Maschinelles Lernen (ML) bildet das Rückgrat der verschiedenen Arten des KI-Agenten-Lernens. Es ermöglicht es Mitarbeitern, Muster zu erkennen, Vorhersagen zu treffen und die Leistung auf der Grundlage von Daten zu verbessern.



Die drei wichtigsten Techniken des maschinellen Lernens, die in KI-Agenten verwendet werden, sind überwachtes Lernen, unüberwachtes Lernen und verstärkendes Lernen. Genauer gesagt handelt es sich hierbei um Deep-Learning-Techniken, die komplexe neuronale Netze mit vielen Schichten verwenden, um große Datenmengen zu verarbeiten und komplizierte Muster zu lernen.

Überwachtes Lernen

Beim überwachten Lernen werden Algorithmen für maschinelles Lernen anhand von gekennzeichneten Datensätzen trainiert, wobei jede Eingabe einer bekannten Ausgabe entspricht. Der Agent verwendet diese Informationen, um Vorhersagemodelle zu erstellen.



Zum Beispiel können intelligente Chatbots an Kundenservicegesprächen und entsprechenden Lösungen trainiert werden, um vorhergesagte Antworten zu liefern. Dieser Ansatz wird häufig in den Bereichen Bilderkennung, Speech-to-Text-Verarbeitung und medizinischer Diagnostik eingesetzt.

Transfer-Learning ermöglicht es KI-Agenten, das bei einer Aufgabe erworbene Wissen auf eine andere Aufgabe anzuwenden. Zum Beispiel kann ein Large Language Model (LLM), das auf einem allgemeinen Datensatz trainiert wurde, für einen bestimmten Bereich optimiert werden, wie z. B. juristische oder medizinische Textverarbeitung.

Unüberwachtes Lernen

Im Gegensatz dazu ermöglicht unüberwachtes Lernen KI-Agenten, Datenanalysen an nicht gekennzeichneten Daten durchzuführen, um Muster und Strukturen ohne menschliche Aufsicht zu finden.



Diese Methode eignet sich hervorragend für Aufgaben wie das Clustering des Kundenverhaltens zur Verbesserung der Marketingstrategien sowie die Erkennung von Anomalien in der Cybersicherheit und Empfehlungssysteme, wie sie von Streaming-Diensten verwendet werden.

Selbstüberwachtes Lernen verwendet unbeaufsichtigtes Lernen für Aufgaben, die herkömmlicherweise überwachtes Lernen erfordern. Statt auf gelabelte Datensätze für Überwachungssignale zurückzugreifen, erzeugen selbstüberwachte KI-Modelle implizite Labels aus unstrukturierten Daten.



Selbstüberwachtes Lernen ist in Bereichen wie Computer Vision und Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) nützlich, die große Mengen an gekennzeichneten Trainingsdaten erfordern.

Verstärkendes Lernen

Verstärkungslernen ist ein maschineller Lernprozess, der sich auf Entscheidungsprozesse in autonomen Agenten konzentriert. Es behandelt Entscheidungsfindung in unsicheren Umgebungen.

Im Gegensatz zum überwachten Lernen werden beim verstärkenden Lernen keine Beispiele für richtiges oder falsches Verhalten verwendet. Aber auch das verstärkende Lernen unterscheidet sich vom unüberwachten Lernen dadurch, dass es durch Versuch und Irrtum und Belohnungsfunktion lernt und nicht durch die Extraktion von Informationen über verborgene Muster.



Verstärkendes Lernen unterscheidet sich auch vom selbstüberwachten Lernen, weil es keine Pseudo-Labels erstellt oder anhand einer Ground Truth misst – es handelt sich nicht um eine Klassifizierungsmethode, sondern um einen handlungsorientierten Lernprozess.

KI-Agenten, die verstärkendes Lernen nutzen, arbeiten nach einem Trial-and-Error-Prozess, bei dem sie Maßnahmen in einer Umgebung ergreifen, die Ergebnisse beobachten und ihre Strategien entsprechend anpassen. Der Lernprozess umfasst die Definition einer Richtlinie, die Zustände Aktionen zuordnet und langfristig kumulative Belohnungen statt unmittelbare Gewinne optimiert.



Im Laufe der Zeit verfeinert der Agent seine Entscheidungsfindung durch wiederholte Interaktionen und verbessert so allmählich seine Funktionen, um komplexe Aufgaben effektiv auszuführen. Dieser Ansatz ist in dynamischen Umgebungen von Vorteil, in denen vordefinierte Regeln für eine optimale Leistung möglicherweise nicht ausreichen.

Autonome Fahrzeuge nutzen verstärkendes Lernen, um optimales Fahrverhalten zu erlernen. Durch Versuch und Irrtum verbessert die KI ihre Fähigkeit, sich durch Straßen zu bewegen, Hindernissen auszuweichen und Fahrentscheidungen in Echtzeit zu treffen. KI-gestützte Chatbots verbessern ihre Dialogfähigkeiten, indem sie aus Benutzerinteraktionen lernen und die Antworten optimieren, um das Engagement zu steigern.

Kontinuierliches Lernen

Kontinuierliches Lernen bei KI-Agenten bezieht sich auf die Fähigkeit eines künstlichen Intelligenzsystems, im Laufe der Zeit zu lernen und sich anzupassen und dabei neue Daten und Erfahrungen einzubeziehen, ohne vorheriges Wissen zu vergessen.



Im Gegensatz zum traditionellen maschinellen Lernen, bei dem in der Regel mit einem festen Datensatz trainiert wird, kann die KI beim kontinuierlichen Lernen ihre Modelle kontinuierlich aktualisieren, wenn sie auf neue Informationen oder Veränderungen in ihrer Umgebung stößt. Dadurch kann der Agent seine Leistung in Echtzeit verbessern und sich an neue Muster, sich entwickelnde Situationen und dynamische Bedingungen anpassen.

Kontinuierliches Lernen ist wichtig in realen Anwendungen, bei denen sich die Daten ständig ändern und die KI mit neuen Eingaben auf dem Laufenden bleiben muss, um effektiv zu bleiben. Sie trägt dazu bei, ein „katastrophales Vergessen“ zu verhindern, bei dem das Modell beim Lernen neuer Informationen altes Wissen vergisst, und stellt sicher, dass das System eine sich ständig weiterentwickelnde Reihe von Aufgaben und Herausforderungen bewältigen kann.

Multiagenten-Lernen und Zusammenarbeit

Einer der Nutzen von KI-Agenten ist, dass sie zusammenarbeiten können. In Multiagenten-Architekturen lernen KI-Agenten durch Zusammenarbeit und Wettbewerb. Beim kooperativen Lernen teilen Agenten Wissen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, wie es bei der Schwarmrobotik der Fall ist.



Wettbewerbsorientiertes Lernen tritt jedoch dann auf, wenn Agenten ihre Strategien verfeinern, indem sie in feindlichen Umgebungen konkurrieren, wie z. B. bei der KI für den Finanzhandel.

Stellen Sie sich ein Netzwerk von KI-Agenten vor, die daran arbeiten, die Patientenversorgung zu verbessern, Workflows zu rationalisieren, die Einhaltung ethischer Überlegungen zu fördern und die Ressourcenverteilung in einem Krankenhausnetzwerk zu optimieren.



In diesen Multiagenten-Frameworks überwacht manchmal ein fortgeschrittener lernender Agent, der mit generativer KI ausgestattet ist, einfachere reflexive oder zielbasierte Agenten. In diesem Anwendungsfall könnte jeder Agent eine andere Rolle oder Aufgabe innerhalb des Gesundheitssystems darstellen und sie würden zusammenarbeiten und Informationen teilen, um die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern und die betriebliche Effizienz zu verbessern.