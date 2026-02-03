KI-Agenten und RevOps

Revenue Operations (RevOps) ist eine entscheidende Funktion für moderne Unternehmen, die Vertriebs-, Marketing-, Kundenerfolgs- und manchmal auch Finanzteams im Hinblick auf gemeinsame Umsatzziele zusammenführt. KI-Agenten, die Prozesse durch die Nutzung von Echtzeitdaten proaktiv optimieren, eignen sich besonders gut für die Zusammenarbeit mit RevOps-Teams. Diese autonomen Softwaresysteme bieten wertvolle Automatisierungs- und Intelligenzfunktionen für den gesamten Umsatzlebenszyklus und haben in den letzten Jahren begonnen, RevOps zu transformieren.

RevOps als Bereich, der in den frühen 2000er Jahren entwickelt wurde, um eine Single-Source-of-Truth (SSOT) für isolierte Markteinführungsteams (GTM) bereitzustellen. Anstatt Umsatzprozesse durch eine verstreute Reihe von Tabellenkalkulationen und isoliert arbeitenden Enablement Decks zu verwalten, ermöglichte ein einheitliches Umsatzteam Unternehmen, ihre Geschäftsstrategie und Daten über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg aufeinander abzustimmen.

Diese konsolidierten Teams übertreffen in der Regel diejenigen, die andere Modelle verwenden: Laut Garnter werden 75 % der wachstumsstarken Unternehmen bis 2026 RevOps-Prozesse einführen.