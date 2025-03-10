Die einfachen Chatbots des letzten Jahrzehnts nutzten vordefinierte Regeln, um aus einer begrenzten Anzahl von Entscheidungen auszuwählen. Fortschrittlichere KI-Agenten arbeiten daran, verschiedene Lösungspfade zu bewerten, die Leistung zu bewerten und ihren Ansatz im Laufe der Zeit zu verfeinern. Das Herzstück eines Agenten ist das Argumentationsmodul. Dieses Modul bestimmt, wie ein Agent auf seine Umgebung reagiert, indem es verschiedene Faktoren abwägt, Wahrscheinlichkeiten bewertet und logische Regeln oder erlernte Verhaltensweisen anwendet. Je nach Komplexität der KI kann die Schlussfolgerung regelbasiert, probabilistisch, heuristisch oder durch Deep-Learning-Modelle unterstützt werden. Zwei beliebte Argumentationsparadigmen sind ReAct (Reasoning and Action) und ReWOO (Reasoning WithOut Observation).
Verschiedene Agententypen gehen unterschiedlich an das Argumentieren heran. Zielorientierte Agenten zum Beispiel entscheiden, indem sie ein vordefiniertes Ziel in Betracht ziehen und Aktionen auswählen, die zum Erreichen dieses spezifischen Ziels führen. Diese Agenten konzentrieren sich darauf, ob ein Ergebnis erreicht wird, anstatt das bestmögliche Ergebnis anzustreben. Nutzenbasierte Agenten hingegen gehen bei der Entscheidungsfindung einen Schritt weiter, indem sie nicht nur bewerten, ob ein Ziel erreicht wird, sondern auch, wie optimal das Ergebnis ist, und zwar auf der Grundlage einer Nutzenfunktion.
Einfache, regelbasierte KI-Systeme folgen einer vordefinierten Logik, z. B. „wenn X passiert, tue Y.“ Fortgeschrittenere Systeme verwenden Bayes'sche Inferenz, verstärkendes Lernen oder neuronale Netze, um sich dynamisch an neue Situationen anzupassen. Dieses Modul kann auch Chain-of-Thought-Reasoning und mehrstufige Problemlösungstechniken implementieren, die für KI-Anwendungen wie die automatisierte Finanzanalyse oder die juristische Vertragsprüfung unerlässlich sind. Die Fähigkeit des Agenten, effektiv zu denken und fundierte Entscheidungen zu treffen, bestimmt die allgemeine Intelligenz und Zuverlässigkeit des Agenten bei der Bewältigung komplexer Aufgaben.