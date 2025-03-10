KI-Agenten treffen intelligente Entscheidungen und interagieren nahtlos mit digitalen Systemen, wobei nur minimales menschliches Eingreifen erforderlich ist. Doch was macht diese Agenten wirklich intelligent? Im Kern basieren KI-Agenten auf einer Reihe miteinander verbundener Komponenten, die es ihnen ermöglichen, ihre Umgebung wahrzunehmen, Informationen zu verarbeiten, Entscheidungen zu treffen, zusammenzuarbeiten, sinnvolle Maßnahmen zu ergreifen und aus ihren Erfahrungen zu lernen.

Es gibt viele Arten von KI-Agenten mit unterschiedlichen Funktionen, und das Verhalten der Agenten wird von der KI-Agent-Architektur bestimmt, in der sie arbeiten.

Einerseits sind reaktive Agenten einfache Reflexionsagenten, die sofort auf Reize reagieren, manchmal mit Aktuatoren, die es ihnen ermöglichen, mit ihrer Umgebung zu interagieren. Modellbasierte Reflexionsagenten verwenden ein internes Modell der Umgebung, um ihre Entscheidungsfindung zu verbessern. Am anderen Ende des Spektrums sind proaktive kognitive Agenten in der Lage, fortgeschrittene Schlussfolgerungen zu ziehen und langfristig zu planen. Einige Agenten sind auf bestimmte Aufgaben spezialisiert, andere sind darauf ausgelegt, andere Agenten als eine Art „Dirigent“ in einer KI-Orchestrierung zu führen.

Mit diesem Vorbehalt sind dies die Hauptkomponenten von KI -Agenten, die jeweils für die Erstellung adaptiver, intelligenter Systeme entscheidend sind.