Unternehmen betrachten das KI-Agentenmanagement oft als eine Ebene zwischen KI-Modellen und Geschäftsabläufen. Diese Managementebene kann mehrere Agenten koordinieren, Aufgaben weiterleiten und die Leistung über die Zeit verfolgen. Sie kann Unternehmen auch dabei helfen, den Zugriff von Agenten auf interne Systeme oder externe Anwendungen zu standardisieren.
Viele Unternehmen verbinden diese Ebene mittlerweile mit dem umfassenderen Konzept einer Agentensteuerungsebene, die eine zentrale Überwachung der Agentenorchestrierung, Berechtigungen, Identitätsverwaltung und Lebenszyklusvorgänge ermöglicht. Diese Struktur unterstützt skalierbare Agenteneinsätze mit größerer Transparenz und operativer Konsistenz.
Das Feld spiegelt auch einen umfassenderen Wandel in der Art und Weise wider, wie Unternehmen über die Einführung von KI denken. Herkömmliche Software folgt normalerweise festen Regeln, die Entwickler im Voraus definieren. KI-Agenten können sich weniger vorhersehbar verhalten, weil sie dynamisch auf Prompts, Daten und sich verändernde Umgebungen reagieren. Viele dieser Systeme basieren auf Large Language Models (LLM) und generativen KI-Technologien, die Reaktionen zur Laufzeit anpassen können. Diese Flexibilität schafft neue Chancen, bringt aber auch Herausforderungen der KI-Agenten-Governance mit sich, für die viele bestehende IT-Managementpraktiken nicht ausgelegt sind.
Die Verwaltung von KI-Agenten wird für die Skalierung agentischer KI-Bereitstellungen immer wichtiger. Ohne eine koordinierte Aufsicht kann es zu einer fragmentierten Bereitstellung kommen, die nicht mit den Governance-Richtlinien übereinstimmt und nur einen begrenzten Einblick in die Aktivitäten der Systeme bietet. Dieses Problem wird manchmal als „KI-Agenten-Sprawl“ bezeichnet, bei dem eine große Anzahl nicht verbundener Agenten schwer zu überwachen, zu warten oder effektiv zu steuern ist. Als Reaktion darauf führen Anbieter dedizierte Plattformen ein, die Orchestrierung, Governance und Observability in eine einheitliche Managementebene bringen.
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KI-Agenten verändern die Arbeitsweise von Unternehmen. Salesforce-Kunden berichten, dass KI-Agenten und -Assistenten in den Bereichen IT, Vertrieb und Kundenservice einen hohen ROI erzielen.2 Da die Agenten immer umfassendere Aufgaben übernehmen, benötigen Unternehmen klarere Strukturen, um ihre Aktivitäten zu koordinieren und die Interaktion mit Mitarbeitern und Systemen zu steuern.
Der Trend hin zu agentischer KI verändert auch die Sichtweise von Unternehmen auf die operative Überwachung. Herkömmliche Softwaresysteme sind vorhersehbar und streng abgegrenzt. KI-Agenten arbeiten flexibler, da sie Ziele interpretieren, Empfehlungen aussprechen und in Echtzeit mit verschiedenen Tools interagieren können. Diese Flexibilität steigert die Effizienz, bringt jedoch auch eine gewisse Komplexität mit sich. Unternehmen benötigen zentralisierte Methoden, um das Verhalten zu überwachen, Berechtigungen zu verwalten und die Transparenz in großen Agentennetzwerken aufrechtzuerhalten.
Immer mehr Unternehmen wechseln zu Multi-Agenten-Systemen. Verschiedene Abteilungen könnten spezialisierte Mitarbeiter für Finanzen, Kundensupport, Sicherheit oder Datenanalyse einsetzen. Im Laufe der Zeit können diese Systeme fragmentiert werden, wenn jedes Team die Agenten unabhängig verwaltet. Eine Managementebene hilft Unternehmen, konsistente Governance-Modelle, gemeinsame operative Standards und zentrale Aufsicht über Abteilungen und Plattformen hinweg zu schaffen.
Umgebungen mit mehreren Agenten führen zu neuen Aufgaben für IT-, Sicherheits-, Compliance- und Plattformteams. In einigen Unternehmen erweitern sich die KI-Governance-Gruppen um die Beaufsichtigung der Agenten-Orchestrierung, des Identitätsmanagements und der Lebenszyklusabläufe. Mit zunehmender Akzeptanz wird die Verwaltung von KI-Agenten zu einem Teil der breiteren Infrastruktur, die den Unternehmensbetrieb und langfristige KI-Initiativen unterstützt.
Die Bedeutung des KI-Agentenmanagements wird wahrscheinlich zunehmen, wenn Unternehmen Agenten stärker in ihre Kerngeschäftsprozesse integrieren. Die Verwaltung von KI-Agenten wird Unternehmen dabei helfen, die Kontrolle über zunehmend komplexe Agenten-Ökosysteme zu behalten und gleichzeitig umfassendere Bemühungen zur Unternehmenstransformation zu unterstützen.
Mehrere Faktoren treiben die Einführung des KI-Agentenmanagements voran:
Bedenken hinsichtlich fragmentierter Bereitstellungen: Ohne eine zentralisierte Überwachung können Unternehmen mit isolierten Agenten, uneinheitlicher Steuerung und eingeschränkter Verantwortlichkeit zwischen den Teams zu kämpfen haben.
Bedarf an größerer Transparenz: Unternehmen benötigen zunehmend Erkenntnisse über das Verhalten der Agenten, die Systeme, auf die sie zugreifen, und die Art und Weise, wie Entscheidungen zur Laufzeit getroffen werden.
Ausbau von Multi-Agenten-Umgebungen: Viele Unternehmen stellen spezialisierte Agenten für verschiedene Funktionen oder Abteilungen bereit. Managementplattformen helfen dabei, diese Agenten innerhalb eines gemeinsamen Frameworks zu koordinieren.
Zunehmende betriebliche Komplexität: KI-Agenten können gleichzeitig mit verschiedenen Systemen, Tools und Workflows interagieren. Unternehmen benötigen eine zentralisierte Koordination, da diese Umgebungen immer stärker miteinander vernetzt sind.
Integration in Unternehmenssysteme: KI-Agenten werden zunehmend mit Cloud-Plattformen, Programmierschnittstelle (APIs) und internen Geschäftsanwendungen vernetzt. Diese Integration erhöht den Bedarf an operativen Managementebenen.
Bedarf an zentraler Steuerung: Mit der zunehmenden Bereitstellung von Agenten wünschen sich Unternehmen einheitlichere Richtlinien in Bezug auf Berechtigungen, Genehmigungen und die operative Überwachung.
Übergang vom Experimentierstadium zum operativen Maßstab: Viele Unternehmen gehen über vereinzelte KI-Pilotprojekte hinaus und entwickeln langfristige Strategien für die Verwaltung von Agenten-Ökosystemen. Die zunehmende Verfügbarkeit von KI-Tools, No-Code-Plattformen und wiederverwendbaren Vorlagen macht die Bereitstellung von KI-Agenten zudem für alle Geschäftsteams leichter zugänglich.
Die Anwendungsfälle für KI-Management variieren je nach Branche und Unternehmensgröße. Die meisten Unternehmen setzen auf KI-Agentenmanagement, wenn Agenten mit mehreren Systemen, Arbeitsabläufen oder Teams interagieren. Zu den realen Anwendungsfällen von KI-Agenten gehören:
KI-Agenten werden in BPA zunehmend eingesetzt, um Workflows zwischen Finanz-, Beschaffungs- und Betriebsteams zu koordinieren. Einige Unternehmen dehnen diese Workflows auch auf Lieferkettenumgebungen aus, wo KI-Agenten dabei helfen, die Lageraktivitäten zu verfolgen und Störungen zu erkennen. Ein KI-Agent könnte beispielsweise Spesenabrechnungen bearbeiten, ungewöhnliche Aktivitäten erkennen und besonders wertvolle Spesenanträge zur weiteren Prüfung weiterleiten.
Viele Unternehmen nutzen KI-Agenten, um Support-Anfragen zu bearbeiten, Tickets weiterzuleiten und Informationen aus internen Systemen abzurufen. Die KI-Agentenverwaltung hilft Unternehmen zu überwachen, wie Agenten mit Kunden interagieren, und Regeln für Genehmigungen oder Eskalationen anzuwenden. Diese Systeme werden zunehmend genutzt, um digitale Customer Experiences zu verbessern und gleichzeitig die menschliche Überwachung sensibler Interaktionen zu gewährleisten. So kann ein Support-Agent beispielsweise routinemäßige Abrechnungsfragen selbst bearbeiten, heiklere Fragen jedoch an einen menschlichen Mitarbeiter weiterleiten.
Unternehmen setzen häufig Agenten ein, die interne Dokumente durchsuchen, Informationen zusammenfassen und die Rechercheprozesse der Mitarbeiter unterstützen. Das KI-Management von Agenten hilft dabei, den Zugang zu sensiblen Informationen zu kontrollieren und zu verfolgen, wie Agenten Daten abrufen oder teilen. So kann beispielsweise ein Rechtsrecherche-Agent auf genehmigte Dokumentenbestände zugreifen, hat aber keinen Zugriff auf vertrauliche Personalakten.
KI-Agenten können die Infrastrukturüberwachung, die Reaktion auf Vorfälle und die Systemwartung automatisieren. In diesen Umgebungen helfen Managementebenen Unternehmen dabei, die Aktionen der Agenten zu verfolgen und die betriebliche Transparenz über Cloud-Plattformen oder interne Systeme hinweg aufrechtzuerhalten. Ein KI-Agent könnte beispielsweise ungewöhnliche Serveraktivitäten erkennen und automatisch ein Vorfall-Ticket erstellen, während er die Sicherheitsteams alarmiert.
Manche Unternehmen setzen mehrere spezialisierte Agenten ein, die im Rahmen größerer Workflows zusammenarbeiten . Die KI-Agentenverwaltung hilft bei der Koordinierung der Zuständigkeiten zwischen diesen Agenten und sorgt gleichzeitig für Transparenz im Gesamtprozess. Zum Beispiel kann ein Agent Kundendaten sammeln, ein anderer die Kontohistorie analysieren und ein dritter kann Empfehlungen für ein Vertriebsteam erstellen.
Branchen wie das Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und Versicherungen benötigen oft eine stärkere Governance und Prüfbarkeit von KI-Systemen. Die KI-Agentenverwaltung unterstützt Unternehmen bei der Dokumentation von Agentenaktivitäten und der Anwendung von Betriebskontrollen, die die Einhaltung von Compliance-Anforderungen unterstützen. Ein Unternehmen im Gesundheitswesen kann beispielsweise Management-Tools einsetzen, um nachzuverfolgen, auf welche Systeme ein Mitarbeiter des klinischen Supports während eines Patienten-Workflows zugegriffen hat.
Sicherheitsteams können KI-Agenten einsetzen, um Alerts zu analysieren, Anomalien zu untersuchen oder bei der Erkennung von Bedrohungen zu helfen. Da diese Agenten häufig mit sensiblen Systemen interagieren, wenden Unternehmen in der Regel strengere Überwachungs- und Governance-Kontrollen an. So kann ein Sicherheitsagent beispielsweise Informationen aus verschiedenen Überwachungstools sammeln, bevor er eine Reaktion zur Genehmigung durch einen Mitarbeiter vorschlägt.
Entwicklungsteams setzen zunehmend KI-Agenten ein, um sie bei Aufgaben der Codierung, des Tests und der Dokumentation zu unterstützen. Verwaltungsplattformen helfen dabei, zu koordinieren, wie diese Agenten auf Repositorys zugreifen, mit Entwicklungstools interagieren und die Richtlinien des Unternehmens einhalten. So könnte ein Unternehmen beispielsweise Programmieragenten erlauben, Änderungen vorzuschlagen, während direkte Bereitstellungen ohne menschliche Überprüfung eingeschränkt werden.
Die Verwaltung von KI-Agenten ist komplexer als herkömmliche KI-Operationen, weil KI-Agenten dynamischer sind als frühere KI-Systeme. Traditionelle KI-Systeme sind für eng begrenzte Aufgaben wie Klassifizierung, Vorhersage oder Inhaltsgenerierung konzipiert. Der Workflow rund um diese Systeme bleibt oft weitgehend unverändert.
KI-Agenten arbeiten anders, weil sie Ziele interpretieren, Entscheidungen treffen und während der Ausführung mit externen Tools interagieren können. Diese Umstellung schafft neue operative Anforderungen, für die herkömmliche KI-Managementpraktiken nicht ausgelegt sind.
Zu den wichtigsten Unterschieden gehören:
Das Management von KI-Agenten umfasst die operativen und Governance-Fähigkeiten, die Unternehmen nutzen, um KI-Agenten in großem Maßstab bereitzustellen, zu koordinieren und zu überwachen. Auch wenn sich die Plattformen in ihrem Ansatz unterscheiden mögen, konzentrieren sich die meisten Unternehmensstrategien auf ähnliche Kernkomponenten. Dazu gehören:
Governance-Funktionen definieren die Regeln und Grenzen, die das Verhalten der Agenten steuern. Diese Kontrollen können Genehmigungsworkflows, Nutzungsrichtlinien, betriebliche Einschränkungen und Compliance-Anforderungen umfassen, die für das gesamte Unternehmen gelten.
Viele Unternehmen integrieren Mechanismen zur menschlichen Überprüfung in die Workflows ihrer Mitarbeiter, insbesondere bei risikoreichen oder geschäftskritischen Aufgaben. Die menschliche Überwachung kann Genehmigungen, Eskalationsprozesse oder manuelle Eingriffe umfassen, wenn Mitarbeiter auf Unsicherheiten oder unerwartete Ergebnisse stoßen.
KI-Agenten interagieren häufig mit Unternehmenssystemen, APIs und sensiblen Datenquellen. Identitäts- und Zugriffsmanagement hilft Unternehmen dabei, den Zugriff der Agenten, deren Aktionen sowie die Berechtigungsverwaltung langfristig zu kontrollieren.
KI-Agenten sind häufig auf externe Tools, Unternehmenssoftware und Cloud-Services angewiesen, um Aufgaben zu erledigen. Das Integrationsmanagement hilft dabei, diese Verbindungen zu koordinieren und gleichzeitig die operative Konsistenz über Plattformen und Umgebungen hinweg zu gewährleisten. Viele Unternehmen nutzen zudem ein KI-Gateway, API-Management-Tools und standardisierte Konnektor-Frameworks, um die Interaktionen zwischen KI-Agenten und externen Anbietern zu verwalten.
Das Management von KI-Agenten umfasst auch Prozesse für die Bereitstellung, Aktualisierung, das Testen und die Außerbetriebnahme von Agenten. Das Lebenszyklusmanagement hilft Unternehmen, die Konsistenz in allen Umgebungen aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Versionskontrolle und betriebliche Stabilität zu unterstützen. Einige Unternehmen stimmen diese Aktivitäten mit umfassenderen Praktiken für den Lebenszyklus der Agentenentwicklung (ADLC) ab, um KI-Systeme während ihres gesamten Lebenszyklus zu verwalten.
Observability bietet Einblick in das Verhalten von Agenten zur Laufzeit. Unternehmen nutzen Überwachungssysteme, um Aktionen zu verfolgen, Entscheidungswege zu überprüfen, Fehler zu identifizieren und zu analysieren, wie Agenten mit Benutzern oder verbundenen Systemen interagieren. Operative Dashboards und Metriken helfen Teams dabei, die Aktivitäten der Agenten im Zeitverlauf zu überwachen.
Die Orchestrierung koordiniert, wie Agenten Aufgaben ausführen, mit Systemen interagieren und mit anderen Agenten zusammenarbeiten. In Multi-Agenten-Umgebungen können Orchestrierungsebenen Anfragen weiterleiten, Zuständigkeiten zuweisen und Workflows über verschiedene Tools oder Anwendungen hinweg verwalten.
Da Unternehmen immer mehr KI-Agenten bereitstellen, führen viele eine Agent-Steuerungsebene ein, um eine zentralisierte Koordination und operative Überwachung zu gewährleisten. Eine Agent-Steuerungsebene fungiert als Verwaltungsebene, die Orchestrierung, Governance und Überwachung innerhalb von Agent-Ökosystemen miteinander verbindet. Anstatt Agenten einzeln zu verwalten, können Unternehmen eine Steuerungsebene nutzen, um zu überwachen, wie sich die Agenten über Workflows und Systeme hinweg verhalten.
Agenten-Steuerungsebenen unterstützen typischerweise mehrere Schlüsselfunktionen:
Der zunehmende Fokus auf Agentensteuerungsebenen spiegelt die steigende Komplexität von KI-Umgebungen in Unternehmen wider. Da sich Unternehmen hin zu vernetzten Multiagentensystemen entwickeln, gewinnen zentrale Managementebenen zunehmend an Bedeutung für die Aufrechterhaltung von Transparenz, Koordination und operativer Konsistenz.
Das KI-Agentenmanagement hilft Unternehmen dabei, KI-Agenten in Unternehmensumgebungen effektiver zu koordinieren, zu steuern und zu skalieren. Zu den spezifischen Vorteilen gehören:
Obwohl das Management von KI-Agenten wichtige operative Vorteile bietet, stehen Unternehmen auch vor großen Herausforderungen, wenn sie KI-Agenten in großem Maßstab bereitstellen. Viele Risiken ergeben sich aus der dynamischen, autonomen Natur agentischer KI-Systeme.
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